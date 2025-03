Homenaje a Pepe Melián, catedrático de la madera

José Melián Martín (La Antigua, 1943) ha pasado la mitad de su vida entre gubias, martillos, formones, cepillos, mazas, limas, buriles y el olor a virutas. Es un catedrático de la madera que se ha convertido con el tiempo en un artesano con mayúsculas. Sus obras están diseminadas por toda Fuerteventura. Hasta ahora no se le ha reconocido su inmensa labor en el mundo del arte. Sin embargo, el jueves, 27 de marzo, a las 20.00 horas, el Ayuntamiento de Antigua le tributa un merecido homenaje en el Auditorio a su dilatada labor personal y artística.

Melián Martín vino al mundo en la zona del Pozo Verde, como le gusta llamar el lugar donde nació. Vive en la misma casa familiar con más de 150 años de historia, donde las costumbres y tradiciones de la tierra majorera se encuentran expuestas en cada rincón de su hogar.

Hijo de José María Melián Sarabia y Candelaria Martín Montesdeoca, es el menor de dos hermanas, María del Carmen y Dolores, padre de Anabel licenciada en Bellas Artes y Master de Museología, viudo de Carlota Soto, jubilado desde hace años, y compañera actual de Concha López.

El artista majorero recuerda con enorme nostalgia su etapa de niño en La Antigua, como llama al pueblo donde nació y reivindica la recuperación de ese nombre, de aquella época de pantalones cortos, su vida en las gavias y aprendiendo la profesión en la carpintería de su padre.

Anabel, vocación de artista / LP/DLP

Concurso de Tallas

Sus estudios de Bachiller los realizó en el Instituto Santo Tomás de Aquino, en Puerto del Rosario, apara posteriormente cursar el Bachiller Laboral en Colegio Virgen del Pino, en la capital grancanaria, donde se especializó en ebanistería y talla de madera. Participó en el Concurso Nacional de Tallas de Madera, celebrado en Madrid, con apenas recién cumplidos los 19 años, logrando clasificarse en tercera posición.

Una vez concluyó su periplo en el servicio militar comenzó a trabajar en el Cabildo de Fuerteventura en 1967 como coordinador de las obras que entonces se realizaban en la Isla, «como la restauración del Molino de Antigua, el acondicionamiento de los edificios históricos de Ampuyenta, las puertas de la iglesia de Valle de Santa Inés, los trabajos de restauración de la Catedral de Santa María de Betancuria o el trono de la Virgen del Rosario, entre otras muchas obras», afirma Pepe Melián.

En 1970 se incorporó al Aeropuerto de Fuerteventura como conserje mayor, pero al poco tiempo ascendió al servicio de informaciones aeronáuticas en tráfico, planes de vuelo y coordinación, donde tras 28 años pidió su baja laboral para dedicarse al trabajo de diseñador, artista y carpintero de la Isla, siendo al poco, contratado por el Ayuntamiento de La Antigua durante 10 años como asesor artístico, «una de las etapas más proliferas de mi trayectoria».

El artista majorero se muestra orgulloso de que su pueblo natal le tribute un homenaje. «Me llamó el alcalde Matías Peña y después la concejal Sandra Torres para comunicarmelo. Al principio no lo asimilé porque creía que con los pocos años de vida que me quedan nunca me iban a reconocer mi labor de artesano y artista», apunta Melián. Además, añadió que «los homenajes tienen que ser en vida, no a título póstumo, como son casi todos».

Se muestra afligido porque en su profesión de tallista no existe relevo generacional. «En la talla de madera existen pocas personas en Canarias. Es una pena que se pierda la profesión ya que los jóvenes no quieren aprender».

Sus trabajos, recorren no sólo los municipios majoreros sino que han traspasado las fronteras canarias y nacionales, dado que tiene obras en la Casa Real Española, Corea, Gran Bretaña e incluso acudió como invitado por el Gobierno de Canarias a la Feria Internacional de Cuba.

Reconoce estar orgulloso de que una calle del pueblo lleve su nombre, y de sus obras estrellas «las fuentes del Milenio en La Antigua y Caleta de Fuste, la simbología en las rotondas en el municipio y otros muchos proyectos o diseños y obras de los tronos en las iglesias y ermitas», entre otras. n

La hija de Pepe Melián, Anabel, tiene en sus genes la vocación artística. Licenciada en Bellas Artes, la joven colabora con su padre en varios proyectos. En la imagen, en la Feria de Artesanía en 1999.