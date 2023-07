Canarias Stratoport for HAPS & UAS es un estratopuerto. De hecho, aspira a convertirse en el primero de Europa. Pero para que todos nos ubiquemos, ¿qué es un estratopuerto?

Un estratopuerto es una infraestructura para ensayos, I+D+i, montaje, operaciones de vuelo y mantenimiento de aeronaves no tripuladas tanto atmosféricas como hacia la estratosfera. Puede utilizarse tanto por plataformas aerosatelitales y drones de diferentes altitudes. Está diseñado para el despegue, aterrizaje y operación de aeronaves de alta altitud, como los High Altitude Pseudo-Satellites, más conocidos HAPS. Estas son aeronaves no tripuladas que vuelan a altitudes elevadas y se utilizan para misiones de observación de la Tierra, comunicaciones y otros fines. El proyecto Canarias Stratoport for HAPS & UAS es una iniciativa que busca establecer una infraestructura pública, civil de uso compartido para el desarrollo, prueba y operación de pseudo-satélites de gran altitud y sistemas de aeronaves no tripuladas, también conocidas como UAS. La idea principal es utilizar estas plataformas aéreas para recopilar datos y realizar análisis en beneficio de la observación de la Tierra y la creación de productos y servicios innovadores.

¿Y esto exactamente en qué se traduce?

Estamos hablando de control y monitoreo de biodiversidad, de infraestructuras críticas, de seguridad y emergencias, comunicaciones, control de infraestructuras críticas, gestión de desastres, navegación y cartografía… Además, en paralelo al Stratoport, se está desarrollando un centro denominado International Smart for Security & Emergencies Center (ISSEC). Esta infraestructura permitirá procesar los datos que se envíen desde los sensores embarcados en pseudosatélites y UAS para que, una vez procesados mediante sistemas expertos con inteligencia artificial, se entreguen como soluciones de valor a los clientes potenciales tanto públicos como privados. Y tanto en Canarias como fuera de Canarias. Esto, por ejemplo, nos permitirá monitorizar desde Fuerteventura y en tiempo real un incendio en Galicia, una emergencia en Italia o el control de contaminación marina en el Mediterráneo.

¿Por qué elegir Fuerteventura como centro de operaciones de toda esta innovación?

Canarias, y en particular Fuerteventura, tiene una serie de singularidades que la hacen única para este proyecto. En primer lugar, se encuentra en Europa y cerca de África. Cuenta con buena climatología, dado que es muy estable y con muchas horas de sol. Es una zona muy próxima al mar, con poco tráfico aéreo por las noches. Además de las ventajas fiscales inherentes al Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la zona ZEC.

Si todo esto se materializa, el potencial para Fuerteventura y Canarias es enorme.

Uno de los grandes objetivos de Canarias Stratoport for HAPS & UAS es diversificar la economía local y regional y promover el desarrollo de la innovación y el emprendimiento. Nuestro deseo es atraer y retener talento, así como impulsar un crecimiento inteligente, innovador y sostenible. ¿Cómo? A través del apoyo al desarrollo y la innovación con iniciativas como el Canarias Geo Innovation Program 2030, que busca aumentar la diversificación del tejido empresarial regional. Y creando, a su vez, sinergias que se traduzcan en oportunidades para el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, la creación de empleo cualificado y el fortalecimiento del tejido empresarial. En última instancia, aspiramos a convertirnos en un motor de crecimiento económico sostenible basado en la innovación y la tecnología.

¿Quiénes apoyan estos proyectos?

Todas las iniciativas recogidas en el Canarias Geo Innovation Program 2030 son cofinanciadas o susceptibles de cofinanciación por el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, directamente o con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). También la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI); la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias; la Unión Europea, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, Next Generation UE o el programa FEDER, y por el Ministerio de Ciencia e Innovación, entre otros.

Veo que para ustedes es fundamental el aprovechamiento de los fondos europeos.

Son un apoyo vital. O somos capaces de aprovecharlos, o estos fondos no llegarían a Canarias y menos a Fuerteventura. Para nosotros es clave. Aprovechar los fondos europeos y los fondos nacionales de I+D+i, como los fondos FEDER o los Next Generation, representa una oportunidad única y muy significativa para la implantación del programa y sus proyectos de desarrollo. Estos fondos complementan los presupuestos regionales y locales, contribuyendo al crecimiento económico, la creación de empleo y la diversificación de la economía de Fuerteventura y de Canarias. Además, los fondos europeos están alineados con objetivos estratégicos de la UE, lo que fomenta la cohesión regional, la integración social y la sostenibilidad medioambiental.

¿Cómo ve todos estos proyectos en un año?

El estratopuerto será una realidad este año, convirtiéndose en el primero de Europa. El segundo semestre de 2024 es la fecha prevista para el comienzo de las primeras operaciones con HAPS y UAS. Ha sido un largo proceso, de más de cinco años, que con mucho esfuerzo e ilusión empieza a aflorar. El proyecto ISSEC creemos que podrá estar plenamente operativo en el primer semestre de 2024. Y el proyecto U-Elcome lo estará en 2025.