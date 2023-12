Creo que bastante positivo. Nos presentamos con un programa, la ciudadanía nos dio la confianza, y desde el minuto uno estamos trabajando en las propuestas que hicimos para mejorar el municipio, los servicios a los vecinos, e intentando que el Ayuntamiento funcione bien. Le hemos dado a La Oliva la estabilidad que nos pedían, y creo que eso es importante. Estamos trabajando muy bien con los socios. Y considero que este grupo de gobierno ha demostrado en estos seis meses que tiene capacidad de trabajo.

¿Qué tal con los socios de Gobierno? Porque hasta las elecciones parecía que no había sintonía.

Mis compañeros de partido y yo no habíamos coincidido en el gobierno con el PSOE. Ni siendo yo alcalde en mis dos etapas anteriores, ni en esta pasada legislatura. Entonces sí, puede parecer que había esa rivalidad, y es lo normal entre gobierno y oposición. Pero una vez que empezamos a trabajar, ha ido todo muy bien. Y lo hemos dicho las dos partes. Nos estamos entendiendo, trabajando con lealtad, y compartiendo el trabajo y los objetivos. Además, los vecinos están cansados de peleas. Lo que quieren es que los políticos se entiendan y trabajen por el interés general. Así que muy contento con el pacto con Julio Santana y su equipo. Ahora no se miran los colores políticos. Para mí son todos compañeros.

¿Y cuáles son esos compromisos que, según cuenta, ya se están cumpliendo?

Creo que ya se han visto avances importantes. Se elaboró y aprobó un presupuesto al mes de tomar posesión, y el del año que viene ya está aprobado. Así que podrá ejecutarse desde el mismo inicio de 2024. Creo que es un gran avance. Y luego se han visto avances importantes en estos pocos meses, como desbloquear dos promociones de vivienda pública, hemos avanzado en reforzar los cuerpos de Policía Local y Bomberos, también estamos trabajando en dos nuevos contratos de limpieza y de jardines. Y como decía, gracias al trabajo de todos los compañeros, los de mi partido y los socios de gobierno.

Se ha hablado mucho de las carencias de la Policía Local. ¿La Oliva es un municipio inseguro?

Pienso que seguimos siendo un municipio y un destino turístico seguro. Las cifras que tenemos no son de inseguridad, si las comparas con otros lugares. Ahora bien, cuando se crece muy rápido, puede haber desajustes, y entonces hay que actuar. Porque si no hay presencia policial, puede generarse esa sensación entre la población. Pero ya le digo, siete nuevos agentes ya han tomado posesión, y con el presupuesto de 2024, queremos incorporar otros ocho. 15 policías locales más en total, y otras cinco nuevas plazas de bomberos. Además, estamos trabajando muy bien y coordinados con la Guardia Civil. Ellos también tienen carencias de personal, y eso es responsabilidad del Estado, no nuestra. Pero al menos trabajamos juntos, se ha actuado en ciertas zonas conflictivas, y ya se va notando.

¿Cómo va a resolver el problema de la vivienda?

Estamos haciendo cuanto está en nuestra mano. Lo primero, reactivar las 81 viviendas de un proyecto que ya existía y estaba en un cajón. Con 10 millones de euros que aporta el Gobierno Canario, el próximo año queremos empezar las obras, y retomar también otra promoción de 41 viviendas. En total, 120 familias trabajadoras que podrán tener un alquiler asequible y acorde a sus ingresos. Creo que no me equivoco, si digo que veremos nuevas viviendas en la presente legislatura.

Hay quien rechaza que se construyan viviendas sociales en Corralejo ¿Qué responde usted?

Que no se van a construir lo que se conoce como viviendas sociales. Eso hay que aclararlo bien. Estamos hablando de que las nuevas viviendas serán en régimen de alquiler. Alquiler asequible, eso sí, destinadas a gente que esté trabajando y pueda pagar un alquiler acorde a sus ingresos.

Pero los precios de la vivienda son prohibitivos en La Oliva ¿Van a regular el alquiler vacacional?

Ciudades con muchísimos recursos, muchísimos más que nosotros, como Barcelona por ejemplo, lo han intentado y no ha dado resultado. Yo creo que si no hay seguridad jurídica, es muy difícil. Recordemos que el decreto del alquiler vacacional no solo está obsoleto, sino anulado parcialmente en los tribunales. Así que esperamos que el Gobierno de Canarias, que tiene las competencias de vivienda, tome la iniciativa. Lo que nosotros podemos hacer es un Plan General que favorezca la disponibilidad de vivienda y que se pueda hacer desde el sector privado. Ese es otro gran objetivo que nos hemos marcado junto a los socios de Gobierno, dejar encaminado un Plan General que permita solucionar este y otros muchos problemas. Eso sí, sin renunciar a nuestro compromiso de respetar el territorio, sin ocupar espacios vírgenes. Siempre lo he dicho, crecer más en calidad que en cantidad.

Usted siempre ha sacado pecho de la gestión económica. ¿En qué situación está el Ayuntamiento?

No es sacar pecho, es cumplir con el mínimo que se le exige a un dirigente público, gobernar con planificación. Quien me precedió en el cargo no quiso redactar unos presupuestos, y por eso lo primero que hicimos después de las elecciones es aprobar uno. Gracias a eso aumentamos las cuentas en 6 millones de euros, y eso es un dinero que se puede gastar en resolver las carencias del municipio. Pienso que en lugar de improvisar, debemos planificar servicios de cara al futuro. Y eso lo que estamos haciendo también en limpieza y jardines, recuperar la licitación de esos servicios.

La limpieza y el mal estado de las zonas verdes son quejas habituales en La Oliva, y son competencia municipal directa.

Efectivamente. Recuerdo que al final de la legislatura le pregunté a la alcaldesa cómo iba a regar las palmeras que había plantado, cuando el Ayuntamiento tiene solo un jardinero en plantilla. Me respondió que con agua, y pasó a la siguiente pregunta. Eso es reírse de los vecinos, porque se improvisa, se gobierna a golpe de contrato menor, y se ponen parches sin pensar en el futuro. Yo propongo lo contrario, un municipio ordenado, que tenga unos servicios regulares que funcionen bien. Y que funcionen bien, independientemente de quien gobierne.

¿Cree usted que con dos contratos se soluciona los problemas de limpieza y de zonas verdes?

Gran parte de ellos, sí. Porque como le digo, si en este mandato salen estos dos contratos, los servicios de limpieza pasarán de contar con equipo de 30 a otro de 80 personas. Eso es triplicar prácticamente la inversión. Y con jardines, lo mismo. El pasado pleno aprobamos los pliegos y habrá 20 personas dedicadas en exclusiva al cuidado de las zonas verdes. Pido a los vecinos y vecinas un poco de paciencia, porque estas cosas no salen en un día. Pero sí a lo largo de un mandato con trabajo y con estabilidad.

¿Qué propone Isaí Blanco para cambiar el municipio?

Siempre he defendido lo mismo desde que llegué a la política de La Oliva. Y lo mantengo, porque es lo que pienso. Esto es una opinión, y si dijera lo contrario echaría piedras a mi tejado. Pero creo sinceramente que La Oliva funciona mejor estando nosotros en el gobierno. Creo en el respeto a la palabra, y en respetar a los vecinos y vecinas que te dan la confianza. Pero al resto también. Un gobernante tiene que ser honesto y transparente, y trabajar por el interés de la mayoría, no de unos pocos privilegiados. De resto, sigo creyendo que este municipio tiene un potencial increíble para ser un referente en Canarias. A nivel turístico o deportivo, y aprovechando de manera ejemplar el uso de las playas, los espacios naturales…Sigo creyendo en crecer en calidad y no en cantidad. Y desde luego, si La Oliva de una vez por todas tiene estabilidad, creo que podemos conseguirlo.