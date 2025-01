Canarias lidera un proyecto para el control de la tripanosomosis en camellos

Un proyecto desarrollado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en colaboración con el Gobierno de Canarias, permitirá estudiar y controlar la tripanosomosis, una enfermedad parasitaria que afecta a camellos y otras especies ganaderas, causando pérdidas significativas a nivel mundial, especialmente en África.

El director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso, destacó que Canarias, como única región europea donde el camello está reconocido como especie autóctona ganadera, representa un enclave estratégico para la investigación de esta enfermedad. La tripanosomosis, transmitida por la mosca tsetsé y otros insectos hematófagos, provoca síntomas como fiebre, debilidad y pérdida de peso, afectando gravemente la producción ganadera.

Metodología y objetivos del estudio

El convenio firmado entre la ULPGC y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria busca establecer una vigilancia activa de esta patología en el camello canario (Camelus dromedarius) y en otras especies emparentadas, como el camello bactriano (Camelus bactrianus).

El proyecto forma parte de la iniciativa internacional ‘Combat’ (Controlling and progressively Minimizing the Burden of Animal Trypanosomosis). Durante los próximos cuatro años, se realizarán estudios anuales en al menos el 25% de la cabaña ganadera de camellos de Canarias.

Entre las acciones destacadas está la instalación de trampas para estudiar la ecología de los vectores transmisores, como las moscas hematófagas, y el análisis molecular de los parásitos presentes. Estos datos permitirán configurar un atlas de la tripanosomosis animal y sus vectores, tanto en Canarias como en otras áreas de interés.

Protección y potencial del camello canario

El camello canario, aunque ha visto reducido su censo por la mecanización del campo, mantiene una importancia histórica y cultural en las islas, especialmente en actividades turísticas. Además, está ganando relevancia por el alto valor nutritivo de la leche de camella, lo que refuerza su potencial como especie productiva.

El proyecto subraya la necesidad de proteger al camello canario con los mismos niveles de control que otras razas autóctonas ganaderas, como el ovino o el caprino, y prevenir la posible propagación de la tripanosomosis a Europa.