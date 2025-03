Peña Armas: «La gestión del alcalde con el dinero público no es clara»

¿Se ha convertido usted en el azote del gobierno de Puerto del Rosario?

Fuerteventura Avanza y su portavoz venimos desarrollando el papel que se le tiene encomendado a todo grupo de la oposición, que no es otro sino fiscalizar la acción de gobierno al tiempo que propiciar iniciativas de colaboración con el mismo. Por tanto, no somos el azote del gobierno sino, por el contrario, un grupo municipal que intenta enmendar los despropósitos del mismo, es decir, de AM-CC y PSOE.

Ha denunciado recientemente la subida salarial de los cargos de confianza. ¿Dónde está la ilegalidad?

En ningún momento hablamos de ilegalidad. Si tenemos en cuenta las dificultades económicas de la mayoría de la población de este municipio consideramos que la mejora planteada a este personal resulta del todo desproporcionada. Ya no solo se mejoraron con 1.000 euros mensuales cada concejal, sino que, además, incrementan en 700 euros al mes el sueldo por igual a los siete cargos de confianza, mientras al personal funcionario o laboral se le sube un 2,5%.

Los vecinos siguen quejándose de los coches abandonados en las calles. ¿Qué pasa con el contrato de retirada de vehículos? ¿Y el contrato de la limpieza?

La desidia de este grupo de gobierno y la falta de planificación y previsión económica acentúa el abandono de la mayoría de los servicios básicos, un ejemplo lo tenemos en el de la retirada de vehículos abandonados, en la que no han sido capaces de sacar a licitación el contrato de este servicio, lo que hace que se genere focos de suciedad en el entorno. A este despropósito hay que unir el servicio de limpieza viaria, que se encuentra en la misma situación. Esta falta de gestión nos lleva a una imagen de abandono y suciedad de este municipio.

Ha comentado en varias ocasiones que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía algunos asuntos relacionados con la gestión municipal.

En línea con la transparencia que demandaba el señor alcalde y ante acciones del grupo de gobierno que consideramos no ajustadas a derecho es nuestra obligación trasladarlos a la vía judicial para su conocimiento. Hasta el momento el señor alcalde ha recibido dos denuncias procedentes de la Fiscalía y una más de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural; y no serán las últimas, nos consta que sus problemas judiciales continuarán con más denuncias que están por llegar por la vía de lo penal.

¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno municipal?

Todo esto lo están gestionando con el mayor de los secretismos, porque no les interesa que la opinión pública y sus propios votantes los vean entrando en sede judicial para declarar como investigados por un uso indebido del patrimonio público. Hay que recordar que el propio alcalde anunció a bombo y platillo una auditoría con la que solo consiguió corroborar las mentiras que lanzaron durante la anterior campaña electoral. En los primeros meses de mandato en los que, en lugar de dedicarse a su labor de gestión en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, lo único que hizo este alcalde fue escudarse en un bulo que finalmente su propia auditoría desmintió. Es el momento de recordar al alcalde y a su grupo de gobierno que la gestión del dinero público exige total trasparencia, algo que para este alcalde brilla por su ausencia.

¿El servicio de taxis sigue generando críticas no sólo entre los usuarios sino por los turistas que llegan al aeropuerto? ¿No hay solución?

La falta de atención por parte del actual grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, formado por AM-CC Y PSOE, está agravando la prestación de un servicio estratégico como el del taxi. Esta temática requiere desde mi punto de vista la implicación del sector, de los usuarios y del pleno de la Corporación con la finalidad de elaborar conjuntamente un plan que mejore el funcionamiento de este servicio. Sin lugar a dudas, la solución a los problemas planteados venía de la mano de esta acción conjunta, la gestión de un servicio de la complejidad del taxi no puede abordarse exclusivamente desde la alcaldía.

Puerto del Rosario ha generado un importante crecimiento de población. ¿Las infraestructuras han ido en la misma línea?

Fuerteventura viene experimentando en varias décadas un desarrollo poblacional desmesurado. Está claro que uno de los desafíos más relevantes de la sociedad canaria, y en particular de la isla de Fuerteventura, es del demográfico. Tenemos que analizar a qué obedece esta afluencia desmedida de personas a nuestras islas y de manera particular a la isla de Fuerteventura. Se achaca a razones económicas, laborales, condiciones ambientales como el sol, el buen tiempo o la playa, entre muchas otras. Está claro que está generando repercusiones de índole social, laboral, económico, de seguridad, vivienda, etc. Esta complejidad nos lleva entre otras cosas a dar respuestas inmediatas en infraestructuras o equipamientos, y desde las diferentes administraciones se aúnan esfuerzos para dar respuestas a las necesidades derivadas de esta problemática. Ahora bien, no siempre se dispone de los medios y recursos suficientes para aminorar la presión generada.

Los diferentes partidos con implantación en la isla estamos llamados a abrir un debate en profundidad que nos lleve a abordar el reto demográfico en todas sus dimensiones.En lo que llevamos de mandato se han producido en el Ayuntamiento algunos casos de abandonos de concejales de sus propios grupos políticos.

El transfuguismo se ha venido dando en los diferentes partidos políticos. Cargos públicos que se presentan en candidaturas de un partido y en el transcurso de la legislatura se transfugan. Las razones obedecen, en la mayoría de los casos, a intereses particulares, a la falta de consistencia ideológica y al oportunismo político. A pesar de que desde los diferentes partidos de mayor implantación, tal como Partido Popular, PSOE o Coalición Canaria, se han tomado acuerdos encaminados a combatir esta problemática, la realidad es que en ocasiones no solo no se respetan los mismos, sino que se propicia situaciones que lo favorecen.

Fuerteventura Avanza se formula en su inicio como un partido de ámbito municipal, a pesar de que sus estatutos le dan un ámbito insular y autonómico. ¿Qué acciones tiene prevista la dirección de su partido para dar cumplimiento a estos objetivos?

La actual dirección llevara al próximo congreso de Fuerteventura Avanza ponencias encaminadas a la implantación del mismo en los diferentes municipios. Ello nos llevaría a tomar las acciones oportunas que posibilitarían mayor presencia en los mismos. Desde Fuerteventura Avanza apostamos por llevar a cabo una fase precongresual activa, recabando la participación de los diferentes sectores sociales, que nos permitiría tener una visión global de la realidad de nuestra isla. Fuerteventura Avanza seguirá profundizando en una mayor implicación de los vecinos y vecinas en la actividad pública. Para nosotros lo relevante y prioritario son las personas.

n