Alejandro Jorge Moreno: «El alquiler vacacional ha venido para quedarse y no se puede demonizar»

Alejandro Jorge Moreno, alcalde de Pájara, valora de forma positiva el pacto con Coalición Canaria (CC), sus socios de gobierno. Entre los objetivos que se han trazado ambas fuerzas políticas destaca la culminación del Plan General, propiciar la construcción de viviendas y continuar impulsando los servicios públicos y la atención a los ciudadanos. Un reto que quieren culminar al final de la actual legislatura.

¿Cuáles son las prioridades de su equipo de gobierno para los próximos años?

Debemos continuar por la adecuada senda de la ejecución presupuestaria, porque de esta forma estamos mejorando los servicios del Ayuntamiento en todas sus áreas. Por otro lado, continuamos con el plan de infraestructuras. Pájara será uno de los municipios que más obra pública impulse estos años y, además, desde que iniciamos el mandato estamos llevando a cabo un plan de embellecimiento de los entornos urbanos que ya se está apreciando por parte de la población.

¿Cómo está funcionando el pacto de gobierno?

Bien, como era de esperar por parte de dos fuerzas políticas responsables. El PSOE y Coalición Canaria teníamos claro que los cuatro años de inestabilidad institucional que hemos pasado no se podían volver a repetir. La estabilidad que ahora tenemos está siendo muy valorada dentro y fuera del municipio. Es lo que he podido comprobar cada vez que comparto experiencias con otros alcaldes y alcaldesas, y esto me hace sentir muy orgulloso de cada miembro del Grupo de Gobierno de Pájara.

¿Es difícil atender las necesidades de todos los vecinos en un municipio tan extenso y disperso geográficamente?

Es cierto que tiene su complejidad, pero a la vez nos permite acercar actividades que en otros lugares se concentran en un único punto, propiciando con esto acciones de cercanía con los vecinos y vecinas. Todos los concejales y concejalas del Gobierno Municipal tienen claro que la extensión territorial de nuestro municipio hay que verla desde el plano positivo, por muy largas que sean las distancias.

¿Cómo cree que pueden afectar a Fuerteventura los movimientos que han tenido lugar en las islas para protestar por el modelo turístico? ¿Y a Pájara?

Creo que nadie ha perdido la perspectiva que nuestro principal motor económico es y seguirá siendo el turismo, así que es necesario reformular determinadas acciones y aprovecharlas para mejorar turísticamente. De hecho las nuevas tecnologías y garantizar el desarrollo sostenibles son elementos que juegan a favor, a lo que hay que sumar el respeto al territorio, que es precisamente lo que nos hace únicos en el mundo. Cuando se producen manifestaciones debemos escuchar, tomar nota y continuar mejorando.

¿Cómo podría afrontar Pájara está reformulación turística que se está pidiendo?

Es importante destacar que la reformulación turística debe hacerse en Canarias en su conjunto. Somos ocho islas pero a la hora de plantear la mejora y la innovación turística debemos aunar esfuerzos y ciertos criterios. Pájara, por ejemplo, es el primer municipio de Canarias en regular el alquiler vacacional en su Plan General. Se trata de hacer convivir este sector que ha venido para quedarse con el alojamiento residencial, y para ello hay que partir de la base que no debemos demonizar tampoco el alquiler vacacional. En definitiva, impulsar la propia diversificación turística, mejorar en calidad y garantizar el desarrollo sostenible es necesario.

¿Qué iniciativas tiene en marcha el Ayuntamiento para la promoción turística del destino?

Pájara tiene la capacidad de poder promocionarse fuertemente gracias a lo que podemos ofrecer. Un destino con las mejores playas de Europa, una rica gastronomía, infraestructuras turísticas de alto nivel, patrimonio artístico y cultural que nos hace únicos, unos paisajes de ensueño, el deporte y la hospitalidad de los que aquí vivimos son atractivos que nos permiten acudir a ferias como la de FITUR con mucho potencial. De hecho, también se han realizado gestiones en comunidades como Galicia y hemos acudido a Londres y Alemania. Además, pertenecemos a la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y somos uno de los cien Destinos Turísticos Inteligentes de España. Todo esto juega a favor de la promoción que hacemos durante todo el año.

En los últimos años, Pájara se ha posicionado como un destino diverso. ¿Qué papel han desempeñado acciones como el Jandía Pride?

Gracias a la Asociación Faro de Jandía se creó el Jandía Pride, y esto ha permitido que nuestro Ayuntamiento se promocionara con estand propio en Fitur. Esta promoción del destino la hicimos conjugando nuestras acciones junto al Patronato de Turismo de Fuerteventura, ya que la promoción de la Isla en su conjunto es fundamental para nosotros. Pájara se ha posicionado en los últimos años como un destino turístico diverso, en el que hay muchas cosas para hacer y disfrutar para todos los gustos. Este mes de mayo celebramos una nueva edición del Jandía Pride, que seguro tendrá un gran éxito de participación.

Pájara es el tercer municipio de la Isla en población y uno de los motores económicos de Canarias. ¿Considera que tiene buenos servicios administrativos insulares y regionales?

Desde el Gobierno de Pájara nos hemos empeñado en este mandato de mantener una exquisita lealtad institucional con el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Nuestra obligación y responsabilidad es la de exigir lo que consideramos bueno para nuestra tierra, pero en paralelo hay que hacerlo con responsabilidad, siendo justos y poniendo de nuestra parte. Acercar los diferentes servicios al municipio es un hecho que iremos viendo progresivamente. Un ejemplo concreto podría hablar del ofrecimiento de la tenencia de alcaldía de La Lajita para que la Policía Canaria se instale permanentemente aquí, o el esperado suelo para el CAE, del que esperamos buenas noticias. Aunque es justo reconocer que desde hace años se viene trabajando en consolidar servicios que también ofrecen otras entidades, y siguiendo este trabajo hemos propiciado la llegada de la Cámara de Comercio y a través de acuerdos y convenios se están impulsando nuevas iniciativas que propician este acercamiento de los servicios.

¿En qué punto se encontró los equipamientos sociales y ciudadanos cuando asumió la alcaldía?

Cada vez que se inicia un mandato hay que valorar la situación y cómo podemos hacer para mejorar. Este grupo de gobierno que formamos el PSOE y CC lo teníamos claro cuando firmamos el pacto, y por eso estamos volcados en crear nuevas infraestructuras y en paralelo mejorar las existentes. Respecto a los equipamientos sociales, se pudo inaugurar una obra que venía de mandatos anteriores: el nuevo edificio de Asuntos Sociales. Y también se están realizando actuaciones que está contribuyendo a mejorar las existentes, como por ejemplo el campo de Lucha Canaria de La Lajita, que tras más de veinte años volverá a entrar en funcionamiento para la práctica de uno de nuestros grandes deportes vernáculos.

¿Qué proyectos de los que tiene en marcha considera fundamental para el futuro de Pájara?

Debemos continuar con el trabajo que permita la culminación del Plan General, propiciar la construcción de viviendas, continuar impulsando los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, posibilitar que otras instituciones desarrollen interesantes proyectos en nuestro municipio y mantener con acierto las actividades de cada área. Son muchos los proyectos que podría enumerar, pero todos se resumen en uno: Garantizar que en 2027 tendremos un municipio mejor que en 2023, y sin duda en estos meses hemos demostrado que estamos en el camino correcto, así que hay que continuar con esfuerzo y humildad.

¿Pájara ha dejado claro su posición respecto a la búsqueda de las tierras raras en Fuerteventura?

Toda la Corporación Municipal y las instituciones de la isla estamos en contra de cualquier tipo de estudio referente a las tierras raras, por los daños paisajísticos y medioambientales que producirían. Sin embargo, debemos destacar que esta lucha se ha iniciado desde la propia población majorera, dando un ejemplo más de lo que significa luchar por preservar el territorio. Los partidos políticos y las instituciones lo que hemos hecho es recoger el testigo que nos ha dado la propia ciudadanía.

