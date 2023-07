Víctor Alonso: «Esta será la legislatura de las infraestructuras sociosanitarias»

¿Qué sensaciones tuvo al volver a ostentar la Consejería de Bienestar Social?

En realidad ha sido una gran satisfacción y un orgullo poder volver a ejercer mi vocación de servicio a Fuerteventura y sus ciudadanos. Ahora con un área más compleja como es la nueva consejería de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, Participacion Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Sobre todo, pasar de los programas a los hechos. Porque si algo he aprendido en toda mi trayectoria política y profesional es que estamos aquí para ayudar y acompañar a los ciudadanos y más aún a aquellos más vulnerables. También he de decir que me encontrado un equipo que me ha recibido con verdadero entusiasmo, todos y todas con más experiencia, con una pandemia a nuestras espaldas y ahora con una crisis derivada de una guerra injusta y sangrienta en un país no tan lejano como es Ucrania. En esta Consejería se libran auténticas batallas contra la marginación, la pobreza, la discriminación, por la salud, el bienestar de las familias, por nuestros jóvenes y nuestros mayores. Así que es un honor, pero al mismo tiempo una responsabilidad inmensa.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha trazado?

Bueno lo primero que estamos haciendo, porque no hay tiempo que perder, es escuchar a los técnicos de las áreas y los diferentes servicios, a las familias, a los usuarios de nuestros servicios y a las asociaciones del tercer sector para haceros una composición de lugar lo más realista posible. A partir de ahí estableceremos las prioridades. Pero puedo adelantar algunos de los compromisos que nos hemos hecho públicos. En el Sur, abrir de una vez la Residencia Sociosanitaria para personas mayores y Centro de Día que significaría 60 plazas residenciales y 30 de estancia diurna en El Aceitún, en Gran Tarajal, y el Centro de Día para personas mayores dependientes en Costa Calma. En Puerto del Rosario, la Residencia insular para personas con enfermedad mental que aportará 30 plazas hoy muy demandadas. Completar las instalaciones del Centro de Discapacidad que lleva una Residencia insular y Centro de Día poniendo en funcionamiento las modernas instalaciones para terapia ocupacional. Y en el norte desarrollar y mejorar el Centro de Día Josefina Pla. Aunque más que instalaciones, sin duda necesarias, soy partidario de reforzar los equipos de profesionales y a las organizaciones sociales para ayudar directamente a las personas y las familias en su medio social. Los ciudadanos pueden estar seguros de que esta es su legislatura.

¿Por qué Fuerteventura es la isla que menos plazas sociosanitarias tiene de toda Canarias?

Así es, por eso la prioridad del nuevo grupo de gobierno formado por CC y PSOE en el Cabildo es dar celeridad y dotar a la isla de las infraestructuras sociosanitarias necesarias y que complementen a las ya existentes.

Además, nos hemos dotado en la última legislatura de la Ley General de Servicios Sociales, que sin duda complementará la atención a los mayores dependientes de la isla.

Recientemente se ha adjudicado la obra de la Residencia de Salud Mental

Si, en mi etapa anterior luchamos mucho para que se adjudicara, y ahora por fortuna nos acercamos a su pleno funcionamiento. No hay que olvidar que los problemas mentales están más presentes en la sociedad de lo que creemos. Hay que romper su invisibilidad, hay que mejorar la asistencia experta y el acompañamiento, hay que facilitar la integración social y no solo eso, hay que trabajar en educación en valores y la creación de vínculos de solidaridad y esperanza colectiva. También tengo claro que hay nuevas problemáticas como la soledad no deseada de mayores y jóvenes, el bulling en jóvenes , el acoso laboral y la violencia de género en las mujeres, la marginación de los colectivos diversos. Porque si no atajamos las raíces no curaremos lo demás.

Los casos de violencia de género se han incrementado en la isla. ¿Qué respuesta se le da desde del Cabildo para atajar esta lacra social?

Lo primero que quiero denunciar a aquellos que banalizan e incluso niegan esta violencia de género. La primera obligación de las instituciones es ayudar y apoyar a las víctimas. Tan solo en la anualidad 2022.se atendieron en la Red de Centros y Servicios de la isla de Fuerteventura un total de 627 y en el primer trimestre de 2023 se han atendido un total de 154 casos nuevos lo que habla de la gravedad del problema. Es importante que se actué con con un protocolo común y con una coordinación entre departamentos exquisita ,porque de ello depende la vida de las mujeres de sus hijos. En cuanto a la prevención estamos con los especialistas en que hay que ir más allá: romper la cultura machista y de violencia. Las mujeres tienen derecho a desarrollar todo su potencial personal y a divertirse como el que más y tener unas relaciones igualitarias. Así que hay que incidir en el aprendizaje por medio de la coeducación y la formación en valores de respeto mutuo.

"Redoblaremos nuestros esfuerzos en las personas más vulnerables de nuestra isla"

¿Se continúa sin frenar la drogodependencia ?

Ya se sabe que el problema de las adicciones es complejo que exige de determinación y persistencia en muchos casos se trata de multiadicciones . Lo primero es reconocer la magnitud del problema incluso su carácter transversal porque afecta a todos los sectores de la sociedad, después saber que es un trabajo que exige medios sanitarios, sicológicos y sociales porque en muchos casos se añaden problemas de marginalidad que no permiten a los adictos salir del hoyo en donde se encuentran. Después se necesita desarrollar estrategias de apoyo comunitario para las familias y lucha contra las desigualdades y la marginalidad . Romper el lazo que ata las adicciones con las mafias porque al margen de tratar a los adictos hay perseguir a los desalmados viven del negocio .Por otro lado nos preocupan las nuevas adicciones relacionadas con las nuevas tecnologías

La isla tiene un déficit importante en vivienda. ¿Qué proyectos tiene para este tema?

Es un problema muy agudo en estos momentos que como defendemos afecta a un derecho fundamental de las personas a tener una vivienda digna. Lo primero que haremos será crear el Consorcio de la Vivienda y comprometer a Administraciones y tenedores de viviendas y promotores para por un lado poner en el mercado más vivienda social asequible como ha anunciado el presidente del Gobierno y segundo, abaratar los costes del alquiler y por último evitar una crisis hipotecaria como en 2008 con miles de desahucios.

¿Cuáles son las necesidades sociales de la familia en Fuerteventura ?

La ciudadanía esta preocupada en llegar a fin de mes y aunque se han tomado medidas macroeconómicas con respecto a la energía que afecta a millones de hogares y de trabajadores y autónomos que cogen todos los días sus vehículos. El caso es que la microeconomía sigue estando muy justa. Los cabildos tienen pocas herramientas, pero y así lo hicimos en la pandemia ayudamos a paliar las situaciones más extremas. Afortunadamente el paro va emitiendo y esto hace que se alivie la situación de muchas familias. Para mí la salud es un tema importante, no solo la física sino también la emocional, debemos de cuidar a los profesionales que nos cuidan Durante la pandemia pude comprobar lo importante que era la coordinación con el área de salud de la isla y con los propios profesionales, en mi encontraran la máxima colaboración para desarrollar programas preventivos y las infraestructuras que sean necesarias y que estén a nuestro alcance. Queremos una isla con bienestar de sus ciudadanos, con un medio ambiente saludable y solidario.

Ha nombrado varias veces la pandemia. ¿Qué nos puede decir del reciente caso de Covid en la Residencia de Mayores?

Primero: solidarizarme con las familias afectadas. Segundo: que se está aplicando el protocolo sanitario establecido, promoviendo las medidas de aislamiento y diagnóstico que nos han indicado, y Tercero: señalar que las enfermedades infecciosas siguen ahí y que por tanto hay que seguir vacunándose y tratándose y sobre todo haciendo prevención.

Desde mi punto de vista no hay que bajar la guardia ante esta pandemia de la Covid-19 y debemos estar preparados para episodios pandémicos en el futuro.