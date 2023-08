César, el salvador de ballenas

No se lo pensó dos veces. Ni siquiera fue consciente del peligro que suponía enfrentarse a una ballena de unos 20 metros de largo y un peso que podría oscilar entre 70 u 80 toneladas. César Espino Reyes (Gran Canaria, 1988) ha vuelto a demostrar su enorme amor y pasión por el mar.

Cuando realizaba una excursión de avistamiento de cetáceos al sur de Morro Jable a bordo del barco Odyssee 3, que pertenece a la empresa Fuerteventura Full Experience, de la que es gerente y patrón, observó como se acercaba a la embarcación una ballena de gran tamaño.

«Estábamos observando una familia de delfines cuando vimos que una ballena sopló cerca de la proa del barco, a tan solo cinco metros. Vimos algo que sobresalía de su boca y pensábamos que podría ser un calamar gigante. Sin embargo, nos dimos cuenta que estaba rodeada de sogas que la aprisionaban», señaló César a este periódico.

Además, añadió que «parecía que nos venía a pedir ayuda porque estaba condenada a una muerte segura».

«Hubo una total conexión entre la ballena y yo. No se sumergió para que le quitara las sogas»

César Espino ya tuvo una experiencia de salvar a un rocual en enero de 2016 cuando el animal estaba atrapado en un palangre con anzuelos clavados alrededor de su cuerpo. Tras una hora agotadora de inmersiones a pulmón logró liberar al animal del arte de pesca que lo atrapaba. El vídeo de aquel rescate se hizo viral y dio la vuelta al mundo.

Amasijo de cuerdas en la boca

Ahora se ha enfrentado a una situación similar. Después de la sorpresa que supone que un enorme animal marino se acerque a una embarcación, se encontró con que necesitaba ayuda. «Era un animal muy grande. Pensamos al principio que podía estar acompañada de una cría, pero estaba sola y aturdida. Nos acercamos y pudimos observar como en el entorno de su boca y en partes de su torso había un amasijo de cuerdas de los que utilizan los cargueros y grandes embarcaciones. Además, comprobé como tenia una de las cejas raspada del efecto de las sogas y alguna parte de su cuerpo», relata.

«No me lo pensé y me tiré al agua. Con una gafas de buceo y con inmersiones a pulmón libre me acerque a ella y se mostró muy tranquila. Hubo una conexión total entre ella y yo. Me dejó trabajar porque se quedó todo el rato arriba y sin tratar de sumergirse. Creo que entendió que queríamos liberarla de aquel amasijo de cuerdas», recuerda César.

Espino estaba ayer cansado. «Fue mucho el esfuerzo realizado no sólo por las inmersiones realizadas sino por el trabajo al tratar de cortar los cabos. Durante más de una hora estuve trabajando bajo el agua para cortar ese amasijo. Gracias a una navaja especial que siempre llevo conmigo, al final, lo logré». Además, reconoce que ese día no iba a estar en esa excursión por encontrarse enfermo, pero finalmente decidió acudir a la cita.»

El destino quiso que volviera a tener una grata experiencia como la vivida, que no es otra cosa sino salvar la vida de un animal marino y que habita en el lugar donde desarrollo mi labor profesional».

«Estuve más de una hora sumergiéndome para tratar de salvarla de una muerte segura»

César siente un enorme compromiso con el mar. Es nieto de pescador y un apasionado de la fauna marina. Además, estudió en el Instituto Marino Pesquero de Lanzarote. Recibió varios premios por su heroica acción en 2016. Fue galardonado con el Premio Arona Son Atlántico 2016, así como el Premio Atlántico de Medio Ambiente o el de ‘Ciudad de Antigua’ en la categoría de Medio Ambiente.

«Yo no creo que sea un héroe, sino una persona muy comprometida con el océano. Lo haría mil veces si fuera necesario», dijo sobre la salvación del mamífero marino.