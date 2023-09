El Parque Tecnológico de Fuerteventura ha presentado este miércoles su proyecto para el despegue y aterrizaje de pseudosatélites, el 'Canarias Stratoport for HAPS & UAS', en el 'Airspace Integration Congress' de Madrid, que reúne a más de 4.000 profesionales del sector aeronáutico y aeroespacial.

Según ha informado el Parque Tecnológico majorero en un comunicado, este congreso se ha convertido en el epicentro de la industria aeroespacial, sector en el que Canarias y Fuerteventura, en particular, pretenden desempeñar un papel relevante.

El estand habilitado en el congreso sirve como plataforma para presentar los proyectos innovadores y estratégicos para el desarrollo autonómico como el "Canarias Stratoport for HAPS & UAS" o el "International Smart Center for Emergencies, Security and Biodiversity Missions (ISSEC)".

Este último es un centro para el desarrollo de soluciones innovadoras en materias de biodiversidad, emergencias y seguridad mediante el análisis de datos recabados de sensores embarcados en plataformas aéreas y aeroespaciales no tripuladas, unas plataformas que serán proyectadas desde el estratopuerto, indica la nota

Por otra parte, el gerente de Parque Tecnológico de Fuerteventura, Eduardo Pereira, ha impartido en el Congreso la conferencia 'Canarias plataforma I+D+i y operativa para plataformas aéreas no tripuladas (HAPS &UAS)'.

Las acciones anteriores están enmarcadas en el ámbito de 'Canarias Geo Innovation Program 2030', programa que representa una apuesta decidida por la diversificación de Canarias.

Desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura aseguran que la participación activa en este Madrid refuerza el compromiso regional con el desarrollo del sector aeronáutico-aeroespacial en Canarias y es clave para "la promoción de los proyectos en desarrollo y establecer alianzas estratégicas con los diferentes actores de un sector tecnológico de alto valor y con gran potencial de crecimiento"