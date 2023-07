Los vecinos de Casillas del Ángel no están dispuestos a que se pierda el oficio de campanero. Por ello, llevan dos años organizando un Taller de Repique de Campanas con el objetivo de mantener vivo los toques ancestrales y que este arte a los mandos de las campanas no desaparezca. Pretenden que los toques, los repiques o el redoble sigan oyéndose desde el campanario de la iglesia de Santa Ana, aunque para ello es necesario que se repare la plataforma del campanario por el peligro que supone ante la falta se seguridad. Hasta el momento, estas reivindicación ha caído en saco roto porque las instituciones públicas les han dado la espalda. Los niños no pueden subir al campanario y se tienen que habilitar unas campanas con dos bidones de cerveza con sus correspondientes sogas y badajos.

«Para los entierros se doblan siete veces las campanas, que es tocar ambas a la vez, si el fallecido era un hombre, y se repetía cada minuto durante el recorrido del cortejo fúnebre hasta el cementerio», señalaron Cecilio y Paco Morales, dos de los promotores del taller junto a Germán Alfaro, José Manuel de León, Gregorio Rodríguez y Secundino de León, entre otros. Además, añadieron que « si la fallecida era una mujer son cinco dobles y si era un niño no se doblaba sino repicaba». Además, recuerdan que si la llamada es para misa «se toca una campana sola tres veces y la tercera, llamada ‘A dejar’ que no era otra cosa que avisar a los vecinos que dejaran lo que estaban haciendo porque la eucaristía estaba a punto de iniciarse. Para los días de fiestas se tocan las dos campanas de forma conjunta». La iniciativa de los vecinos de Casillas del Ángel pretende conservar y mantener una tradición popular que va desapareciendo por falta de relevo generacional. Samuel Perdomo, presidente de la comisión de fiestas de Casillas del Ángel, señaló que «lo que hemos intentado es preservar el Taller de Campanas porque el repique de campanas en Casillas tiene un enorme arraigo y no queremos perderlo. Nuestros campaneros repican cada año y necesitan un relevo y que no se pierda esta tradición». Cecilio Morales recuerda con una memoria prodigiosa como en Casillas del Ángel se celebraba antaño la función del Agua cada 19 de marzo, y « también repicábamos con las campanas para agradecer si había llovido o sino, pedir que llegaran las tan deseadas lluvias». También, recuerda que «quien tocaban las campanas inicialmente en el pueblo eran los monaguillos, era como una obligación y una tradición que fueran los encargados de ello». También asegura Cecilio que «antes se tocaban las campanas tres veces al día, una al alba, a las seis de la madrugada, otra el Angelus, al mediodía y otra para la oración por la tarde. Todo esto se ha perdido». Además, añora «la misa de la Consagración donde se daban tres campanadas con la campana grande y cinco con la pequeña, o cuando había un incendio que se hacía un repique más rápido para alertar a los vecinos y que servía también para pedir la colaboración de ellos para apagar el fuego. Las campanas han sido tradicionalmente un vínculo de comunicación con los vecinos ya que suponen mensajes según el tipo de toque». La iniciativa de los vecinos de Casillas ha tenido una importante respuesta para mantener el oficio.