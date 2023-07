Una banda de moriscos

Tuineje es cultura e historia. Sus vecinos vienen desarrollando desde hace años un intenso trabajo para divulgar, fomentar y promocionar todo lo relacionado con las batallas del Cuchillete y Tamasite, acontecida en 1740, así como numerosas actividades y recreaciones que ponen en valor un trabajo de investigación para rescatar las costumbres y tradiciones o el patrimonio histórico del pueblo y el municipio, a través de la Asociación ‘ Más Ruines que Caín’, un colectivo que será la encargada del pregón en honor a la Virgen de La Peña, Patrona de Fuerteventura.

Esta asociación, donde Juan José Cabrera, su presidente, e Inma Marrero, principales valedores del citado colectivo, se creó en diciembre de 2007, ante las necesidades que tenía el pueblo de Tuineje de realzar las actividades culturales, lúdicas e históricas, tales como las Batallas del Cuchillete y Tamasite, Cantares de Tamasite al Señor San Miguel, Cantata, elaboración del Belén Viviente, realización de la obra del Bien y el Mal, y un sinfín de actividades que han logrado dinamizar no sólo el pueblo sino el municipio de Tuineje.

Será el próximo 14 de septiembre cuando una treintena de miembros de ‘Más ruines que Caín’ y vecinos de Tuineje, lleven a cabo, en la pequeña ermita de Vega de Río Palmas, el pregón de las fiestas de la Patrona de los majoreros, uno de los eventos más importantes de la isla en cuanto a tradición religiosa y cultural, a través de un espectáculo audiovisual donde realizarán un recorrido por los diferentes sonidos que La Peña ha escuchado a lo largo de la historia.

El alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, explicó tras la elección de la mencionada Asociación como pregonera de las fiestas de La Peña que «se pensó en la asociación cultural de Tuineje para ser los pregoneros de la festividad porque cada año, para realizar el pregón buscamos gente que tiene alguna relevancia con la cultura y las tradiciones de la isla, y hemos tenido en cuenta que ellos siempre hacen representaciones teatrales de gran nivel».

Los moriscos, gentilicio con el que se conoce a los naturales del pueblo de Tuineje, han sido los auténticos baluartes para que las fiestas patronales de su pueblo, en honor a San Miguel Arcángel, hayan sido declaradas fiestas de interés turístico nacional. También han conseguido importantes logros, tales como la apertura del Centro de Interpretación de las Batallas de Cuchillete y Tamasite, la restauración del taro de Teguerey o la adquisición por parte del Cabildo de Fuerteventura del caserío de La Florida, entre otras muchas iniciativas.

El presidente de ‘Más ruines que Caín, Juan José Cabrera, señaló que acogió la propuesta para ser pregoneros de las fiestas de La Peña « con gran alegría, algo de satisfacción, y mucho de agradecimiento, al Ayuntamiento de Betancuria y Cabildo Insular, pero, sobre todo, a tanta gente que, sin ser de la Asociación, colabora con nosotros en todos los eventos que organizamos».

Cabrera sostiene que pregonar las fiestas patronales de Fuerteventura «es una gran responsabilidad, que tomamos con mucho empeño e ilusión, tomándolo como un premio que podamos dar a todo el grupo de recreadores, y claro, estar a la altura que este acto requiere».

Con respecto a la elección del título del acto que realizarán en Vega de Río Palmas, ‘Sonidos de La Peña’, aseguró a este periódico que «lo primero, porque parece así como un titulo muy sugerente, que ya predispone a interesarte por verlo, o de que se trata». Además, añadió que «como su nombre indica, pretende ser un recorrido sonoro desde que llegaron a Betancuria normandos y castellanos hasta nuestros días, mediante una narración, que nos sirve de hilo conductor, en este caso, la lectura del pregón, haremos una propuesta artística, audiovisual y teatralizada».

Cultura y tradición

Los vecinos de Tuineje se han volcado para recuperar y poner en valor los hechos acaecidos con respecto a las Batallas de Cuchillete y Tamasite, con una serie de iniciativas que ya se ven reflejados en el pueblo mediante el conjunto escultórico, la recuperación de los cañones, el centro de interpretación o las recreaciones del desembarco de los piratas ingleses, aunque está se realiza en la playa de Gran Tarajal. «Desde luego, en Tuineje cada piedra del pueblo resume cultura, y tradición, volcándose su gente en mantenerlas viva», asegura Juan José Cabrera.

Sin embargo, no todas las propuestas de ‘Más ruines que Caín’ se han ejecutado. « Siendo francos no se ha conseguido del todo, la mayoría de las cosas y medidas que proponíamos, algunas realizadas eso si, al ser un proyecto integrar y estar relacionas unas acciones con otras, al estar inconclusas, no producen el efecto deseado».

Tuineje quiere convertirse en un punto de interés turístico con sus iniciativas históricas y rurales. «Debemos creernos que podemos hacerlo, nosotros como pueblo, y la institución local, para que mediante una acción coordinada, podamos reivindicar ante el Cabildo, llevar a cabo todas estas medidas de desarrollo local, que nos permita aprovechar nuestra parte de la tarta turística», afirma Cabrera. Además, añadió que «desde aquí hacemos un llamamiento al Ayuntamiento para ir de la mano, de una vez por todas en el desarrollo turístico de nuestros pueblos, del interior del municipio que adolecen de lo mismo, poniendo en valor su patrimonio paisajístico, cultural, y etnográfico».