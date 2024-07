De puntal de lucha canaria a concejal

Dos equipos majoreros disputarán, por segundo año consecutivo, la final de lucha canaria de primera categoría. Entre los luchadores destaca el edil de Deportes de Antigua, Samuel Torres.

Fuerteventura se ha convertido en los últimos años en la meca de la lucha canaria. En los últimos cinco años, equipos majoreros se han disputado la final de la liga regional de primera categoría. Esta temporada no será una excepción y los clubes Maxorata y el Unión Antigua, se enfrentarán por segundo año consecutivo para conseguir el entorchado de mejor equipo del Archipiélago. La cita será esta noche en el Terrero de Tinajo, en la isla de Lanzarote.

Uno de los protagonistas de esta luchada será Samuel Torres Mesa (Antigua, 1984) que compaginará su cargo de concejal de Deportes del Ayuntamiento de Antigua con el de luchador del equipo de su municipio con la categoría de Destacado A.

Se da la circunstancia que Samuel ha disputado todas las finales de lucha canaria de primera categoría desde 2019, no solo con el Antigua ,sino con el Maxorata, habiendo logrado dos anillos que le legitiman como campeón del Archipiélago los años 2019 y 2022 con ambos clubes.

Samuel Torres procede de una afamada familia majorera del deporte vernáculo. Su padre, Juan Torres, fue luchador durante muchos años, no solo en Fuerteventura sino que también vistió la camisa de otros clubes fuera de la isla majorera. Además, su hermano Valentín Pollo del Obispo II también destacó a nivel regional como uno de los mejores bregadores de su época.

Samuel vistió por primera vez la ropa de brega en el Antigua, su pueblo natal. Luego desfiló por equipos como El Matorral, Rosario, Tefía, Tías, Maxorata y «esta temporada cuando pensaba retirarme fiché por el Antigua tras la lesión del compañero Jonay Matoso. No podía dejar tirado al equipo de mi pueblo y vine a echar una mano», señala el luchador.

Samuel tiene emociones encontradas en la final de esta noche. «Conozco a todos los luchadores porque milité en el Maxorata y somos buenos amigos», apunta el luchador. Además, añade que «ya tenemos años de experiencia y afrontamos esta final con tranquilidad, los jóvenes son quienes peor lo pasan. Yo no tengo presión, aunque tengo la responsabilidad de defender al máximo los colores del Antigua y salgo a ganar, como siempre».

Torres reclama que sea una final con deportividad, que se respeten las aficiones y las dos plantillas. Sin embargo, sabe perfectamente que podría enfrentarse a su sobrino Valentín, destacado C, del Maxorata. « Podría pasar, no me gustaría. Lo cierto es que el trofeo irá a parar a la familia Torres».