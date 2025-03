Carmelo Torres: «Sin los cabildos el atraso insular se hubiera prolongado

Carmelo Torres (Puerto del Rosario, 1975) ha utilizado más de 30.000 folios de actas del Cabildo, miles de boletines y cientos de libros para escribir la historia de la Institución insular desde 1913 hasta el 1975.

Recientemente ha presentado su última publicación. Se centra en la historia del cabildo majorero. ¿Cómo surgió la idea de realizar esta voluminosa investigación?.

Pues transcurría el año 2009 cuando se me pasó por la cabeza que en apenas cuatro años se conmemoraría el primer centenario de los cabildos canarios y, deseando realizar algo con motivo de tan señalada efeméride, me animé a presentar un proyecto a la Consejería de Cultura, que en aquellas fechas dirigía doña Genara C. Ruiz Urquía, conocida como Nari,bajo la presidencia de don Mario Cabrera. Para mi sorpresa la propuesta fue aceptada, dándoseme todas las facilidades posibles para que el resultado final de la investigación fuera el mejor posible. Pero ya le puedo asegurar que el camino para ver esta criatura en la calle ha sido muy largo y complicado, tanto en lo referente a las labores de investigación como, sobre todo, en el plano ‘burrocrático’ y administrativo,… y es que contar todo eso bien podría dar lugar a escribir otro libro.

En sus presentaciones usted siempre comenta que un libro lo puede escribir cualquiera exponiendo, que tras haber escrito de casi todo, considera que un buen libro de historia es lo más complicado de hacer. ¿ Es así?

Sí, por supuesto, es más, he intentado ir mucho más allá. Consciente de que la historia de Fuerteventura en el siglo XX aún estaba por escribir, decidí realizar una obra que al hilo de la historia de la institución insular nos descubriera la evolución de la isla majorera a lo largo de la pasada centuria. El centenario de cualquier institución debe ser motivo, más que justificado, para hacer un recorrido por su historia, sus logros, sus fracasos,… y las personas, muchas de ellas olvidadas hasta el presente, que han posibilitado que el desarrollo y el progreso alcanzaran a instalarse en nuestra isla y en la vida de cada uno de sus habitantes. Revisar y analizar la evolución de la primera Institución Insular majorera se convierte con este libro en realidad a lo largo de un profundo y detallado intento por trazar las líneas maestras de la Historia Contemporánea de Fuerteventura, eso sí, en paralelo a la evolución del Cabildo. Y que en esta ocasión ha dado lugar a dos volúmenes que sólo abarcan hasta 1975, quedando pendiente en un futuro otra segunda entrega, también en dos gruesos volúmenes que alcanzarán hasta 2013, o si la actual corporación insular lo estima, hasta 2023.

Usted pasa por ser uno de los grandes conocedores del pasado insular. ¿ Realmente esta obra aporta aspectos y acontecimientos hasta ahora desconocidos?

Yo también pensaba que conocía algo del siglo XX majorero,… pero una vez concluida la investigación, consultando más de 30.000 folios de actas del Cabildo, cientos de boletines oficiales, miles de páginas de prensa de la época, más de un centenar de libros y artículos,… le puedo afirmar con rotundidad que el siglo XX, junto al XIX pasan por ser las etapas de la historia de Fuerteventura que menos se conocen. Y eso resulta lamentable, pues fue precisamente en el pasado siglo cuando se sentaron las bases del desarrollo y progreso que actualmente disfrutamos. Son cientos los acontecimientos, más de dos mil lares de personas referenciadas en el trabajo, y todo ello acompañado de más de 400 fotografías, planos, mapas, que ilustran la obra haciéndola más agradable y amena al lector,… siendo además muchas de ellas inéditas. Se trata de la que probablemente es, y será, mi mayor y más detallada obra,… para mí es insuperable, abarcando múltiples aspectos que van desde la propia historia del Cabildo, la política, la economía, la sanidad, las carreteras, los puertos, aeropuertos, educación, urbanismo, turismo, movimientos migratorios, electrificación, potabilizadora, paro obrero o repoblaciones forestales.

Entre todas las etapas que ha analizado, concretamente de las presidencias, ¿cuál considera que ha sido la más trascendental?

No es nada fácil decantarse por uno u otro, cada uno hizo lo que pudo,… y sin cobrar un solo céntimo por ello, que entonces no cobraba ningún representante político. Pero si debo destacar a uno me decantaría por don Guillermo Sánchez Velázquez, que fue un auténtico visionario para su época, sabiendo descubrir que era lo que le hacía falta a la isla para poder prosperar. Él lo denominó Las Seis Soluciones: Crear una potabilizadora en una isla tan castigada por las periódicas sequías se convirtió en prioritario, un aeropuerto donde pudieran aterrizar todo tipo de aviones, un instituto de enseñanza media, un hospital, un Parador de Turismo y una carretera que uniera el norte con el sur. La carretera de Jandía. ¡Y durante su etapa como presidente convirtió en realidad esas seis metas que se propuso!. Don Guillermo partió de esas perentorias necesidades para pretender sacar a la isla del secular atraso en que las circunstancias, tanto naturales, como sobre todo políticas y administrativas habían sumido a Fuerteventura y sus habitantes.

¿Considera que esta investigación es una más o representa un auténtico símbolo?

Sin duda lo segundo, para mí se erige en un símbolo de la lucha del majorero frente a un medio hostil, pero también ante el injusto e insolidario panorama político y socioeconómico de la organización administrativa de Canarias en el pasado. La historia del cabildo majorero, como la del resto de instituciones insulares canarias, marcó un lento, pero progresivo, avance hacia la mayor autonomía de cada territorio insular, y si bien al inicio casi no afectó apenas, con el transcurso de las décadas y el incremento de sus presupuestos, terminó por resultar clave para explicar lo que somos al presente y, sin duda, tendrá un peso significativo en determinar lo que seremos en el futuro, tanto a medio como a largo plazo.

Se suele decir que el Cabildo es la casa del pueblo y que nos representa a todos los majoreros, ¿considera que esa afirmación es cierta?

Estimo que así debería ser en el presente, como tuvo que haberlo sido en el pasado,… pero en realidad eso no termina de ser del todo cierto. Ya desde sus primeros años, al igual que ocurre en pleno siglo XXI, siempre ha existido ciertos favoritismos, tanto hacia determinadas familias y apellidos, y en las etapas democráticas por los miembros de determinados partidos políticos. No en vano debe concretarse que la incidencia ha tendido a reducirse,… no obstante, en tanto en cuanto determinados representantes poder nombrar a cargos de confianza, la puerta para premiar a amigos, familiares y compañeros de partido,no hace sino perpetuar esta circunstancia.

¿Cree que sin los cabildos el desarrollo insular se hubiera producido del modo en que lo hizo?

Considero que no, y es que a pesar de unos primeros presupuestos exiguos, de poseer unas pocas competencias y de no contar realmente con muchas personas preparadas para ejercer como presidente o consejero de la Institución, al menos eran personas de la isla que conocían mejor que nadie qué males aquejaban a la sociedad majorera de cada época, así como las posibles soluciones. Sin los cabildos el atraso insular de varias islas se hubiera extendido mucho más en el tiempo.

