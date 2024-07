Los vecinos de Corralejo, indignados por el fallo sobre el casco viejo

Indignación, rabia, tristeza y mucho dolor. Estas son las emociones que embargan a los vecinos de Corralejo después de conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que absolvía a los acusados del llamado caso casco viejo de Corralejo del delito de estafa continuada al considerar los magistrado de la Sección Primera que no existían pruebas concluyentes para mantener la citada acusación. Además, los magistrados entendieron que el asunto juzgado es de naturaleza civil y no penal. La Fiscalía reclamaba para los acusados penas entre cuatro y dos años de cárcel.

A pesar que en la vía penal, los magistrados entienden que no existe delito, en el orden civil los vecinos cuentan con 123 sentencias judiciales favorables, de las que 61 han sido del Juzgado de Primera Instancia de Puerto del Rosario, 43 de la Audiencia Provincial de Las Palmas y 19 en el Tribunal Supremo.

Con estas cifras de sentencias favorables a los intereses de los vecinos, los mismos siguen manteniendo que los acusados, ahora absueltos, trataron de arrebatarles sus casas a través de una trama inmobiliaria.

Miguel Socorro, portavoz de la Plataforma de afectados del casco viejo de Corralejo, señaló que la sentencia «ha sido un varapalo para los vecinos. No nos esperábamos este resultado». Además, añade que « nos sentimos indignados con el fallo de la sentencia porque al final han sido absueltos todos los acusados».

En opinión de Miguel Socorro, «el magistrado considera que no existe ningún daño, de que no existe un delito de estafa y que los únicos estafados son los que compraron. El pueblo ha ganado numerosas sentencias y se han podido registrar las propiedades. No pudimos cuantificar exactamente el daño económico que le ha supuesto a los vecinos. Por ello, los magistrados han considerado que no existe daño patrimonial y por ello no han penalizado a la parte contraria».

El portavoz vecinal considera que «para nosotros es muy triste este resultado de la sentencia después de haber presentado en la demanda inicial dos cajas con más de 1.000 folios de documentos donde acreditamos, pasito a pasito, la trama inmobiliaria que se había organizado».