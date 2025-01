El Matorral pide más seguridad

La inseguridad ciudadana se ha establecido en la isla majorera. Así, al menos lo han denunciado en numerosas ocasiones los vecinos de las localidades afectadas. Recientemente, fueron los vecinos de Corralejo, en el municipio de La Oliva, quienes salieron a la calle tras el asesinato de un joven turista para denunciar la inseguridad que reina en la localidad turística. Ayer, hicieron los propios residentes del pueblo de El Matorral, perteneciente al término municipal de Puerto del Rosario, cansados de reclamar más seguridad sin que las autoridades competentes hayan hecho el más mínimo caso. En la protesta, demandaron más agentes de la Policía Nacional y Policía Local, cámaras de vigilancia en las calles y mejorar el alumbrado público.

Los vecinos de El Matorral vienen soportando históricamente , no sólo los ruidos que genera el aeropuerto majorero con la entrada y salida de aviones, sino que el la zona acogió un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) y actualmente a un Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) donde se acoge a menores inmigrantes llegados en pateras a las islas. Además, el Gobierno central anunció el pasado octubre la instalación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con capacidad para unas 600 personas.

El pasado 4 de noviembre un joven africano fue apuñalado gravemente por un compatriota delante de los niños del barrio. El lunes 13 vivieron un episodio de violencia callejera con daños a más de una docena de vehículos.

Entre los manifestantes destacaron muchos niños que pedían convivir en paz. / Onda Fuerteventura

Silvia Nardi, portavoz de los vecinos convocantes, señaló a este periódico que el pueblo reclama seguridad «que no tenemos», al tiempo que demandó a las autoridades la presencia permanente de la Policía Nacional, agentes de la Policía Local, cámaras en las calles y un mejor alumbrado público.

Con respecto al centro que acoge inmigrantes menores que se encuentra en el pueblo, que es gestionado por la Fundación Cepaim, apuntó que «no vamos contra ellos. Sólo queremos que haya un control de salidas y entradas al centro. Los tutores deben inculcarles la existencia de reglas, que existan unos horarios y la convivencia con los vecinos».

Un vecino se dirige a los manifestantes en la manifestación de El Matorral. / Onda Fuerteventura

Nardi, también mostró su preocupación y la de sus vecinos por los jóvenes africanos que son expulsados del CAED «cuando los expulsan los dejan en la calle. Alguien tiene que ser responsable o bien que los deporten a su país de origen».

"Ya no podemos seguir viviendo con miedo"

Los vecinos comenzaron a concentrarse en la plaza de la iglesia del pueblo. Desde allí, arrancó la protesta por la calle La Apañada, siguiendo por las vías Tabajoste y El Bielgo donde los participantes lucieron pancartas con los eslogan de sus reivindicaciones. El recorrido concluyó de nuevo en el espacio público donde se inició la manifestación y se procedió a la lectura del manifiesto.

Silvia Nardi fue la encargada de la lectura del documento. « Hoy estamos aquí, unidos y fuertes, porque ya no podemos seguir viviendo con miedo. Estamos cansados de los robos, de los actos vandálicos, de las persecuciones en nuestras calles y de la falta de acción de las autoridades. Hemos venido a decir: ¡Basta Ya...! ".

La portavoz vecinal, Silvis Nardi con un megáfono. / Onda Fuerteventura

Prosiguió, señalando que «es inaceptable que nuestras familias vivan con el temor constante de salir de casa, que nuestras calles permanezcan oscuras por la falta de alumbrado, y que no haya una presencia policial suficiente para protegernos. El Gobierno tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad y, hasta ahora, nos ha fallado. Por eso, hoy alzamos la voz».

Entre las exigencias de los vecinos, destaca la necesidad de más presencia policial en las calles, «para que los delincuentes no sigan actuando con impunidad». También, reclamó «alumbrado público digno, porque no queremos seguir viviendo entre sombras que esconden el peligro, así como medidas concretas y urgentes para terminar con la delincuencia y recuperar la tranquilidad que nos han arrebatado».

Nardi, aclaró que no están pidiendo favores, «estamos exigiendo nuestro derecho a vivir en paz. Este es nuestro pueblo, nuestra casa, y no vamos a permitir que el miedo la domine. Hoy les decimos a las autoridades: ¡nosotros no nos rendimos y no nos vamos a callar hasta que haya soluciones reales...".

El pasado jueves se celebró una reunión entre los vecinos, el alcalde capitalino, David de Vera, y la delegada del Gobierno, María Jesús de la Cruz, que se desarrolló en un ambiente de máxima tensión.

