Fuerteventura tiene 7.000 personas con discapacidad en edad laboral

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, celebró ayer en la Isla el último encuentro del programa Talentos en las Islas, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises). El programa tiene como objetivo acercar el talento de las personas con discapacidad a las empresas y fomentar su contratación mediante una serie de encuentros en los que los asistentes pueden conocer las ventajas de contar con personas con discapacidad en sus empresas. Por ello, las pymes de Fuerteventura acogen el talento de las personas con discapacidad.

El encuentro, celebrado en el hotel Elba Carlota Beach & Convention Resort, cierra la presentación del programa Talentos en Canarias tras las jornadas realizadas en Lanzarote, La Palma, Gran Canaria y Tenerife. Bajo el lema Encuentros con el talento, la iniciativa llegaba a las Islas por primera vez en un contexto desfavorable en materia de empleo, formación y discapacidad.

La directora regional de Inserta Empleo en Canarias, Emma Fernández, abrió una jornada especialmente orientada a las pequeñas y medianas empresas, a las que pidió su colaboración para consolidar la presencia de la entidad en la Isla. «Necesitamos la colaboración de las instituciones y de todas las empresas para dar un empuje al trabajo que estamos realizando en Fuerteventura y llegar a las 7.000 personas con discapacidad en edad laboral que hay en la Isla, ofrecerles oportunidades de formación y mejorar su acceso al empleo, algo particularmente importante en un contexto donde las empresas tienen dificultades para cubrir los puestos de trabajo», manifestó.

Durante su intervención, Fernández también hizo una valoración de los cinco encuentros realizados en el Archipiélago y animó a los asistentes a contar con las personas con discapacidad aunque no tengan la obligación legal de contratarlas: «En Canarias las empresas con obligación de contratar a personas con discapacidad no llegan al 1%, pero la experiencia nos dice que su contratación es rentable y que las empresas que lo hacen normalmente repiten, no solo por una cuestión económica, también por rentabilidad social».

A continuación, Carmen Alonso, consejera insular de Accesibilidad, intervino para agradecer a Inserta Empleo su presencia en Fuerteventura y su apuesta por la mejora de la empleabilidad y la vida de las personas con discapacidad: «Es muy importante que la jornada ponga el foco en el talento de las personas y agradezco a las empresas que están aquí su sensibilidad con la realidad de las personas que tienen mayor dificultad para la inserción laboral en la Isla».

En Fuerteventura, el sector Servicios es el que más contratos genera para el colectivo seguido, muy por detrás, del sector primario. La jornada continuó con una ponencia de Hauche Perdigón, abogado de Fidelitis en Canarias, que compartió información práctica desde el punto de vista legal sobre discapacidad y empleo.