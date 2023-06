Lola García Martínez: «El turismo tiene que estar orientado al beneficio de los que aquí vivimos»

Este lunes tomo posesión como presidenta del Cabildo de Fuerteventura ¿Cómo lo vivió?

Lo primero que sentí fue un enorme agradecimiento por la confianza que el pueblo de Fuerteventura ha depositado en mí como presidenta y en el equipo de personas preparadas que me acompaña. Nos han hecho primera fuerza en el Cabildo y no tengo palabras para agradecer todo el calor recibido. Fuerteventura así lo ha querido y, por segunda vez, una mujer es la candidata más votada para presidir el Cabildo. Esto demuestra que la sociedad majorera está cambiando. En mi discurso de investidura también hice mención al apoyo de nuestros familiares, un apoyo incondicional sin el que nada de esto hubiera sido posible. Por otro lado, es inevitable cierto nerviosismo por los grandes retos a los que nos enfrentamos y compromisos por hacer de Fuerteventura una Isla mejor en los próximos cuatro años. Afortunadamente, como he dicho, me acompaña un equipo de personas con gran disposición y experiencia. Estoy convencida de que vamos a cumplir con todos estos compromisos trabajando desde el diálogo, la cercanía con las personas y planificando con visión de futuro todas las mejoras que necesitala Isla.

En 2019 le plantearon una moción de censura en el momento de su investidura

¿Cree que Fuerteventura ha recuperado la estabilidad institucional? Estoy convencida sobre la estabilidad del pacto de gobierno. Hemos buscado un acuerdo que permita trabajar los próximos cuatro años para dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta Fuerteventura como vivienda, transporte, agua o infraestructuras sociosanitarias. Esto es lo que me preocupa ahora mismo. Mirar hacia adelante y pensar en los cuatro años de trabajo que nos esperan. Se trata de una legislatura decisiva para el futuro de Fuerteventura, que no podía seguir a expensas de la inestabilidad. Contamos con un programa de trabajo planificado y ordenado para resolver todas estas preocupaciones, y lo que es más importante: el respeto institucional.

Existe una gran preocupación por la falta de agua. ¿Qué soluciones existen para garantizar el suministro?

Lo que necesita Fuerteventura es un gran pacto entre instituciones y fuerzas políticas para revertir la situación dramática que se está viviendo. Nunca el desabastecimiento había sido tan generalizado, de norte a sur de la Isla, y prolongándose durante semanas. No podemos permitir que las familias, negocios, escuelas o los trabajadores del sector primario pasen dieciséis días seguidos sin agua. Como presidenta asumo mi compromiso de trabajar por mejorar esta situación. Lo que hay que hacer es trabajar desde el primer minuto. Dar impulso a las acciones que ya están contempladas en la emergencia hídrica desde julio de 2022. Avanzar en obras como la ampliación urgente de la producción de la planta de Puerto del Rosario en 7.200 metros cúbicos o la desaladora que necesita el sur de Fuerteventura. También es importante que los ayuntamientos asuman su responsabilidad como el 40% del CAAF que representan. Hay que establecer cooperación entre Cabildo y ayuntamientos, asumiendo esta responsabilidad e ir renovando las redes a medida que se van ejecutando obras de asfaltado por toda la Isla. Además, es importante que haya una gestión directa y diaria del CAAF. Este es mi reto como presidenta del Cabildo y del CAAF, y que también asumirá Adargoma Hernández como consejero de Aguas. Trabajar desde el minuto uno, a pie de obra y conociendo cuál es la realidad de la Isla.

¿Qué pasará con los acuerdos que han sido adoptados por el Consejo de Gobierno insular en minoría?

Lo primero que hemos hecho nada más llegar al Cabildo es conformar el nuevo Consejo de Gobierno. Tras siete meses de inestabilidad, por fin Fuerteventura va a contar de nuevo con un consejo dentro de la legalidad. Esta es la estabilidad de la que hablábamos, que va a permitir avanzar a Fuerteventura. Poder tomar acuerdos que son decisivos para el bienestar de las personas con total seguridad jurídica. Por supuesto, también vamos a revisar con los servicios jurídicos del Cabildo todos los acuerdos que han sido adoptados desde el pasado mes de diciembre sin respetar el quórum mínimo legal. No podemos permitir que sea la población de Fuerteventura la que pague las posibles consecuencias. Hablamos de asuntos tan importantes como un contrato millonario de carreteras o un convenio de dependencia.

¿Ustedes lo advirtieron en su momento?

Sí, desde un primer momento. Existen informes desfavorables y la Delegación del Gobierno de Canarias nos ampara diciendo que se ha actuado al margen de la legalidad. Pero lo importante ahora es actuar para evitar todas esas consecuencias negativas que podrían tener dichos acuerdos para el funcionamiento de la institución, el personal trabajador y para la población. Evitar esas posibles indemnizaciones que tendrían que pagarse con dinero público y que pueden llegar a ser millonarias. La población de Fuerteventura no debe pagar de su propio bolsillo.

Además de estas acciones prioritarias ¿Qué otras medidas considera urgentes para la Isla?

Hemos estado en contacto directo con los vecinos y vecinas de Fuerteventura, y las demandas que nos hacen llegar son claras. Además del problema del agua, Fuerteventura necesita mejorar en recursos sociosanitarios. Necesitamos residencias y centros de días para personas mayores dependientes en todos los municipios. También es necesario promover oportunidades para nuestros jóvenes. Tenemos proyectos innovadores desde el Parque Tecnológico o Fuerteventura Film Commission. Queremos que los jóvenes tengan acceso al empleo y puedan desarrollar aquí su proyecto de vida. En este sentido, la vivienda tiene que dejar de ser un factor limitante. Tener planificación para que cada municipio tenga su plan general y poder construir suelo para vivienda. También promover subvenciones a la autoconstrucción y dar salida a construcciones que se encuentren a mitad para tener vivienda para nuestra gente y nuestros trabajadores. Por supuesto, diversificar la economía, tener una industria turística orientada al beneficio de los que aquí vivimos y potenciar el sector primario son otras de nuestras prioridades, entre otras muchas acciones.

¿Fuerteventura tendrá PIOF en esta legislatura?

Ese es otro de nuestros grandes compromisos. Avanzar en planeamiento, que es lo que va a permitir tener vivienda, infraestructuras educativas, sanitarias y de todo tipo. Además, el planeamiento va a dar seguridad jurídica a las empresas que quieran instalarse en la Isla, con la consiguiente inversión, puestos de trabajo y recuperación económica que esto atraería. Pero para tener planeamiento, lo que hace falta es un acuerdo político y compromiso firme. Poner todos nuestros esfuerzos en tener aprobado un Plan Insular de Ordenación, como herramienta fundamental que nos va a permitir caminar hacia el modelo de Isla que queremos. Una Fuerteventura que encuentre el equilibrio entre el desarrollo para nuestras generaciones futuras con la preservación del territorio y el uso responsable de nuestros recursos. Este es el equilibrio que debemos encontrar. Por supuesto, también planificar la implantación de energías renovables. Estamos a favor de las mismas, pero con consenso y que Fuerteventura decida cómo y dónde se implantan. Esto es importante, porque no podemos hablar de energías limpias si destrozan nuestro territorio, nuestros elementos patrimoniales como las gavias o nuestros espacios naturales.

¿La Residencia de Gran Tarajal es otra de las prioridades de la agenda política del Cabildo?

Por supuesto. Nuestro objetivo es trabajar por las personas y esto pasa por tener las infraestructuras sociosanitarias que necesitan. Son recursos muy demandados, ya que tenemos un alto porcentaje de población mayor. También nos lo demandan los familiares y personas cuidadoras, ante el estrés que sufren por agotamiento o la imposibilidad de compaginar estos cuidados con su vida laboral. En la mayor parte de los casos, mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente. Por ello, tenemos que trabajar para que haya recursos en todos los municipios. En el caso de la Residencia de Mayores de Gran Tarajal, lo que queremos es que sea una realidad lo antes posible y lo que hace falta es trabajo para culminar, de una vez por todas, su declaración de interés insular y que se determine su ubicación. Hay que darle la celeridad que se merece como asunto de interés general para las personas de Fuerteventura.