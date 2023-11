Una plataforma exige más control del Consorcio y un plan integral del agua

Miembros de la plataforma ciudadana ¿Tienes agua Fuerteventura? presentó ayer un manifiesto en el Registro del Cabildo para reclamar la adopción de medidas para solucionar la grave crisis hídrica que sufre la Isla desde hace meses, al tiempo que expresan su malestar por la gestión del agua potable realizada en los últimos 20 años.

En su escrito, en el que solicita la ejecución de 15 acciones, esta plataforma, compuesta por un grupo de residente hartos de los constantes cortes del suministro bien por averías o bien por restricciones directas al uso y que congregó a medio millar de asistentes en una concentración ante el Cabildo el 16 de octubre, enfatiza en que se trata de un problema que afecta a todos los habitantes de la Isla en mayor o menor medida.

Encabeza su manifiesto solicitando que todos los órganos responsables del suministro de agua en Fuerteventura se comprometan firmemente en garantizar el derecho al agua, dando así cumplimiento a un derecho humano esencial aprobado por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010.

Asimismo, la plataforma ¿Tienes agua Fuerteventura, reclama que se garantice la calidad del agua de consumo humano por medio de análisis exhaustivos y constantes. Afirma que se reciben quejas en esta plataforma de vecinos donde afirman que el agua llega turbia y con mal olor. Lo que podría implicar un presunto delito contra la salud pública.

La plataforma pide más auditoría al CAAF, no solo cuando se producen averías en la red

Otras peticiones expuestas en su manifiesto es la realización de auditorías al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF) y a los organismos que conforman el mismo en materia de competencias de la gestión del agua, de al menos los últimos 15 años. Indica la plataforma que las auditorías a empresas públicas no solo se deben hacer cuando se detecta algún fallo o irregularidad, sino que deben hacerse continuamente como un mecanismo de control y tener la certeza en todo momento de que la planificación y estrategia es la adecuada. «No tenemos constancia de que se haya auditado al CAAF, por lo que solicitamos no sólo que se realicen sino que se dé acceso a la ciudadanía a los resultados de las mismas».

Asimismo, reclama que se elabore un Plan Estratégico Integral de la Gestión del Agua, con la implicación de los diferentes actores sociales, incluidos los ciudadanos para una mayor transparencia; tener protocolos alternativos de actuación y realizar un estudio de los puntos negros en la red de distribución para que se hagan constantes inspecciones y controles en las zonas más críticas; realizar un inventario actualizado sobre la red de tuberías y los depósitos de agua para controlar su eficiencia y calidad, así como la creación de un mapa hídrico actualizado de bolsas de agua y pozos naturales, nacientes, acuíferos y otros depósitos para estudiar la calidad del agua y su posible aprovechamiento para la Isla.

Propone inversiones en infraestructura y en que se promueva el aprovechamiento de recursos hídricos

Otras peticiones son que se potencie la inversión no solo en la mejora de las infraestructuras, sino también promover la investigación y el desarrollo de nuevas formas de aprovechamiento de los recursos hídricos con los que cuenta la Isla, el control de los costes de desalación, el uso generalizado del agua depurada como alternativa para el abastecimiento del sector primario, el tratamiento de los residuos generados en los procesos de desalado y renovación de las infraestructuras; que el parque tecnológico se ponga al servicio del interés social de Fuerteventura con la investigación para una mejora en la gestión del ciclo integral del agua, que se garantice el respeto a sus pobladores y sus ecosistemas, sus tradiciones, su cultura e idiosincrasia frente a intereses partidistas y económicos y la ejecución de proyectos de reforestación sostenibles con especies autóctonas.

Por último, no descartan emprender acciones judiciales contra los corte de agua para pedir indemnizaciones, ya que la ciudadanía tenga representación en los órganos del CAAF, al que critica la falta de información.