Ayoze, preso en su cuerpo y su casa

Ayoze Placeres Hierro, vecino de Morro Jable, de 43 años , vive prisionero en su propia casa tras sufrir un accidente de moto que lo dejó parapléjico y con graves secuelas. La falta de una rampa que le permita salir a la calle en silla de ruedas lo condena a una vida entre cuatro paredes. Su familia reclama una solución a las instituciones públicas. Ayoze quiere disfrutar de la vida y de su hijo de 11 años, como cualquier padre

La fecha del 22 de octubre de 2016 quedará marcada en rojo para siempre en el almanaque de la familia Placeres Hierro, de Morro Jable. Y también en su memoria y en sus corazones. Ese fatídico día, uno de sus miembros, el benjamín de la familia, Rubén Ayoze sufrió un grave accidente de moto en Gran Canaria que le dejó parapléjico. Desde entonces vive atrapado en una cárcel de cuatro paredes: su casa y su propio cuerpo, porque no puede valerse por si mismo, ni siquiera salir a la calle a disfrutar como cualquier ciudadano. Además, cuando necesita ir a revisión, rehabilitación u otra consulta médica tienen que intervenir bomberos, policías y voluntarios para sacarlo de su domicilio dado que no dispone de una rampa que facilite el traslado. Una odisea que viene sufriendo su familia desde hace años y que supone una auténtica indefensión no solo del enfermo sino de su entorno más cercano. Piden a gritos una solución urgente ante la indiferencia y mutismo de las instituciones públicas, especialmente del Ayuntamiento de Pájara.

No puede salir de su casa por no disponer de una estructura que facilite el tránsito de la silla de ruedas

Ayoze tenía un trabajo estable en la Naviera Armas. Su afición a las motos hizo que un amigo lo convenciera para ir a un circuito en la isla de Gran Canaria y disfrutar de la adrenalina que genera la velocidad. Esa jornada, la suerte le dio la espalda y tuvo un accidente con su vehículo de dos ruedas. Las secuelas del trágico suceso le cambió por completo la vida en un sólo instante. La suya y la de su propia familia. Una vida truncada dado que debió recluirse en una silla de ruedas y tener asistencia las 24 horas del día.

En el accidente, Ayoze se rompió numerosas vértebras, el diafragma, la columna y las escapulasarlos, entre otras lesiones. La grave lesión arrastró al joven a realizar labores de rehabilitación durante dos años en la Unidad de Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria y en dos unidades especializadas en las provincias de Valencia y Barcelona.

Bomberos y voluntarios sacan a Ayoze de su casa ante la falta de una rampa. | | LP/DLP

Los primeros años tuvo plena autonomía en la silla de rueda. Ayoze solicitó ayuda al Ayuntamiento de Pájara, para que le aceptaran el permiso de obra para una entrada accesible a su vivienda, «nunca una rampa, y fue el técnico municipal de Accesibilidad de aquel momento, con buen criterio, el que pensó que poner una rampa universal evitaría los problemas de accesibilidad para ambas viviendas», señala la familia Placeres Hierro.

Sin embargo, un vecino denunció ante la Justicia que la rampa impedía la movilidad en la calle. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Las Palmas, con fecha 10 de junio de 2019, le daba la razón al vecino, por lo que el Ayuntamiento de Pájara acató el fallo judicial y procedió a la demolición de la citada estructura. Desde entonces Ayoze se encuentra prisionero en su propia casa cuyo acceso a la calle sólo es posible a través de una escalera de 27 peldaños y una puerta con un desnivel de más de un metro de altura.

Ayoze Placeres sufrió en 2016 un accidente de moto donde quedó parapléjico y con graves secuelas

« El Ayuntamiento de Pájara ni siquiera recurrió la sentencia, enviada de forma incompleta, para dar la oportunidad de explicar en el Juzgado de la imperiosa necesidad de Ayoze a tener una vida digna. Por lo visto, las personas con gran discapacidad, sus familias y cuidadores, directamente no tienen ese derecho», afirman desde el entorno familiar de Ayoze. Además, añaden que «no estamos en contra del cumplimiento de la ley, sino de la poca voluntad que ha habido, principalmente por parte de un técnico municipal. Y lo más curioso es que hace menos de un año que se recepcionó la calle Maxorata, donde se encuentra el domicilio de Ayoze, incumpliendo en todo con la Ley de accesibilidad universal».

Ayoze Placeres, antes de sufrir el terrible accidente | LP/DLP

Madre heroína

Josefa Hierro es la matriarca de la familia Placeres Hierro. Una mujer de 74 años que dedica todo su tiempo en atender a su hijo Ayoze. Cada tres horas debe ayudarlo a cambiar de postura ya que permanece acostado de lado, así como otros cuidados que necesita una persona parapléjica. Su vida se ha ido apagando durante estos años. Sufre problemas psicológicos debida a la tensión vivida diariamente, pero con un amor inquebrantable y con la esperanza de que pronto llegue una solución, no sólo para Ayoze, sino para el hijo de éste de 11 años y toda la familia.

«Pedimos a las instituciones ayuda para que no llegue tarde la solución. Es un padre de familia con un niño al que le gustaría ver crecer y con el que no ha podido disfrutar de actividades en el exterior», dice la familia.

Suscríbete para seguir leyendo