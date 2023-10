El duelo más silencioso y dramático

La muerte perinatal es un drama invisible. Un duelo silencioso envuelto en un dolor infinito para los padres y las familias que sufren una tragedia devastadora. Fuerteventura cuenta ya con un espacio donde honrar la memoria de los bebés fallecidos durante la gestación, el parto o al poco tiempo de vida. Hasta ahora, las familias que perdían un bebé no disponían en la isla de un área o zona para el recuerdo de sus pequeños.

El Ayuntamiento de La Oliva ha creado un espacio en el cementerio municipal donde se tributa el recuerdo a los bebés muertos. Esta iniciativa, pionera en Canarias según fuentes municipales del Consistorio majorero, se puso en marcha hace años en numerosas provincias españolas.

En el monolito destaca una placa con la frase de ‘Un instante en nuestras vidas, para siempre en nuestros corazones’, así como un enorme cartel que anuncia el lugar con el eslogam ‘ Espacio de recuerdo para aquellos hijos-as que partieron precozmente ante o poco después de nacer».

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de La Oliva, Isaí Blanco; el concejal de Cementerio, Luis Alba; así como otras destacadas personalidades y las matronas del Hospital de Fuerteventura. Esta iniciativa se gestó a raíz de la necesidad que las matronas identificaron entre las familias que atraviesan el doloroso proceso de perder a un bebé durante la gestación.

Este proyecto se ha hecho realidad por iniciativa del equipo de matronas del Hospital majorero, quienes plantearon esta propuesta a principios de año al Consistorio de La Oliva.

Se ofrece un lugar de suelo y consuelo para las familias que han perdido a sus pequeños

El concejal de Cementerios, Luis Alba, destacó la importancia de este proyecto al señalar que «hoy celebramos la inauguración de un espacio único en Fuerteventura y en todo Canarias, destinado al recuerdo de las pérdidas perinatales, gestacionales y neonatales». Además, añadió que «estamos emocionados de poder ofrecer un lugar de duelo y consuelo a todas las familias que lamentablemente han experimentado estas dolorosas pérdidas».

Ylenia Martín Rodríguez, matrona del hospital insular, compartió su experiencia «en nuestro hospital, contamos con un equipo dedicado a ofrecer apoyo en casos de duelo perinatal y neonatal. La idea de crear un espacio de recuerdo para estas pérdidas surgió un día en particular cuando acompañé a una madre en su proceso de duelo».

En opinión de esta profesional «a lo largo de mi carrera, he acompañado a muchas familias en situaciones similares, pero ese momento en particular me inspiró a pensar que Fuerteventura necesitaba un lugar donde las familias pudieran recordar a sus seres queridos perdidos».

Por su parte, el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, expresó que con esta iniciativa« era tanto un deber como una responsabilidad moral hacia todas las madres que han enfrentado la trágica pérdida de sus bebés. Esta idea surgió gracias al esfuerzo y dedicación de las matronas, quienes aspiraban a convertir a nuestro municipio en un referente no solo en Fuerteventura sino en toda Canarias.»