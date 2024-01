El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió ayer la reapertura de la línea marítima entre Fuerteventura y el puerto marroquí de Tarfaya, pero ha exigido que la conexión sea «con toda la seguridad y garantías». El presidente realizó estas declaraciones durante sus visita a la Unidad de Hemodinámica del Hospital Virgen de la Peña, informa Efe.

Clavijo mostró durante su visita a la Isla su apoyo a la conexión marítima anunciada hace unos días por el Gobierno canario y una delegación marroquí, una reapertura que se ha visto envuelta en polémica después de que asociaciones del sector primario y dirigentes políticos hayan cuestionado la ruta alegando posibles efectos negativos en el sector primario canario.

El presidente del Ejecutivo canario calificó de «imprescindible» la conexión marítima y recordó que «no podemos situarnos como un hub entre África, América y Europa y luego no tener conectividad». Tras poner como ejemplo otras conexiones entre el continente africano y España, Clavijo pidió las mismas garantías fitosanitarias que tienen otros puertos.

Asimismo, mostró su colaboración para la puesta en marcha de la nueva ruta, aunque aseguró que estarán «exigentes con la Administración del Estado para que el tráfico se realice con todas las garantías». Además, añadió que «queremos que se abra, pues es importante para el desarrollo y la conectividad, ya que este puerto no va a ser menos que otro puerto español», manifestó.

Las declaraciones de Clavijo se producen después de que el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), defendiera que contar con una conexión marítima entre Fuerteventura y el puerto marroquí de Tarfaya es «absolutamente positivo». Una manifestación que choca con la del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien advirtió que la apertura de esa línea marítima con Marruecos podría asestar «un golpe mortal» al sector primario de la Islas.

Morales se une así a las declaraciones la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias) que también ha mostrado su rechazo a la reapertura de la ruta marítima con Tarfaya.

La asociación considera que la recuperación de la línea podría propiciar la entrada masiva de mercancías agrícolas y ganaderas de origen marroquí en las islas y, con ello, la propagación de plagas y enfermedades, tanto fitosanitarias como epizoóticas, que podrían acarrear perdidas en las producciones locales y, a su vez, un peligro para la cabaña ganadera.

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, señaló que la institución que preside tiene una apuesta clara por la recuperación de la línea con Tarfaya. «Llevamos años trabajando por recuperar esta conexión. Recordamos que se implantó del 2006 al 2008 con todas las garantias fisosanitarias. Por ello, exigimos que se implante el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) en el muelle de Puerto del Rosario como lo tiene cualquier muelle del Estado en España y cumpliendo toda la normativa fitosanitaria cuando entre mercancías de terceros países», indicó.

A juicio de García ,«se ha armado un revuelo que no entendemos. Por qué en Fuerteventura no. Aquí no hay islas de primera o de segunda. El muelle de Puerto del Rosario es de titularidad del Estado y tenemos que establecer las mismas líneas que otros puertos cumpliendo las mismas normativas europeas que exigen para el traslado de personas, animales o mercancías de terceros países».

La presidenta majorera no entiende la polémica que se ha generado en torno a la recuperación de la línea marítima con Tarfaya. « No entendemos el revuelo. Es una oportunidad para Fuerteventura y su desarrollo económico y no podemos permitir que se establezca el miedo precisamente por exigir que se cumplan con las medidas de inspección fronterizas».