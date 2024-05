David de Vera Cabrera: «El acceso a la vivienda es un grave problema en el municipio y en la Isla»

Hace diez meses que tomó posesión como alcalde de Puerto del Rosario ¿Qué líneas de trabajo se han venido ejecutando desde el Ayuntamiento?

Como grupo de gobierno, nuestro proyecto se centra en trabajar para las personas y que nuestros vecinos y vecinas dispongan de los servicios que se merecen. Cuando nos incorporamos al Ayuntamiento, hace ya más de diez meses, nos encontramos muchos de estos servicios básicos y estructurales en situación de precariedad. Por ello, nuestra gran prioridad sigue siendo reestructurar la Corporación municipal de manera que se mejoren los servicios básicos y esenciales que se prestan y que estén a la altura de un municipio como Puerto del Rosario.

¿De qué tipo de servicios estamos hablando?

Hablamos de servicios tan importantes como el suministro de electricidad en las instalaciones municipales o los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines, que eran insuficientes. Por este motivo, hace ya unos días hemos firmado la adjudicación de un nuevo contrato por seis años que nos permitirá tener más de cuarenta trabajadores para esta área y la incorporación de nueva maquinaria, lo que va a posibilitar aumentar la frecuencia de limpieza y mantenimiento, y llegar a la totalidad de zonas ajardinadas, que muchas de ellos no se cubrían. Además, el servicio de limpieza viaria y RSU o residuos sólidos urbanos vence el próximo mes de agosto y trabajamos en el contrato para adecuarlo a las necesidades actuales de Puerto del Rosario.

¿Qué otros servicios básicos a mejorar son prioritarios para Puerto del Rosario?

La población residente se ha incrementado en el municipio de manera significativa. Somos conscientes de ello y esto ha acarreado no sólo problemas en el suministro de agua de abasto, sino que también es un factor limitante para el desarrollo de nuevos proyectos residenciales por la falta de infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales. Ya hemos iniciado la licitación del pliego que unifica ambos servicios y propone mejorar en la depuración para atender las necesidades que tiene Puerto del Rosario. Desde luego, este grupo de gobierno nos hemos equivocado en algunas cosas y seguramente lo haremos durante la legislatura, pero de lo que nunca se nos podrá acusar es de falta de trabajo y hemos tomado decisiones en asuntos que llevaban enquistados durante mucho tiempo.

¿Cuáles son esos temas?

Un claro ejemplo de ello es la movilidad. Hemos impulsado la creación de un Centro de Coordinación del Taxi y asumimos las líneas de guagua 2 y 3 para Puerto del Rosario. Además de la adjudicación definitiva de diez licencias de taxi pendientes de resolver desde 2017 y que ahora podemos culminar con la resolución de nueve plazas PMR. Con esto quiero decir que, cuando hablamos de errores y aciertos, reconocemos con humildad que nuestra única intención ha sido tomar las mejores decisiones para optimizar servicio público, muchos de ellos asuntos que llevaban décadas sin resolverse. Mucha controversia ha generado, y por eso quiero ser muy claro y conciso sobre la equiparación de retribuciones a cargos públicos. Lo que se ha aprobado no es una subida de salarios, sino una actualización de las retribuciones para equipararlas a las que había hace 19 años, que no se había hecho. Tampoco se habían actualizado conforme al IPC desde 2003. Es una decisión del grupo de gobierno y aquellos grupos políticos que han manifestado su oposición, a día de hoy no hemos recibido ningún escrito manifestando su rechazo o renuncia a esa actualización que también les afecta.

¿La gestión del área de personal también ha centrado para de estos esfuerzos?

Nos hemos propuesto como reto este 2024 estructurar todos estos servicios básicos, y este proceso debe ir aparejado de una reestructuración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para dotarlo de funcionalidad y agilidad en la gestión administrativa. Nos hemos encontrado áreas de gobierno con competencias específicas y sin recursos de personal. Ni técnicos, ni administrativos, algo que no podíamos permitir. Por este motivo, estamos adaptando la RPT para poder cubrir las deficiencias en recursos humanos, de forma seria y ordenada, lejos de empleos precarios y falsas promesas. Sabemos que son retos a alcanzar a corto y largo plazo, pero siempre con políticas acertadas para devolver la solidez que necesita un Ayuntamiento como el de Puerto del Rosario.

Cuando tomó posesión de su cargo como alcalde, otro de sus ejes de trabajo era la atención a las personas…

Como he mencionado, nuestra prioridad son las personas y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en mejorar en bienestar social. En este sentido, otro de los servicios que también nos encontramos sin renovar y sin dotación económica fue el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), con una larga lista de espera. Para poner solución a este problema, duplicamos la partida presupuestaria y el pasado 19 de abril anunciamos ya la nueva empresa adjudicataria para hacer frente al 100% de la esta lista de espera. El nuevo contrato mejora la disponibilidad del servicio, garantizando una respuesta ágil a los usuarios, usuarias y familiares que necesitan apoyo por parte del Ayuntamiento.

Otra de las grandes preocupaciones es salvaguardar los bienes patrimoniales e inmuebles históricos del municipio.

Debemos tener en cuenta el patrimonio y la conservación de los bienes e infraestructuras patrimoniales e históricas del municipio. Por ello, nos reafirmamos en la decisión tomada en el pasado Pleno extraordinario, en el que aprobábamos la paralización facultativa de licencias que contemplen el derribo total o parcial de inmuebles que se incluyen en el catálogo municipal de patrimonio cultural, un documento muy importante, pero en el que aún falta mucho por trabajar para adaptarlo a la realidad de Puerto del Rosario. Este es un paso valiente dado por este Ayuntamiento para salvaguardar aquellos elementos patrimoniales que debemos proteger. O actuábamos ya o nos íbamos a lamentar, y hemos decidido actuar.

Además de la alcaldía usted regenta la Concejalía de Servicios Sociales. ¿Cómo se encontró esta área y que líneas de trabajo está desarrollando?

Al indicio de esta entrevista poníamos de manifiesto de la necesidad de estructurar los servicios básicos de este Ayuntamiento y de la necesidad de hacer frente a las demandas de nuestros vecinos. Licitaciones en precario como suministros eléctrico, parques y jardines, saneamiento y estaciones de bombeo han sido una prioridad para este grupo de gobierno y a día de hoy hemos revertido esta situación, al igual en que se encontraba el Servicio de Atención Domiciliaria SAD, con un servicio no prorrogado, insuficiente y con una lista de espera de más de 120 usuarios. Esta situación ha cambiado y podemos no solo afirmar la nueva adjudicación del servicio SAD, la duplicación de la partida económica destinada a esta prestación sino además la eliminación por completo de la lista de espera que existía, cubriendo actualmente la totalidad de la demanda existente. Estar al frente de un área tan delicada como es Servicios Sociales, da pie a estar más cercano a las necesidades de los ciudadanos y sobre todo de tener mayor conocimiento de la vulnerabilidad de nuestro municipio.

Para terminar, pregunta obligada, ¿está prevista nueva vivienda para Puerto del Rosario?

El acceso a la vivienda es una necesidad apremiante no sólo en el municipio de Puerto del Rosario, sino de forma generalizada en toda la Isla. Por ello, existe un fuerte compromiso de este grupo de gobierno por proporcionar soluciones habitacionales a nuestros vecinos y vecinas. Garantizar que todos estos proyectos se materialicen dentro de los plazos previstos. Recientemente nos reuníamos con representantes del Instituto Canario de la Vivienda para hacer un seguimiento y vamos a seguir trabajando para agilizar todos los trámites que permitan construir un total de 239 viviendas en cuatro ubicaciones diferentes el municipio.