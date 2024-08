Pepe Melián destaca en su pregón el papel histórico de los vecinos de La Antigua

El artesano Pepe Melián Martín (La Antigua, 1943) demostró durante la lectura, por segunda vez del pregón de las fiestas de Antigua, en honor a Nuestra Señora de Antigua, que es genio y figura en su pueblo natal. El pregonero demostró durante su intervención el inmenso amor que le profesa al pueblo que lo vio nacer y en el que ha desarrollado su labor artística.

El alcalde de Antigua, Matías Peña, dio la bienvenida al pregonero y a los vecinos asistentes al acto que abarrotaban la plaza pública en un claro apoyo y admiración hacia la figura de su pregonero, que un 28 de agosto de 1997 también fue el encargado de pregonar las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Antigua.

Presidiendo el acto de arranque oficial de las citadas fiestas se encontraba en una de las puertas de la iglesia, la imagen de la Patrona de Antigua.

Melián esbozó durante su intervención detalles de su historia personal y familiar. «Mi historia y biografía, no por ser presumido ni querer ser ostentoso, sino por dejarles el retazo de una historia personal que como saben, es también, humildemente, la historia de cada uno, la historia de todos, de nuestra cuna de nacimiento, de las casas de familia levantadas a piedra y barro, muchas hoy paisajes en ruinas, de los senderos hechos al paso de quienes fueron nuestros abuelos y hoy son nuestros pasos los que siguen marcando el camino».

Además, Pepe Melián apuntó durante su intervención: «Entre estos recuerdos señalados, entre tantos viajes, premios y galardones, debo decirles, que es en Antigua donde me quedo, que son ustedes, mi pueblo, mi mejor premio, y que el mayor galardón ha sido la vida vivida, tan intensa de luces y sombras que no se puede relatar al completo, y que de nuevo me sitúa aquí frente a ustedes para desearles como amigo y vecino que disfruten estas fiestas».