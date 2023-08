Toda Fuerteventura sufre continuos cortes de agua incluso durante semanas. Sin embargo, tan sólo medio centenar de personas se concentraron ayer ante las puertas del Cabildo majorero exigiendo una solución al grave problema de debastecimiento. La presidenta del Cabildo, Lola García, salió al encuentro de los manifestantes y les explicó la actual situación del agua, así como los proyectos previstos para acabar con la prolongada sequía.

La gestión del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF) sigue en entredicho. Los reiterados cortes en el suministro de agua por las numerosas averías tanto en la red de distribución como en las bombas de captación de agua de mar, entre otras roturas, continua soliviantando los ánimos de los habitantes de la isla.

La falta de agua no sólo la sufren los vecinos en sus domicilios. También, empresarios de la hostelería han tenido que cerrar sus negocios por la ausencia de suministro, así como el sector primario.

Las personas concentradas ayer portaban garrafas de agua con distintos lemas alusivos a su protesta, tales como « Sin agua, no hay vida» o «El agua es salud», entre otras muchas frases, o una pancarta que señalaba «Políticos mentirosos, falsos, personas enfermas, mayores, niños, hostelería o agricultores y ganaderos sin agua».

Inés Alonso, autónoma y vecina de La Pared, promotora de esta protesta, señaló que el objetivo de la misma «es porque llevamos sufriendo el tema de los cortes de agua desde hace más de 20 años». Además, añadió que «cada cuatro años nos dicen lo mismo, que acaban de llegar y que se va a arreglar, pero si son los mismos que vienen gobernando siempre desde hace 40 años y no nos dan una solución».

Alonso argumentó que en muchas ocasiones sufre ansiedad «cuando llego a casa y no hay agua. Los ataques de ansiedad no sólo me han dado a mi sino a otras muchas personas. El agua es una prioridad y es salud para mucha gente». También, agregó que « sufrimos una gran incertidumbre cada día porque no sabemos si mañana hay agua o no».