Seis de los 11 acusados por la supuesta trama del Casco Viejo de Corralejo han defendido que fueron víctimas de un engaño orquestado por el principal sospechoso, José Manuel J. V., en las cinco sesiones del juicio celebradas hasta la fecha. Algunos, incluso, se han dirigido directamente al Ministerio Fiscal para rogarle que recule en su acusación y retire los cargos en su contra. Sin embargo, la fiscal Evangelina Ríos se ha mantenido firme en su alegato final y ha señalado que todos estaban implicados, de una forma u otra, en las operaciones de compraventa que sumieron en la incertidumbre a cientos de vecinos.

Es por ello que se enfrentarán a peticiones de pena de cuatro años de cárcel, a excepción de los dos acusados que se conformaron en la primera sesión del juicio, Ezequiel H. y Cristina M. L., los cuales cumplirán una condena de dos años de prisión tras indemnizar 70.000 euros a las víctimas. Son los únicos que, en caso de que se emita una sentencia condenatoria para todos, podrán evitar la entrada en prisión si acreditan que cumplen con los requisitos legales correspondientes. La acusación pública también ha reducido la petición de pena por dilaciones indebidas para los dos principales sospechosos, José Manuel J. V. y Fernando R. R., frente a los seis años que solicitaba inicialmente.

La fiscal ha asegurado en sus conclusiones finales que José Manuel J. V. compró una parcela de suelo del Casco Viejo de Corralejo a Plalafusa en 2001, después de consultar un plano donde aparecían reflejados los límites, establecidos en las viviendas ya edificadas. "De la misma manera que los vecinos del pueblo le conocían a él, él conocía a sus vecinos, sus viviendas y el hecho de que no estaban inscritas, situación de la que se aprovechó", aseguró Ríos. A partir de ahí, habría realizado una serie de actuaciones para acreditar que las propiedades eran suyas, como inscribir 65 parcelas en el Registro de la Propiedad y apropiárselas por silencio administrativo.

Las defensas sostienen que no ha quedado acreditada la existencia de una trama inmobiliaria

La acusación particular, ejercida por el letrado Sebastián Socorro, aportó una foto de las viviendas que estaban construidas en el entorno en los años 60 y que, según explica, figuraba en el contrato que firmó J. V. en 2001. "¿Pudo comprar el pueblo de Corralejo en 2001? Es prácticamente imposible", aseguró en sus conclusiones. En sus palabras, "no sabía lo que compraba" porque lo primero que hizo nada más firmar fue un estudio minucioso de la parcela. "Utilizó las viviendas como tarjetas del Monopoly", incidió.

El letrado también señaló que Fernando R. R., abogado de JLJ Parfums, tenía una relación mucho más profunda con la sociedad que la que hizo ver en su testimonio: trasladándose a reuniones de socios en la República Dominicana o adelantando pagos de hasta 66.000 euros pese a que, según su versión, era solo su abogado. También aportó facturas que supuestamente acreditan que pagó 28.000 euros a los inquilinos de una vivienda gestionada por sus verdaderos propietarios para que la desalojaran.

Cuando los primeros inquilinos abandonaron la vivienda, entró un nuevo residente de nacionalidad alemana, que aseguró a la policía que había firmado un contrato de alquiler con Patrick N., otro de los acusados. En las primeras declaraciones que dio el encausado aseguró que fue Fernando R. R. quien le había enseñado la propiedad, sostiene la acusación particular, aunque en la vista oral alegó que no recordaba quién había sido. La implicación de la hermana de Fernando R. R., María de los Ángeles R. R., también ha quedado acreditada para las dos acusaciones, que consideran que participó de forma activa para constituir tres sociedades implicadas, aunque ella declaró que no tenía conocimiento de en qué consistían estas operaciones.

La defensa de Fernando R. R. pidió la absolución de su cliente, alegando que "lo que hemos visto hasta el momento es un pleito civil". El letrado también reclamó que, para la indemnización que piden las acusaciones, las víctimas no han aportado las facturas de los honorarios que pagaron en gastos procesales para conservar sus viviendas. "Se habla de 17 fincas en el escrito de acusación en las que presuntamente participaron él y su hermana, pero no se ha preguntado nada al respecto", incidió.

En el caso de Eloy S. B., compró desde Salamanca una propiedad de Corralejo donde se encontraba un edificio con una pizzería y una cafetería alemana, que su dueño testificó que abrieron en 1974 y eran las primeras de Fuerteventura. "Teniendo en cuenta que es abogado, me resulta inverosímil creer que la comprara por una cantidad nada desdeñable sin antes visitarla", incidió la fiscal. Después de haber sido demandado por la primera propiedad, decidió adquirir una segunda a José Manuel J. V., según él, confiando en su buena voluntad.

La fiscal tampoco retiró los cargos contra José Blas A. V. alegando que, siendo un vecino del barrio desde siempre, compró una propiedad donde residía de forma puntual una familia, como testificó uno de sus herederos. El vendedor fue José Manuel J. V., que gestionó el papeleo desde Madrid. El abogado de la defensa defendió su inocencia y alegó que el supuesto delito por estos hechos, que tuvieron lugar en 2001, estaría prescrito. "Si hay una estafa inmobiliaria, mi defendido sería la víctima", incidió.

¿Por qué no denunciaron?

Para el Ministerio Fiscal, las acciones delictivas de Juan L. O., otro vecino del barrio, empezaron cuando compró una propiedad a la sociedad Delval Internacional que pertenecía a uno de sus vecinos. En este caso, al igual que en el de todos aquellos acusados que se identificaron como víctimas, las acusaciones cuestionan por qué no denunciaron a José Manuel J. V., si lo señalan como el responsable de la compraventa.

Del banquillo, el único que era propietario de su parcela es Feliciano A. C., que explotaba un restaurante en Corralejo desde hace años y pagaba la hipoteca que adquirió a su anterior dueña. Así fue hasta que una de las entidades de José Manuel J. V. le propuso la compra, por lo que decidió solicitar una segunda hipoteca. Su defensa reclamó que se deduzca el testimonio de Blanca O., quien vendió inicialmente la propiedad, por haber ofrecido una declaración distinta a la que dio en la fase de Instrucción. Según su abogado, "en un momento, Blanca le dice que era la propietaria y que tenía que pagarle a ella la renta y si no le echaba".

"Utilizó las viviendas como tarjetas del Monopoly", aseguró la acusación particular

José Luis J. E., el onceavo investigado, ya no se sienta al banquillo ni se enfrenta a cargos penales, pues su defensa alegó en sesiones anteriores que no es imputable por la enfermedad mental que padece, una decisión que avaló el Tribunal, presidido por el magistrado Pedro Herrera Puentes.

Otro de los aspectos debatidos en las conclusiones finales es la prescripción del delito que alegaron las defensas de los acusados y por la que trataron de suspender el juicio desde el principio. La fiscal considera que siguen siendo imputables porque José Manuel J. V. realizó en 2010 una última operación, en la que puso como aval una vivienda que no era suya para constituir una hipoteca, y se basa en que existía una trama en torno a los 11 implicados. Las defensas que han comparecido hasta el momento alegan que este hecho solo afecta a J. V. y consideran que la supuesta trama no ha quedado acreditada.

Está previsto que el juicio concluya mañana, tras las conclusiones de las seis defensas que faltan por declarar.