Vanessa vuela alto

El recuerdo de la joven Vanessa Santana Padilla, asesinada en Valle de Santa Inés en junio de 2018, continuará de forma permanente en el pueblo. El Ayuntamiento de Betancuria le dedica una calle y una escultura en la entrada principal a la localidad. La familia Santana Padilla estuvo arropada durante el acto por un centenar de personas, donde las lágrimas y emociones estuvieron presentes en el mismo.

Una placa de acero oxidado y una pieza como estructura en forma de mujer con una mariposa confeccionada en acero inoxidable y la frase ‘Vuela Alto’, recuerdan a la joven Vanessa Santana Padilla (Betancuria 1997-2018) que fue asesinada hace seis años en Valle de Santa Inés. La obra escultórica del artista majorero Juan Miguel Cubas, está adornada por veintiuna mariposas de distintos colores que simbolizan la edad que tenía la joven cuando le arrebataron su vida.

En El Valle volvieron a aflorar lagrimas, emociones y recuerdos de la muchacha que fue asesinada el 4 de junio de 2018 a manos de su primo Jonathan Robaina Santana, que fue condenado por el Tribunal Supremo a 38 años de cárcel por los delitos de asesinato y violación.

La familia Santana Padilla ante el monumento. / ONDA FUERTEVENTURA

El Ayuntamiento de Betancuria tributó un merecido homenaje a la joven Vanessa con la colocación de una escultura en la avenida principal del pueblo que lleva el nombre de la chica. Una iniciativa que se había planteado hace varios años pero que hasta ahora, por diversos motivos relacionados con obras, no se ha podido llevar a cabo.

Casi un centenar de personas arroparon a la familia Santana Padilla, especialmente a sus padres Mauro y Sonia, que siguen viviendo un autentico calvario tras el horrible suceso. Su madre, Sonia lucia una camisa con la foto de su hija y la frase ‘Siempre en nuestros corazones’. Además, Lucas Padilla cantó unas folias a su sobrina asesinada acompañado de Adán y Raúl con la guitarra y el timple.

El escultor Juan Miguel Cubas, izquierda, junto al alcalde Enrique Cerdeña. / ONDA FTVA.

Sonia Padilla, que no pudo contener sus emociones durante el acto, reconoció que la pérdida de su hija «se lleva mal. La ausencia, el vacío se lleva mal. Reconocer que ella no va a volver por mucho que se lo pida a Dios, y a todos mis seres queridos que están arriba para que me la devuelvan, pero no vuelve».

El alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, señaló que «es un proyecto desde hace varios años, cuando estaba Marcelino en la Alcaldía, y que por distintos motivos se ha ido alargando en el tiempo por cuestiones de obras. La idea era dedicarle un paseo aquí en El Valle donde siempre los vecinos lo utilizaban para caminar por la zona y ponerle esta escultura a Vanessa ha sido muy emocionante».

Lucas Padilla, en nombre de la familia, agradeció el papel del anterior alcalde, Marcelino Cerdeña, al tiempo que tuvo palabras de agradecimiento para el sargento Suárez, de la Civil, encargado de la investigación del sesinato de su sobrina.