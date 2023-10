Al ritmo de garrafas de agua con piedras en su interior, bocinas y pitos y pancartas, medio millar de personas llegados de todas las zona de Fuerteventura salieron ayer a las calles de Puerto del Rosario para protestar por la grave situación de desabastecimiento de agua potable que su sufre la isla. Los vecinos anunciaron la intención de acudir a Fiscalía para denunciar la falta de agua e incluso reclamar indemnizaciones al Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) por los continuos cortes con el claro perjuicio no solo al ámbito familiar, sino al sector primario y a los establecimientos públicos. Además, denuncian que 30 pueblos están afectados por la falta de agua.

Los manifestantes relataron situaciones dramáticas, auténticos calvarios que han sufrido por la falta de agua en sus pueblos, en muchos casos durante más de 17 días. «Tengo que comprar agua de garrafas para poder bañar a mis hijos y a mi padre enfermo porque del grifo no sale ni una gota. Esto es tercermundista», señaló una mujer que llegó desde El Roque para participar en la jornada de reivindicación.

El acto de protesta fue convocado por la plataforma ciudadana ¿Tiene agua Fuerteventura? a la que se unieron otros colectivos como la Mesa del Agua y SOS Fuerteventura, que logró en menos de una semana movilizar a cientos de vecinos afectados por la falta de agua a través de las redes sociales.

Lucha por un derecho

«El agua es un derecho, no un negocio». Así rezaba en la pancarta que portaban los vecinos durante el recorrido que partió desde las puertas del Cabildo de Fuerteventura y discurrió por diversas calles de la capital.

María del Cristo Delgado, portavoz de la plataforma ¿Tiene agua Fuerteventura?, justificó la convocatoria. «Nos hemos reunido aquí desde una iniciativa ciudadana, sin tintes políticos, para reclamar el derecho al agua de abasto como derecho fundamental e inalienable para todo el mundo, y en especial para la población de Fuerteventura», expuso.

Además, añadió que «son más de 20 años soportando constantes cortes de suministro, averías, roturas... y aguantando largas y más largas» de las administraciones. Por eso, apuntó, «el pueblo ya no aguanta más y sale a la calle para manifestar expresar su disconformidad con la mala gestión que están llevando a cabo los dirigentes en el CAAF y en el Consejo Insular de Aguas». Delgado anunció una cascada de denuncias. «Vamos a prepararnos para presentar demandas para todos los afectados y crearemos una plataforma de afectados por el tema del agua», sentenció.

El agricultor Leocadio Araya se desplazó desde Marcos Sánchez hasta la capital para participar en la manifestación. «Nos están vendiendo aire. A ver si despiertan estos dormilones. Llevamos más de 15 días sin agua y nuestras plantaciones secándose», subrayó.

Claudio Benítez Betancor es ganadero y agricultor. Vive en El Almacigo y no pudo contener la emoción ante la situación que viene sufriendo por la falta de suministro. «Llevo una semana sin agua. El CAAF no nos hace caso. Son muchos años los que llevamos sufriendo y no le dan solución a este grave problema», señaló. Desmoralizado, se plantea dejar su actividad ganadera: «Cualquier día quito los burros, las cabras y la camella. Ellos beben a diario y es triste que, cuando abres la llave del grifo, no salga agua. La desesperación es enorme. A los políticos que se pongan a trabajar y que atajen esta grave situación».

El ambiente durante el recorrido de la manifestación se iba cargando de indignación. Vecinos de La Pared, Tindaya, El Roque, Cardón y, así un largo etcétera, mostraron su desaliento por la falta de agua. «Tengo que comprar garrafas porque no tenemos de abasto. En casa tengo a dos niños pequeños y mi padre enfermo. Cómo podemos vivir si llevamos más de dos semanas sin agua. Esto no puede estar ocurriendo en pleno siglo XXI. Es inhumano lo que nos están haciendo sufrir», sentenció María González.

Los manifestantes reclaman que se garantice no solo el derecho al agua, sino también una mayor inversión, así como la revisión de las subvenciones del Estado para mejorar el sistema de redes de distribución, desalación y almacenamiento de agua. La falta de suministro la está sufriendo toda la Isla debido a las reiteradas averías en una de las tuberías de impulsión desde la desaladora de Puerto del Rosario al depósito de La Herradura, que abastece a prácticamente el 80% de la población.

También reclaman los majoreros que se analice la calidad del agua corriente que se distribuye a los hogares, «ya que muchas veces llega turbia y con mal olor, lo que presuntamente puede significar un delito contra la salud», así como que se realice una auditoría externa al CAAF al menos en los últimos cinco años, la contratación de expertos para que realicen un Plan Estratégico del Agua, con la implementación de nuevas tecnologías, al tiempo que anuncian que pedirán indemnizaciones por los perjuicios ocasionados por el CAAF.