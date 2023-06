Los majoreros desconfían de que los políticos arreglen el problema del agua

Numerosas promesas electorales en Fuerteventura trataban sobre los serios problemas de distribución de agua en la isla y, una vez elegidos los representantes políticos, muchos vecinos se preguntan si quienes las hicieron las cumplirán, para terminar con el desabastecimiento.

Uno de esos vecinos, Fran García, que estudia en Puerto del Rosario, cree que no, pues considera que la sequía no condicionó los resultados electorales ya que, «tanto la derecha como la izquierda miran solo por los turistas y los hoteleros», señaña. A su juicio, cualquier partido dirá «que no hay que morder la mano que nos da de comer, aunque nos dejen sin agua».

En Fuerteventura se lleva desde 1991 con averías en las tuberías de principal distribución para la isla. A pesar de aprobar licitaciones de hasta tres millones de euros, las incidencias continúan repercutiendo en la vida de los ciudadanos.

Sandra Gómez reside en Puerto del Rosario y sospecha si las averías en la isla majorera ocurren, o si son una coincidencia «con la llegada de cruceros repletos de turistas», ella y su familia estuvieron sin presión en su casa durante meses pues «no caía agua de la alcachofa en la ducha». La vecina majorera ha compartido las desigualdades que sufren en la isla, porque mientras los ciudadanos no tienen distribución de agua, «los campos de golf y las piscinas privadas están abastecidos de sobra». Por lo que la sequía se convierte en una cuestión de clase.

Todos los candidatos al Cabildo presentaron propuestas para atajar la sequía

Kautar Jiménez es una joven majorera de 23 años que relata cómo afecta la situación de cortes de agua: «Hace poco se contaminó el agua para uso cotidiano de aguas fecales y no tuvieron la decencia de cortar el agua». Para ella la diferencia de oportunidades en las islas capitalinas respecto a las menores «es una tristeza» ya que, «es imposible vivir sabiendo que el cualquier momento pueden cortar el agua». Además, critica el uso excesivo del sector turístico a diferencia de los propios ciudadanos.

Reducción de cosechas, servir café en vasos de plástico para no lavar vajilla, el agua no llega a restaurantes o cafeterías, y tampoco a las viviendas, así está afectando la quinta avería detectada en los últimos 35 días en Puerto del Rosario, que repercute en las condiciones de vida de 120.000 ciudadanos.

Fran García destaca que «la factura del agua aunque te la corten no baja, es más, no para de subir, y es que, además, llegas de estar trabajando ocho horas y te tienes que duchar con garrafas de agua calentadas en el fogón de la cocina».

El 70% de la distribución hidráulica de la isla proviene de Puerto del Rosario y en 2022 hubo cuatro incidencias graves de sequía en la isla, mientras que en el segundo trimestre de 2023 se han concatenado cinco fallos en la distribución. Los candidatos al Cabildo de Fuerteventura presentaron sus propuestas para solucionar los efectos de la sequía, desde desaladoras portátiles colocadas en puntos estratégicos del territorio, hasta el plan Picabas. Todas las iniciativas buscan un mismo fin: devolver el agua a la isla que limita con el desierto.

El Plan Insular de Cooperación en Actuaciones de Garantía al Abastecimiento Domiciliario de Aguas (Picabas) tiene un presupuesto de 240 millones de euros, que incluye tres proyectos de interés insular: la segunda ampliación de la desaladora de Corralejo y de Puerto del Rosario, conducciones y depósitos para aumentar la capacidad de almacenamiento y la nueva desaladora en la comarca sur.

Y mientras estos planes de actuación continúan desarrollándose, ciudadanos majoreros han abierto una recogida de firmas en la plataforma Change.org en busca de 2.500 rúbricas para solicitar al gobierno central una solución, ya que según su creador, Eduardo Falcón, «las instituciones insulares no han conseguido cambiar nada».

Falcón comenzó esta petición hace unos años, pero solo obtuvo 18 firmas, sin embargo los últimos cortes en el suministro le han llevado al límite y ha decidido retomar su campaña: «He ido a trabajar con ropa sucia y sudada, sin poder ducharme y teniendo que tirar de la cadena con garrafas». Las firmas ya superan las 2.265 personas.

En Puerto del Rosario las presiones de agua son calificadas como «pésimas e insuficientes», llegando a dejar de salir o enturbiarse, cosa la cual afecta sobre todo en verano pues el clima majorero es cálido y pegajoso, por lo que no tener acceso a agua corriente en casa lo valoran como «una forma espantosa de poner en riesgo a la ciudadanía y afecta a su calidad de vida».

Emigración

Las consecuencias del desabastecimiento de agua conducen a que la ciudadanía majorera emigre. El joven Miguel Ruiz, de 22 años, sostiene que «los ciudadanos no somos el foco de las políticas, por lo que todo el mundo se acaba mudando fuera de Canarias o a las islas capitalinas».

Fran García opina que el modelo turístico es insostenible y es el verdadero problema, no por los turistas en sí, sino por las consecuencias que acarrea la explotación de la isla para sus habitantes: «Cosas tan terroríficas como lo que está ocurriendo en Fuerteventura con el agua nos demuestra que no vivimos del turismo, sino que el turismo vive de nosotros».

Miguel Ruiz comparte que la falta de agua en las zonas obreras de Fuerteventura responde a que el sector turístico se basa en que «el centrismo de las islas minoritarias está alejando al isleño de sus islas», mientras que los turistas regresan a las islas recibiendo todo tipo de servicios ilimitados.