El Patronato de Turismo de Fuerteventura y el touroperador Apollo promoverán una estrategia eficiente de atracción de turistas escandinavos hacia la isla, dando a conocer algunos de los productos y servicios que ofrece el destino y concretando acuerdos para ampliar la conectividad con los aeropuertos de Suecia, Noruega y Dinamarca.

En un comunicado, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, ha señalado que "estamos concretando acuerdos específicos y customizados con todos los touroperadores y compañías aéreas para aprovechar su 'know how' y 'know who' en los mercados emisores de turistas hacia nuestra Isla, y poder así tener resultados positivos en el año 2024. No hay tiempo que perder".

Por su parte, el turismo procedente de los países escandinavos resulta de gran interés para el destino Fuerteventura por su alto nivel de gasto en la Isla, caracterizado por contratar largas estancias, por el valor que da al compromiso con la sostenibildad y la Reserva de la Biosfera y porque contrata y consume numerosos productos y servicios locales contribuyendo a fomentar la economía local.

En la reunión mantenida entre la consejera de Turismo, personal del Patronato de Turismo y representantes del turoperador quedó de manifiesto que se han de posicionar en los mercados escandinavos el conjunto de la planta alojativa de todos los municipios de la Isla, incorporando El Cotillo y sin dejar de atender Las Playitas.

Fuerteventura es el único destino de Canarias donde los operadores escandinavos tienen también operativa en verano, no solo en invierno, "y vamos a trabajar de manera importante la conectividad con estos países".

En el caso de Apollo, se han acordado acciones de promoción de gran impacto que se dirigen, específicamente, a los países escandinavos, dentro de la encomienda de gestión del Patronato de Turismo a la Cámara de Comercio, que engloba 37 campañas por más de un millón de euros en diferentes mercados emisores.

Finalmente, durante el encuentro de trabajo, se coordinó el enfoque de dichas acciones, que se realizarán hasta el 31 de diciembre para reforzar la temporada de invierno.