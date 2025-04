Un profesor de piano de Fuerteventura, juzgado por agresión sexual: "Pasé de estar muy ilusionada a no querer ir a sus clases"

Un profesor de piano de Fuerteventura afronta hasta seis años de cárcel por una presunta agresión sexual a una alumna de 14 años de edad, que contó que se sentía incómoda durante sus clases porque le rozaba por detrás con sus partes íntimas, en una situación que fue a más hasta que, en febrero de 2022, le metió la mano en la ropa interior para tocarle el trasero. "A mi madre le extrañaba porque pasé de estar muy ilusionada a no querer ir", narró este miércoles en el juicio celebrado ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. El acusado, en cambio, negó los hechos y aseguró que la víctima tuvo un "amor platónico" porque lo veía como una figura paternal y, cuando amenazó con cortar las lecciones, decidió denunciarlo en venganza.

La menor prestó declaración sin biombo y explicó que fueron sus amigos los primeros que le recomendaron que aprendiera a tocar el instrumento musical con Marco S. porque "era un profesor muy bueno". Al principio lo veía imposible por el precio, pero cuando un centro educativo de La Oliva decidió contratarlo en septiembre para impartir clases gratuitas, no dudó en apuntarse. Tras tomar algunas lecciones, él mismo se mostró complacido con su rendimiento y le recomendó acudir a clases particulares en un estudio habilitado que tenía en su vivienda, para lo que aceptó rebajarle la tarifa hasta la mitad.

Mientras que a las clases del colegio solían acudir otras alumnas, cuando se veían en su domicilio siempre estaban solos. "Lo tenía idealizado como a un padre", aseguró la menor, que llegó a contarle vivencias personales durante las lecciones y a llorar frente a él para desahogarse. El 18 de febrero de 2022 declaró que se sentía "más sentimental" y no quería aceptar que los rozamientos que había sentido en clases anteriores eran "algo malo", por lo que decidió pedirle un abrazo. Según su versión, este se alargó entre tres y cuatro minutos, durante los cuales notó cómo frotaba sus partes contra ella, le metía la mano por dentro de la camiseta y la bajaba para tocarle el culo, lo que le hizo apartarse.

"¿Cómo le voy a poner la mano en el culo a una niña que tiene la edad de mis hijastras?", se cuestionó el acusado

"Me miró y dijo: me he pasado, se me fue la mano, ¿me perdonas?", declaró la víctima. Ella le respondió que sí y se fue del lugar con la intención de separar el piano de lo que supuestamente había vivido, por lo que acudió en una última ocasión a las clases municipales. Un mes después, decidió contárselo a una profesora de su instituto, que le indicó que eran hechos muy graves y tenía que denunciarlo.

Otra alumna menor de edad presentó denuncia por hechos similares, pero salió del procedimiento después de que el informe forense le restara credibilidad, y una adulta que tomó clases para ayudar a su hija a tocar el instrumento dijo que se sintió incómoda al sentir cómo se inclinaba por su espalda, pero no le dio importancia. El acusado también tiene otro procedimiento abierto, según la acusación particular, por una presunta agresión sexual a su hijastra.

Versión del acusado

Por su parte, el acusado señaló que era la menor la que hacía preguntas personales durante sus clases y que él intentaba que se centrara en lo que le estaba enseñando. Según su relato, le daba apoyo a sus alumnos "como una persona humana", pero ni la sentó en su regazo, como refirió la menor, ni la rozó con intención de satisfacer deseos sexuales. Si se inclinó sobre alguna alumna, dijo, fue para enseñar qué teclas tenían que tocar, pero "no estaba erecto".

Otra alumna denunció hechos similares, que fueron sobreseídos, y tiene diligencias por otra presunta agresión

En cuanto al día de los hechos, afirmó que es falso que la abrazara durante tanto tiempo y contó que lo único que hizo fue consolarla porque estaba llorando. "¿Cómo le voy a poner la mano en el culo a una niña que tiene la edad de mis hijastras?", se cuestionó. El acusado también usó su formación en psicología para hacer un diagnóstico de la menor y aseguró que sintió una atracción hacia él porque lo veía como una figura paterna y, al cortarlo, "salió todo esto". Cuando le dijo que no le iba a dar más clases, aseguró, su respuesta fue "que se iba a arrepentir y que sino le daba más clases a ella, no se las iba a dar a nadie más".

El fiscal Antonio López y la acusación particular, que ejerce el letrado Juan Pablo Travieso, piden seis años de cárcel por estos hechos con 8.000 euros de indemnización por los daños morales. La defensa, que ejerce el letrado Juango Ospina, exige en cambio una sentencia absolutoria al considerar que no hay "elementos objetivos" que acrediten los hechos.