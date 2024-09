Cofete lucha por su supervivencia

Los vecinos de la entrañable localidad de Cofete y sus descendientes se encuentran en pie de guerra contra una legislación injusta que podría terminar con el pueblo.

Cofete pasa por ser la localidad más antigua de toda la península de Jandía, pudiendo fechar los primeros trabajos de sus tierras en 1816, no siendo hasta 1819 cuando se establecieran las primeras familias. Para 1823 se cifraban en 28 las unidades familiares residentes en la zona colonizada.

Sin embargo, a un asentamiento que es mucho más antiguo que El Puertito de la Cruz o que Morro Jable le ha tocado padecer en exceso frente al cambio de ciclo económico (del campo a los hoteles y otros servicios), a un administrador de la dehesa de Jandía que les obligó a abandonar Cofete (D. Gustav Winter, “amo” de Jandía), a la creación de un parque natural que se olvidó de sus vecinos y sus viviendas y, por si fuera poco, a la inoperancia de las sucesivas corporaciones municipales e insulares. Y si bien es cierto que al presente desde el Gobierno de Canarias se trabaja en la línea de crear una Ley de Lectura Única, no lo es menos que a los vecinos les gustaría ver una mayor implicación con la problemática de Cofete por parte de las instituciones insulares, tanto del Cabildo como, especialmente, del Ayuntamiento de Pájara.

El poblado de Cofete hace medio siglo. / La Provincia

En origen Cofete surgió como una localidad que habría de potenciar la riqueza de la dehesa de Jandía, una comarca que históricamente se había destinado de modo preeminente al pastoreo, la extracción de piedra de cal y a la recogida de orchilla. Y en efecto, la explotación de la vega de Cofete atrajo población y algo de riqueza y bienestar a la zona, no siendo menos cierto que con el paso de las décadas su población fue menguando, pasando de unos 80-90 habitantes en 1823, a 67 en 1864, 91 en 1888, 62 en 1910, 13 en 1940 y a solamente 6 en 1950, todo ello según los censos oficiales.

El cambio económico fue decisivo en este lento declinar demográfico, pero lo fue más aún la decisión del administrador de Dehesa de Jandía S.A. -Gustav Winter Klingele-, de trasladar toda la población de Cofete a Morro Jable, lugar en el que residía y al que pretendía dar vitalidad en base a las salinas y la pesca de las albacoras, en un primer momento y al turismo más adelante. Dicha pretensión se acompañó de la prohibición de poder cultivar en Cofete, conllevando por ello el forzado cambio de residencia de los vecinos.

Cofete debe sobrevivir, e incluso potenciarse como pueblo de pleno derecho, tanto por su dilatada historia como por sus valores etnográficos

Cabe señalar que el abandono de la localidad nunca fue absoluto, pues muchos continuaron residiendo en sus casas, tanto de modo permanente como temporal, y ello a pesar de cada vez ponérsele las cosas más complicadas, especialmente tras la creación de un parque natural que no los tuvo en cuenta.

En la actualidad no se les permite acondicionar sus viviendas, mucho menos reconstruirlas o rehabilitarlas, primando aquella política de “que no se toque ni una piedra” y todo ello se reduce a la torpeza de en su momento no haber trazado una línea que delimitara el núcleo, tal y como sí se hiciera en el Puertito de la Cruz, que “sorprendentemente” sí obtuvo ese trato de favor de parte de las autoridades del tránsito de los años 80 a los 90, pudiendo por ello sobrevivir en incluso prosperar.

Vista del poblado de Cofete, ubicado al sur del municipio de Pájara. / LA PROVINCIA / DLP

El pueblo de Cofete no podía encerrarse con unas pocas líneas rectas, no en vano su origen encontrarse en el reparto de lotes de tierra amplios en los que habrían de situarse tanto las casas como las zonas de cultivo, dando lugar a un auténtico diseminado de las viviendas. Pero esa característica no fue tenida en cuenta en su momento, considerando alguna “cabeza pensante” que aquello no era ni siquiera un pueblo y que ni su historia ni sus habitantes merecían respeto.

Quizás sea tiempo ya de resolver la problemática que ha dado origen a la lucha, una pugna de David contra Goliat en la que los vecinos no han hecho tanto ruido como los Vecinos del Casco Viejo de Corralejo o Salvar El Cotillo,… pero que es tan justa y digna como ellas.

Y sin embargo,… la solución para solucionar esta tremenda e histórica injusticia existe, tal y como se señala en el dictamen que al respecto elaborase el catedrático de Derecho Administrativo D. Francisco José Villar Rojas. Según esta eminencia la responsabilidad de enmendar esta inexplicable situación, auténtico desatino, que va en detrimento de los vecinos de Cofete y sus descendientes recae, en la actualidad, sobre el Cabildo de Fuerteventura, si bien es cierto que señala que “la ordenación detallada del asentamiento rural de Cofete también puede ser realizada por el planificador municipal, siquiera con carácter transitorio, en este caso, por la vía de la modificación menor y parcial del vigente PGOU 1989-1990 (modificación permitida por DT 2ª .2 LSENPC)”. No en vano precisarse que la simple delimitación -perímetro- de la localidad, y su correspondiente aprobación, terminaría por abrir la posibilidad de revertir el oscuro e incierto futuro que pesa sobre Cofete.

Cofete debe sobrevivir, e incluso potenciarse como localidad de pleno derecho, tanto por su dilatada historia y por sus valores arquitectónicos y etnográficos, como por la demostrada posibilidad de compatibilizar actividades residenciales y tradicionales con el respeto por el medio ambiente.

