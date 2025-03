Fuerteventura acoge la primera Casa-Hogar para los niños autistas

En Fuerteventura hay más de un centenar de niños con autismo, un trastorno que sufren no sólo los pequeños sino el entorno familiar. Los afectados y sus familias cuentan desde el pasado día 3 con una Casa-Hogar gestionada por la Asociación ‘ Mi Hijo y Yo’. Se encuentra ubicada en el pueblo de Tetir y cuenta con su propio huerto, animales, y un entorno rural único donde crear, atender y desarrollar los diversos programas dirigidos por profesionales, que están destinados a los niños y niñas afectadas por esta condición del neurodesarrollo vinculado al funcionamiento del cerebro y a la estructura del sistema nervioso.

«Para la Asociación Mi Hijo y Yo trabajar en Fuerteventura era una asignatura pendiente. Hemos recibido durante casi 2 años llamadas, testimonios muy desoladores contándonos las grandes necesidades que tienen las familias y sobre todo lo que más nos demandaban es la atención al hogar o nuestras actividades de fines de semana, tales como, equinoterapia, surf o cocina, entre otras», señaló a este periódico, Davinia González, directora del centro. Además, apunta que «sabíamos que teníamos que dar el paso y ofrecer primero un lugar donde reunirnos, atender y crear. Y ya es una realidad».

El objetivo de esta ONG con la apertura de esta Casa-Hogar de atención al autismo no es otro que mejorar la calidad de vida de las familias y sus hijos afectados , así como trabajar para conseguir la autonomía personal de los niños y niñas afectados, como la inclusión social y la no discriminación de los niños con discapacidad intelectual y del desarrollo en situación de especial vulnerabilidad para que puedan desarrollar una vida plena en sus contextos. Las instalaciones de esta ONG pueden atender en sus dependencias entre 10 y 12 familias, aunque en su papel profesional en los colegios pueden llegar hasta el centenar.

‘Mi Hijo y Yo‘’ no tuvo nada fácil la tarea de encontrar un espacio para su establecimiento en la isla. «Esta tarea no ha sido fácil para encontrar un lugar cómo nosotros deseábamos. Ha sido complicado, pero contamos con colaboradores en la Isla y entre todos hemos encontrado un lugar maravilloso que estaba construyéndose. Fue llegar, verlo y contarle a su dueño Sergio el proyecto y no dudó en ayudarnos. El casualmente fue profesor y sabe de primera mano las necesidades de la isla, ya somos una gran familia, en Tetir.», apunta Davinia González. También, reconoce que «la Casa-Hogar majorera es un lugar ideal para las familias».

El pasado mes de enero , la ONG comenzó a trabajar en la isla con la iniciativa APYED, programa educativo subvencionado por el Gobierno de Canarias desde el área de Discapacidad y Dependencia, «quienes conocen de cerca nuestra labor y demanda en la isla, contando con 2 profesionales del equipo de Gran Canaria, que se trasladan a la Fuerteventura, y han comenzado a trabajar en centros educativos como el CEIP El Matorral, donde ha tenido una gran acogida por la dirección del centro y el propio profesorado», apunta la directora del centro.

En opinión de Davinia González «nuestro objetivo a corto plazo y medio plazo, es traer nuestra filosofía de trabajo a las familias del Hogar y desarrollar actividades. En definitiva, poder ofrecer estos servicios tan necesarios para potenciar que los niños y niñas salgan a contextos naturales». Además, añade que « queremos traer programas a Fuerteventura en el ámbito insular, nacional e internacional o Europeo, contando con las familias de Gran Canaria, África o Europa, que servirán de modelaje por la amplia experiencia en el Modelo de Mi Hijo y Yo durante estos años junto a nosotros».

Desde la dirección de la citada ONG se asegura que «estamos muy felices de estar en Fuerteventura, pues que no podemos abandonar a nuestras Islas menores. Nuestra Asociación ha llegado para quedarse», afirma González, quién matiza, que «queremos también fomentar empleo con los jóvenes majoreros y que los proyectos se retroalimenten de su gente, dado que es un oportunidad para todos y todas».

Orígenes

La Asociación Mi Hijo y Yo es una organización sin ánimo de Lucro constituida el 16 de septiembre del 2014 en Las Palmas de Gran Canaria con ámbito regional e interés público de Canarias. Su fundadora y directora, Davinia González, lleva en su ADN la inquietud social de las ONGs desde muy niña. Es Psicóloga sanitaria especializada en trastornos del neurodesarrollo, con amplia formación y experiencia en trabajar con el modelo centrado en la familia, además ha formado durante estos años a un equipo de profesionales especializados en el sector de la salud, sociosanitario, así como Educación Especial, Social, Cultura, Arte y Deporte para el desarrollo de todos los programas que la Asociación realiza desde Canarias hacia el exterior donde actúa.

Esta entidad Mi Hijo y Yo, nace debido a las necesidades y demandas de familias, educadores y población en general con niños, jóvenes y personas con TGD-TEA y otras patologías como es el autismo.