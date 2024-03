CC acusa a los intermediarios del boicot a la línea marítima con Tarfaya

A pesar del rechazo a la conexión marítima entre Fuerteventura y Tarfaya, tanto de instituciones públicas, como el Cabildo de Gran Canaria, diversas organizaciones, entre ellas de agricultores y ganaderos o colectivos formado por científicos y técnicos, por las sospechas de la introducción de plagaso competencia desleal, Asamblea Majorera- Coalición Canaria (CC) sigue apostando por la reanudación de la conexión.

El secretario insular de los nacionalistas majoreros, Mario Cabrera, denuncia que se demoniza una línea porque tropieza con los intereses de intermediarios e intentan impedir el crecimiento de Fuerteventura y su expansión y conexión con otros puertos.

Desde la organización nacionalista consideran que la oposición de la conexión «es una hipocresía porque no se trata con la misma óptica a todas las islas y sus puertos». Además, añaden que «el trato que se está teniendo con la isla representa un agravio contra Fuerteventura. No se puede señalar una isla y demonizar una línea porque tropieza con los intereses de algunos intermediarios», concretó Mario Cabrera, quien dejo claro que sin controles fitosanitarios y sin un Punto de Inspección Fronteriza (PIF) adecuado en la Isla, «nosotros tampoco queremos la línea».

Doble rasero

En este sentido, el secretario insular lamentó el «doble rasero del discurso manipulador que emplean algunas organizaciones agrarias y representantes políticos bajo los intereses de los intermediarios que muestran una «falsa preocupación por cómo esta conexión puede afectar al sector por la supuesta entrada de plagas o la competencia desleal».

A juicio de Cabrera, « los mismos que han explotado y presionado a nuestro sector primario se hacen los abanderados de su causa, pero sabemos que es una cuestión de interés particular porque no se han pronunciado en contra de ninguna otra línea que conecte Canarias con África», sentenció el secretario de AM-CC. En 2023, entraron a Canarias por los Puertos del Estado más de 1,6 millones de toneladas de frutas, verduras y legumbres. Este año, Canarias y Marruecos estuvieron conectadas por mar a través de cinco puertos diferentes: Tánger, Casablanca, Aaiún, Safi y Agadir, al margen de otros puertos africanos, que asciende a un total de 20. «Ninguna de ellas ha suscitado polémica»,dijo Cabrera.