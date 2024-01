David Fajardo: «La prioridad de este gobierno es no consumir más suelo, sino mejorar el existente»

Turismo, sin duda, es una concejalía muy potente, la cual quizá no haya rendido hasta ahora con todo su potencial. Creo que aunar Turismo y Medio Ambiente es una gran oportunidad para cambiar eso y consolidar el turismo activo, mejorar la interacción del visitante con el medio natural, con información, señalización y sensibilización. Contamos con un presupuesto propio bastante importante y con fondos europeos que debemos aprovechar, no solo para estrategias de promoción y para organizar actividades turísticas en destino, sino también para inversiones de mejora en el municipio. La Oliva podrá tener por fin el lavado de cara que tanto necesita. La Oliva podrá tener por fin el lavado de cara que tanto necesita.

¿Cuál es el modelo turístico que se plantea?

El alcalde, el gobierno al completo y yo como concejal de Medio Ambiente y Turismo, hemos asumido un compromiso importante con la preservación del territorio. La prioridad es no consumir más suelo, sino mejorar lo existente. El modelo, para mí, se basa claramente en el binomio entre turismo y medio ambiente. Y al mismo tiempo, colaborando con otras áreas para potenciar sectores como el turismo deportivo, la gastronomía apoyando a organizaciones como FuerteGourmet en la gran labor que hacen promoviendo el producto y la cocina autóctona, desde Festejos dar importancia al Carnaval como un producto turístico tan canario, porque somos los carnavales más alegres del mundo… O, por ejemplo, el alcalde está muy implicado en mejorar la seguridad, y otros compañeros y compañeras del grupo de gobierno trabajan duro para avanzar hacia un municipio más limpio, con mejores jardines, y eso al final revierte de vuelta porque el visitante lo recompensa con su visita y con su gasto en el municipio. Al final, todo tiene que ver con Turismo en un municipio como el nuestro.

¿Qué perfil de turista pretende atraer a La Oliva?

Mejorando el municipio fuera del hotel, conseguiremos atraer un perfil de turista de mayor poder adquisitivo. Considero que el concepto de sacar pecho cada año con el número de visitantes está obsoleto. No hace falta crecer hasta el infinito. Basta con tener buenas cifras de ocupación, y que quienes vengan gasten más. Además, los turistas que más gastan suelen ser también los que más aprecian los valores ambientales, y saben disfrutar de la naturaleza con respeto.

¿Y el turismo peninsular?

Es uno de los tres mercados más importantes para La Oliva, después del británico y el alemán. Y además, tenemos que mimarlo porque son los visitantes de nuestro país. Nos visitan todo el año y, pase lo que pase, siempre van a estar ahí. Igual que el visitante canario, que fue tan importante en la época de la pandemia. Hay que cuidar a nuestra gente.

¿Cuál ha sido el resultado?

Desde mi grupo político, Coalición Canaria, ya desde la pasada legislatura apostamos muy fuerte por la Participación Ciudadana y ahora tenemos la misma sintonía con los socios de gobierno. En 2019, Omaira Saavedra consiguió crear el Consejo de Participación Ciudadana, un tipo de indicador que el proyecto europeo Ecotur valora mucho. De ahí esa consulta pública para que la ciudadanía decida qué acciones vamos a destinar los próximos fondos europeos. Se ofrecieron temáticas como cultura, patrimonio histórico, sol y playa, turismo deportivo, turismo interior, y dejando la opción abierta para otras propuestas. Creo que es algo muy bonito escuchar a la ciudadanía del municipio para mejorar la gestión turística.

Llega muy pronto la feria de Fitur. ¿Qué presentará en este evento nacional?

Llevamos meses trabajando en Fitur. Estaremos en la feria nacional con la idea de evitar la foto clásica de anunciar eventos muy concretos. Somos mucho más que eso. En Fitur queremos ofrecer una experiencia turística, con el atractivo del sol y la playa como fundamento, pero también con atractivos que aportan valor añadido, los deportes náuticos, el senderismo, nuestro patrimonio histórico, la gastronomía local… Ese tipo de experiencia global es la que pienso, puede fidelizar mucho más al visitante.

La Oliva ofrece otros atractivos al margen del sol y sus playas.

El sol y nuestras playas increíbles son los dos grandes referentes de La Oliva. Pero desde Turismo tenemos que ir más allá, ejecutando los proyectos previstos para rehabilitar los espacios de interés turístico, como la Torre del Tostón con su correspondiente informador turístico, la nueva Oficina de Turismo en Corralejo, abrir al público los aljibes de La Ruta del Agua, o el Mercado del Mar. Pero también otros departamentos suman, con proyectos de paseos, mejoras de accesos, servicios en las playas… El Ayuntamiento de La Oliva al completo trabaja en esa línea.

Ha habido muchas quejas por el tema de las hamacas, sombrillas y chiringuitos en las playas. ¿En qué situación se encuentra este tema ahora?

Fue una de las mayores quejas que recibí al entrar en contacto con el sector hotelero. Nos decían que muchos de sus clientes llamaban y reservaban en otros destinos porque esos servicios no estaban. Tenemos playas de sobra, para todos los gustos y experiencias. Hay quién prefiere una cala solitaria, y hay quien directamente no puede disfrutar de la playa si no hay accesos, hamacas y baños, porque son personas mayores o con movilidad reducida. Por suerte, el asunto está resuelto, y desde octubre están licitadas desde el área de Playas.