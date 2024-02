Nereida Calero: «La isla no puede ser laboratorio para proyectos energéticos de forma descontrolada"

Así es. Desde el Cabildo remamos, por supuesto, a favor de la transición energética y las energías renovables. Sin embargo, lo que no puede ser es que estos sistemas se vengan implantando de forma descontrolada y dispersa por todo el territorio, causando daños irreversibles en nuestros paisajes y recursos, utilizando la vía del interés general. Esta es una figura de la Ley del Sector Eléctrico canario que te permite saltarte el planeamiento y expropiar a los dueños de sus terrenos por razones excepcionales o urgentes pero que, en el caso de Fuerteventura, se está usando de manera rutinaria. Ahora mismo son decenas los que hay autorizados o en trámite por toda la Isla, cuando en otras islas como Lanzarote sólo hay un proyecto autorizado, que además ese Cabildo también ha recurrido en los tribunales..

¿Qué hace el Cabildo para frenarlo?

Estamos poniendo todo lo que está en nuestras manos. Nada más incorporarnos al grupo de gobierno, revisamos todos los proyectos autorizados por esta vía y pedimos al Gobierno de Canarias que los paralizara y no otorgara ninguno más, entendiendo que pueden acudir a la vía ordinaria que sería menos perjudicial para el territorio. Aún así, no fuimos escuchados, por lo que acudimos a los tribunales, presentando contencioso-administrativo frente a aquellos proyectos a los que conseguimos llegar en plazo. Pero, por encima de todo, nos preocupa la intención de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias de seguir utilizando la figura del interés general para las instalaciones energética, y no nos vamos a detener hasta que paren con este atropello.

¿Sale Fuerteventura perdiendo con respecto al resto de islas?

Sin duda. La planificación para Fuerteventura es totalmente desproporcionada en comparación con las verdaderas necesidades de la población. Según lo que nos trasladan expertos en la materia, sólo lo que posibilitaría el Plan de Transición Energética de Canarias (PTECAN) para Fuerteventura, generaría el triple de lo que ahora mismo está consumiendo todo el Archipiélago entero. Si nos fijamos, también, en la subvención que ha sacado el Ministerio para proyectos energéticos en Canarias: treinta van para Gran Canaria, otros ocho van para Tenerife, que tiene ocho veces nuestra población; mientras que para Fuerteventura van once proyectos. En el caso de Lanzarote, por ejemplo, no tienen contemplado ningún proyecto, cuando se supone que tienen más necesidades energéticas que nosotros. Por eso insistimos en que Fuerteventura debe dejar de ser el laboratorio para instalar proyectos de forma incontrolada y dañando nuestro territorio. Lo que necesita Fuerteventura es ordenación y que sean escuchadas las instituciones y sociedad majoreras.

"El Gobierno canario pretende seguir utilizando la figura del interés general para los parques energéticos"

¿Y el Plan Territorial para la Implantación de Proyectos Energéticos?

Justamente, estamos ahora mismo culminando el proceso para la adjudicación definitiva de la redacción del documento. Cuando llegamos al Cabildo ni siquiera estaban aprobados los pliegos, por lo que inmediatamente nos pusimos a trabajar en ello para poder sacar a licitación el plan por trámite de urgencia y esperamos que se culmine en la mayor brevedad posible. La intención es que se apruebe definitivamente en esta legislatura. Mientras tanto, estamos a punto de recibir el borrador de una ordenanza que, por lo menos, impediría la implantación en los espacios más sensibles..

¿Qué ocurrirá con la Central de El Charco?

Desde el Cabildo nos manifestamos en contra de cualquier medida que suponga extender la permanencia de la central térmica en El Charco. Por este motivo, hemos exigido al Gobierno de Canarias y al Estado que tengan en cuenta el sentir de la sociedad e instituciones majoreras y se tomen todas las medidas necesarias, para agilizar y ejecutar, de una vez por todas su traslado hacia zonas alejadas de la población. También que tengan en cuenta espacios ya consensuados y propuestos como alternativa por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. No vamos a parar de exigirlo hasta que sea una realidad.

"Las instalaciones ilegales en suelo rústico suponen un impacto brutal en el paisaje"

En los últimos días se ha hablado también de la proliferación de casas prefabricadas, caravanas, containers y otras instalaciones no autorizadas. ¿Qué va a hacer el Cabildo?

El Cabildo está realmente preocupado por este asunto y no podemos mirar para otro lado cuando se está haciendo un uso indebido del suelo en un territorio limitado como es el de una Isla. En los últimos años han proliferado este tipo de instalaciones en suelo rústico sin ningún tipo de encaje legal, causando un impacto brutal en el paisaje y perjudicando el uso original de los suelos como pueden ser los agrícolas. Lo que nos trasladan los agentes de Medio Ambiente es que se han detectado más de 500 instalaciones de este tipo, y hay que considerar que las policías locales y el Seprona cuentan con cientos de denuncias de este tipo. Por eso, convocamos una reunión para ir todas las instituciones de la mano: Cabildo, Gobierno de Canarias y los seis ayuntamientos para elaborar un plan de acción que permita frenar este descontrol.

¿Afectan estas irregularidades a la promoción de la Isla como plató natural?

Por supuesto que le afectan. El deterioro del paisaje elimina toda posibilidad de atraer producciones a Fuerteventura. Lo que buscan las producciones son, precisamente, nuestros paisajes vírgenes y salvajes.