Carlos Rodríguez: «Cuando se adjudicó la gestión de Lobos no se incluyó el control de visitantes»

De nuevo al frente de la Consejería de Medio Ambiente y de Caza. ¿Su experiencia le servirá para la gestión de dichas áreas?

Por supuesto. Mi experiencia como consejero me ha permitido conocer bien el funcionamiento de la administración púbica. Es importante conocer todos los procedimientos y sistemas para agilizar la gestión diaria, siempre dentro del marco normativo. El Área de Medio Ambiente es muy bonita, pues en Fuerteventura en ese campo hay mucha actividad. En relación a la Caza, es un área que conlleva una estrecha relación con colectivos de deportistas, para mejorar en todo lo posible el deporte cinegético, que cuenta en la isla con casi un millar de licencias.

Se dice con frecuencia que cometer un delito ambiental en Fuerteventura sale muy barato. ¿Es cierto?

La verdad es que nunca había oído tal afirmación. Lo que sí puedo comentar es que tanto el servicio de Vigilancia de Medio Ambiente del Cabildo como el Seprona están realizando una labor muy importante, denunciando aquellos actos que se alejan de la legalidad y abriendo expedientes cuando procede. Cada acto ilegal se cataloga como infracción leve, grave o muy grave, y la sanción viene tipificada por la ley y publicada en el Boletín Oficial del Estado.

A los políticos se les llena la boca hablando de sostenibilidad. ¿Es Fuerteventura una isla sostenible?

No puede ser que sostenibilidad sea un término de moda. Sostenible es un concepto un tanto utópico. Por su propia definición, tendría que decir que Fuerteventura no es sostenible, pues la sostenibilidad se rige por el principio de asegurar las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, sin renunciar a la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y el desarrollo social. Lamentablemente, este orden está siendo alterado por factores tanto exógenos como endógenos: el cambio climático, guerras, presión turística, etc. Elementos que trastocan tanto los hábitos de vida como la economía. Por ello, tenemos que realizar un gran esfuerzo para cambiar la forma de gestionar lo social, lo económico y lo ambiental, y vivir según los ritmos del planeta. Hay que darle una buena repensada sobre cómo vivimos, qué producimos, qué y para qué reciclamos. Creo que no estamos haciendo lo suficiente para enfrentar la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Una de sus primeras acciones fue la retirada de las numerosas caravanas que se quemaron en la Punta de Jandía y que llevaban más de un año con la pésima imagen que provocaba.

Ante cualquier situación que se produzca, las instituciones tienen que seguir un protocolo de actuación y hay que analizar múltiples factores, atendiendo a la ley de contratos de las administraciones públicas. Atender a factores como titularidad del suelo (si es publico o privado), si la actuación conlleva proyecto o no, si existen recursos económicos para afrontar el pago o si se acomete la actuación con contrato menor o tiene que ir por licitación pública. Una vez que todos estos interrogantes son superadores, se procede a actuar. En muchos casos las licitaciones públicas quedan desiertas y hay que iniciar el procedimiento haciendo los ajustes necesarios para garantizar la adjudicación, y en algunos casos los adjudicatarios renuncian a la obra licitada. Este tipo de actuaciones conlleva una serie de procedimientos que, de no hacerlos correctamente, puede incurrir en defectos que implican responsabilidades jurídicas, pudiendo poner al técnico y/o al político en una situación delicada.

Desde su Consejería ha lanzado una campaña de concienciación ambiental dirigida a todos los visitantes. ¿Pero los residentes no necesitan educación ambiental?

La concienciación ambiental es clave para promover la protección y conservación de nuestros recursos naturales. Desde el área de Medio Ambiente se realizan acciones de concienciación durante todo el año, con actividades de educación ambiental en centros escolares y otras campañas y actividades de concienciación que se dirigen a la población general. En el caso del verano, se lanzan campañas especialmente dirigida a visitantes, escritas en diferentes idiomas. Una campaña puntual de cara a los meses de verano, con la intención de que se respeten unas pautas básicas en relación con el territorio que pisamos. Respetar normas como transitar por los senderos habilitados, no amontonar piedras o no alimentar a los animales que se acercan a los miradores. En definitiva, disfrutar de Fuerteventura que es Reserva de la Biosfera y todo un paraíso de la naturaleza.

El territorio se ha llenado de contenedores habilitados como viviendas. ¿Hay que regular estas acciones?

Por supuesto, hay que regularizar su situación y los agentes de Medio Ambiente realizan un gran trabajo a la hora de desarrollar vigilancia y abrir expedientes para determinar cuáles de estas instalaciones cuentan con las autorizaciones oportunas. Serán los ayuntamientos o la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, los responsables, en primera instancia de analizar cada caso y refrendar si están conforme a la normativa del Plan General y la Ley del Suelo. A los titulares de estas infraestructuras que no tengan la debida documentación, se invitará a su retirada, evitando así posibles sanciones.

Las visitas a Lobos sigue descontroladas superando la capacidad de carga. ¿Por qué no actúa el Cabildo ?

La capacidad de carga que tendría que soportar el Islote es de unas 200 personas. Cuando se adjudicó la gestión de Lobos por licitación pública, en el pliego no se incluyó este dato, porque no se habían hecho los estudios pertinentes. En la nueva adjudicación, que tendremos el próximo año, se añadirán de forma más rigurosa algunos puntos de importancia como, por ejemplo, el tratamiento de los residuos, la vigilancia permanente, baños químicos y, por supuesto, la capacidad de carga ya descrita.

La marcha del proyecto del Dreamland ha aliviado su gestión al frente de la Consejería. ¿Era partidario de que este proyecto se realizara en la isla?

El proyecto del Dreamland venía caminando desde hace muchísimo tiempo. Ya se conocía la importancia que tiene para la isla de cara a diversificar la economía y generar empleo. Se entendía que había una gran mayoría que queríamos tal proyecto, y se barajaron varias ubicaciones, dando por buena la que tenía características apropiadas y el tipo de suelo lo permitiría. Luego, el lugar propuesto fue muy contestado por la población y no terminaron de cuajar, con prontitud, otros posibles espacios idóneos y que no causara rechazo. Gran Canaria no puso reparos de ningún tipo y se lo llevó, dejando a Fuerteventura un tanto apenada pues con tanto debate, charlas, comentarios, toda la isla ya tenía su propio criterio: Dreamland sí, pero no en la ubicación inicial.

¿Una isla sin un Plan Insular es más proclive a que se realicen alteraciones en el territorio y se continúe con la masificación turística?

Sacar adelante el Plan Insular de Ordenación del Territorio es uno de nuestros grandes compromisos en esta legislatura. Se ha recuperado el ritmo de trabajo y ya se han realizado reuniones para finalizar, cuanto antes, todos los documentos que conlleva dicho plan. El PIOF es un documento absolutamente necesario para plasmar por escrito el devenir de la isla, marcando su desarrollo en todos los niveles: regular los recursos naturales insulares y la planificación de los espacios naturales protegidos, la planificación de las infraestructuras insulares y el uso de los recursos básicos en el territorio insular, etc.

Fuerteventura se ha convertido en un referente en la reintroducción de la tortuga boba.

El tema de la reintrodución de la tortuga caretta caretta o tortuga boba es un proyecto muy interesante que comenzó allá por el 2006 y que consistía en traer huevos de tortuga desde Cabo Verde, enterrarlos en las playas de Cofete y en el momento de nacer trasladarlas a unas instalaciones adaptadas en el muelle de Morro Jable. El objetivo final es que las hembras liberadas vuelvan a poner sus huevos en Cofete, hecho que creemos puede ser antes de 3-4 años. Hay constancia bibliográfica de que Cofete fue playa de desove de la tortuga boba en siglos pasados y así volverá a ser.