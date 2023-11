Tina Da Silva: «Queremos que Pájara sea líder en sostenibilidad y digitalización turística»

Con mucha ilusión y muchas ganas de terminar los proyectos que se iniciaron en la anterior legislatura municipal.

¿ Y estar al frente de la promoción turística de Pájara, uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias?

Es una gran responsabilidad, Pájara es como bien dices, uno de los municipios turísticos más importante de Canarias. Sin embargo, estoy convencida de que con el gran equipo humano que tenemos en la concejalía y con la enorme implicación del actual gobierno municipal vamos a conseguir los objetivos que nos hemos trazado para hacer de Pájara un referente turístico.

¿ Cuáles son esos objetivos ? Bueno, queremos poner nuestro municipio a la bandera de la sostenibilidad y de la digitalización, sabemos que no es tarea fácil y que nos queda mucho por hacer, pero vamos a poner todo nuestro empeño en sacarlo adelante.¿Cuáles son los principales encantos que ofrece el municipio para atraer turistas ?

Pájara tiene unas playas espectaculares para perderse y relajarse, pero también es cierto que nuestra gastronomía y los deportes acuáticos juegan un papel muy importante en nuestro atractivo turístico, sin olvidarnos de nuestra cultura, patrimonio y ¡como no! de la hospitalidad de nuestra gente.

Debemos trabajar para diversificar el mercado turístico y atraer a la Isla a un turismo de calidad

Se continúa dependiendo históricamente de los mercados de Alemania y Gran Bretaña. ¿No se debería evitar esta dependencia ?

Pájara siempre ha sido el destino de Fuerteventura preferido por los alemanes. Durante mucho tiempo nuestros hoteles tenían el 100% de ocupación de Alemania, nuestro principal país emisor. Ahora mismo ya hay más diversidad de clientes, entre otros, ingleses, polacos, franceses y en verano portugueses, italianos y españoles. Me consta que desde el Cabildo de Fuerteventura se está trabajando para ampliar rutas con países como Noruega, este es un emisor muy atractivo para Fuerteventura, así que debemos trabajar para promocionar nuestra isla y abrir nuevas fronteras, diversificar nuestros clientes y atraer a turismo de calidad.

¿ Como se prevé la temporada de invierno tras el descenso del pasado verano ?

La temporada de invierno se prevé con buenas ocupaciones, sobre todo para los meses de noviembre y diciembre.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el sector turístico es la mano de obra. ¿ Qué se puede hacer al respecto para solucionarlo?

Esto es un problema serio para todos los sectores, no solo para el turismo. Se ve en la educación, en la sanidad, etc., no hay profesionales y a veces hay que trabajar con lo que hay, lo que se traduce en un servicio, no vamos a decir que malo, pero sí que no es la calidad que queremos ofrecer. Aquí hay un amplio margen de mejora, y debemos darle la importancia que tiene ya que el turismo supone un 80% de PIB de la Isla.

¿ Qué planes tiene para el Hotel Escuela para hacerlo más atractivo en la formación de los jóvenes que quieran incorporarse al sector turístico?

Tenemos un proyecto muy ambicioso de reforma y ampliación que esperamos poder ponerlo en marcha pronto, mi intención, si todo sale bien, es que en 2024 empecemos a ejecutarlo. Nuestro objetivo con este centro educativo es convertirnos en líderes de formación universitaria bilingüe en la enseñanza de alta dirección hotelera de Europa.

Muchos visitantes se quejan en las redes sociales de que la planta hotelera está obsoleta. ¿Es necesario apostar por la renovación para no caer en una mala imagen?

En el municipio de Pájara tenemos una amplia planta hotelera renovada o en fase de renovación, lo que indica que se está apostando por un turismo de calidad. Este año 2023 me consta que hay proyectos de reforma importantes y para 2024-25 también, por lo tanto, pienso que en este punto estamos avanzando y que vamos por buen camino.

Acaba de regresar de la feria Word Travel Market. ¿ Qué valoración hace de la presencia de Pájara en esta cita ?

La WTM es una de las ferias de Turismo más importantes y como no puede ser de otra manera Pájara tiene que estar presente en este tipo de eventos y dar a conocer nuestros puntos fuertes como pueden ser nuestras playas, gastronomía, cultura, deportes, etc... Este año se ha visto una clara recuperación del turismo y ha quedado claro que Fuerteventura es uno de los destinos preferidos por los viajeros de Europa, por lo que debemos seguir promocionando nuestro municipio y ofrecer calidad a nuestros visitantes.

¿El Patronato de Turismo debe liderar la promoción turística de la isla o deben ser los ayuntamientos quien hagan lo propio con sus municipios?

Entiendo que debemos trabajar en conjunto y en común acuerdo. Al final, el turismo supone un 80 por ciento del PIB en Fuerteventura, como dije antes y todos los municipios viven directa o indirectamente del turismo. Que un municipio no tenga planta alojativa no significa que no lo visiten los viajeros que vienen a la Isla, por lo tanto puede ser un municipio que por su cultura, su patrimonio o su gastronomía también tiene interés turístico. Es muy importante que haya buen ambiente de trabajo con el Cabildo insular, ya que al final estamos todos bajo la marca Fuerteventura.