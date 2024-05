La unidad del sector primario, clave para el rotundo éxito de Feaga, según Matías Peña

Todavía no se ha apagado el éxito de la feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (Feaga) que se clausuró el pasado domingo tras cuatro días de celebración en la Granja Experimental de Pozo Negro, que se saldó con una asistencia de 45.000 personas.

La petición de unidad del sector primario ha sido la clave. «Esta unidad la vengo defendiendo desde que entre como consejero, a los ganaderos, agricultores y pescadores que ha tenido respuesta Feaga 24 con un récord de asistencia de todos ellos, algunos regresando tras años sin participar», señaló el consejero insular del sector primario y alcalde de Antigua, Matías Peña.

«Feaga 24 ha sido un éxito porque ha mostrado la unidad que necesitamos para ganar fuerza en el objetivo de poner la isla, nuestro producto local, y nuestra forma de vida como un referente de presente y con un futuro sólido», apuntó Peña.

El consejero realiza un balance de Feaga 2024 de éxito no sólo por los 45.000 asistentes o recuperar el arrastre, las carreras de caballo o la apañada que «desde más de veinte años no se organizaban, sino porque el sector primario ha respondiendo a la llamada de unidad, participando con 500 ejemplares de animales de distintas especies, que no dejaban libre ni uno solo de los corrales, o los agricultores participaban en el mercadillo y junto con las empresas relacionadas con récord de expositores y stands espectaculares en su presentación y diseño».

En opinión del consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca « al sector primario le pedí la unidad y en respuesta no entraba un animal más en los corrales, los agricultores han dado lo mejor de si mismos, ofreciendo junto con los pescadores lo mejor de nuestro producto local, un producto que no tiene que competir con los de fuera, sino que es precisamente al revés».

Peña se deshizo en elogios hacia el personal humano que trabajó a destajo en la Granja Experimental de Pozo Negro para el desarrollo de Feaga. « Gracias al equipo humano, al director Antonio Curbelo y a tantos más que han hecho posible esta feria. Yo soy el político pero son ustedes los que ponen las herramientas para que Feaga sea posible».

Matías Peña adelantó, además, durante el acto de clausura que la próxima edición de Feaga, que se ha convertido a lo largo de los años en la feria del sector primario más importante de Canarias, se celebrará de nuevo en abril.