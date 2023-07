Enrique Pérez Brito: «Uno de los mayores retos que tiene la Isla es el tratamiento de residuos»

Se cumple un mes de gestión como consejero del Cabildo ¿Qué balance hace y cuáles son sus prioridades?

Fuerteventura necesita avanzar hacia una gestión sostenible de los residuos y tenemos muchos objetivos por delante. Lo primero que hemos hecho como grupo de gobierno ha sido reunirnos con los ayuntamientos para establecer líneas de trabajo en común que permitan hacer avanzar cada municipio. En estos encuentros, el tratamiento de los residuos ha sido un punto clave y, como consejero, me he comprometido a atender estas demandas. Por este motivo, he mantenido reuniones individuales con los responsables municipales de los diferentes ayuntamientos. También con todas las empresas adjudicatarias de pliegos recientes para conocer el estado de las diferentes actuaciones y coordinar líneas comunes para caminar hacia un modelo cada vez más sostenible y reciclar el mayor porcentaje posible de residuos.

¿Cuáles son las necesidades que tiene Fuerteventura en este ámbito?

Lo primero es ser conscientes de la importancia que tiene el tratamiento de los residuos. Estamos hablando de uno de los mayores retos a los que se enfrenta Fuerteventura. Para conseguir estos objetivos, es necesario impulsar las acciones que ya están contempladas en el Plan Territorial de Residuos de Fuerteventura y que permitirán reducir los impactos negativos en el medio natural y fomentar el reciclaje. Esto va a permitir, también, adaptarnos a la normativa europea y al Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan). Estos son objetivos que tenemos muy claros y por los que trabajamos desde el área insular de Residuos. Necesitamos la implicación no sólo del Cabildo, sino de los ayuntamientos, el sector empresarial e industrial y la ciudadanía en general.

¿Vamos por el buen camino?

Aún queda mucho por hacer, pero afortunadamente algunas de estas acciones ya se han puesto en marcha, gracias al trabajo realizado por el anterior consejero del área, Pedro Martínez. Hablamos, por ejemplo, de la nueva gestión para la recogida selectiva de residuos. Incluye muchísimas mejoras con la sustitución de los contenedores por otros de carga lateral. Esto permite tener una recogida más rápida, eficiente y sostenible. El nuevo contrato también permite mejorar las condiciones de los trabajadores e incorporarnos al denominado Canal Horeca. Este es un programa que introduce en la recogida selectiva de envases los residuos que proceden de la hostelería, restauración y catering. En Fuerteventura esperamos adherir mil establecimientos, a los que se les facilitan contenedores y guías para la correcta separación, además de entregarles un sello distintivo. También se ha puesto en marcha la nueva gestión de los puntos limpios y las plantas de transferencia. Un proyecto de gran importancia, con una gran inversión que va a permitir sustituir la maquinaria de las tres plantas de la Isla, esperando que pronto se podamos tener esta nueva maquinaria en funcionamiento.

¿Cuál es el futuro de Zurita?

El futuro del Complejo Ambiental de Zurita pasa por un proceso integral de modernización. Uno de nuestros objetivos es poner en funcionamiento, de una vez, la planta Todo-Uno, que por ley es obligatorio tenerla. Los residuos deben pasar por un tratamiento previo antes de ser depositados en el vertedero. Esta planta Todo-Uno depende del Gobierno canario, por lo que es fundamental que se culmine su primera fase, referente a la planta de compostaje, y se ponga en marcha de una vez la fase dos, que corresponde a la planta de clasificación. Ya hemos solicitado reunión para coordinarnos. Otras de las actuaciones prioritarias es tener la celda número 4, que ya tiene su proyecto y esperamos que se comience a construir este año. También la celda de inertes, que está a la espera de expropiación de los terrenos. Este último es un proyecto prioritario. En definitiva, mejorar el complejo de Zurita, adecuar sus instalaciones a los tiempos que corren y hacerlas más respetuosas con el medio ambiente.

Se habla del modelo descentralizado para Fuerteventura ¿Habrá vertedero en el sur?

Desde luego. Fuerteventura debe tener un modelo descentralizado. Se trata de una isla de gran longitud y tenemos que acercar los diferentes servicios a todo el territorio insular. Por este motivo, uno de los puntos que se plantean dentro de este Plan Territorial es tener un complejo ambiental para el sur de Fuerteventura. Esto va a permitir agilizar y optimizar todos los procesos y atender las demandas de municipios como Pájara y Tuineje. Ya existe un suelo planteado en el Plan Territorial de Residuos, un área de 318.270 metros cuadrados en la zona de Tisajorey.

¿Hace falta mayor concienciación sobre el tratamiento de residuos?

Por supuesto. Tenemos que hacer un esfuerzo por concienciar a la ciudadanía de la importancia de reutilizar los productos y promover su reintroducción en el ciclo productivo. Esto es lo que nos va a permitir reciclar el mayor porcentaje de residuos y pasar de una economía lineal a una circular. Desde la consejería queremos potenciar las campañas de concienciación y sensibilización ciudadana. También es importantísimo hacer un llamamiento a la responsabilidad y recordar que existen puntos limpios para depositar escombros y residuos domésticos.