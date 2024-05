Doscientos civiles juran bandera en el acto del Soria 9, en Morro Jable

La localidad turística de Morro Jable acogió durante el fin de semana actos vinculados con el Ejército de España. Un concierto de música militar y la jura de bandera de civiles. Cerca de medio millar de personas asistieron al acto castrense organizado por el Regimiento de Infantería Ligera ‘Soria 9’, que fue celebrado en la Plaza de Los Pescadores engalanada con numerosas banderas de España, de los que unos 200 besaron la enseña nacional. La jura de bandera civil es, además, para el Ministerio de Defensa una forma de acercar las Fuerzas Armadas a las calles.

El acto fue presidido por el general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y por el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge. También asistieron otros cargos militares, así como el coronel del Regimiento Soria 9, Sebastián Zaragoza, miembros del Consistorio de Pájara y del Cabildo de Fuerteventura, la directora insular de la Administración del Estado, María Jesús de la Cruz, representantes de distintos ayuntamientos majoreros y de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado y Policía Local.

La música también fue protagonista dado que se realizó el día anterior a la jura un concierto de música militar a cargo de la Unidad de Música Militar del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y la Banda de Guerra Nº 3 de la Brigada “Canarias” XVI.

La suspensión de la prestación del servicio militar obligatoria trajo consigo la jura de bandera de personal civil. Un acto simbólico que « representa la lealtad hacia España y los españoles, y el compromiso de defensa de los intereses colectivos y de ser un buen ciudadano», señaló un cargo militar a este periódico.

Juan, de 67 años, volvió a besar la bandera de España. « He venido con mi familia. Ha sido un reencuentro conmigo mismo, con mis compañeros de reemplazo a los que llevo desde que hice el servicio militar en mi recuerdo. Ha sido bonito y emotivo. Me he sentido muy emocionado con el himno de España y con el colorido de nuestra bandera adornando la plaza. Es un acto que se debería realizar más a menudo en todos los pueblos».

Acto de jura de bandera en la localidad turística de Morro Jable. / La Provincia.

Por su parte, el alcalde de Pájara, el socialista Alejandro Jorge, mostró su satisfacción porque por primera vez Morro Jable acogía el acto de jura de bandera civil. «Un encuentro al que asistieron más de 450 personas. Emotivo, cercano y ameno son las palabras que podrían resumir el acto que se ha celebrado» Además, agregó «muchas gracias al Regimiento Soria 9 por este detalle, y a mis compañeros y compañeras del Gobierno de Pájara por trabajar para que se desarrollara como estaba previsto».

Aniversario

El Regimiento de Infantería Ligera “Soria” 9, perteneciente a la Brigada “Canarias” XVI y con guarnición en Fuerteventura desde 1996, tras la marcha del II Tercio Don Juan de Austria de La Legión a Ronda, celebra el próximo viernes en el patio de armas de “Los Tercios” del acuartelamiento capitalino, un acto militar en conmemoración del 515º aniversario del Regimiento.

El “Soria” 9 posee el título de ser el más antiguo de Europa y por tanto del mundo occidental, remontándose sus orígenes a los Tercios de Nápoles y siendo una de las Unidades más condecoradas del Ejército Español. El acto será presidido por el coronel Sebastián Zaragoza Ruiz.

A lo largo de sus más de medio millar de años de existencia, el mencionado Regimiento militar ha participado en cerca de una treintena de operaciones bélicas y ha tenido una importante presencia en numerosas misiones internacionales como Afganistán, Malí, Iraq, Líbano, entre otras muchas.