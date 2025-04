Ana Padilla Camejo: «El alcalde admite que no está de acuerdo con su gestión»

¿Cómo valora la gestión del gobierno municipal en Puerto del Rosario?

Ya ha transcurrido prácticamente dos años desde el inicio de la legislatura y la improvisación y falta de planificación es por lo que se ha venido caracterizando, de ahí que incluso los problemas más básicos de los vecinos sigan agrandándose cada día más, como es la falta de vivienda pública, la iluminación, la limpieza, etc.., por lo que la valoración es de un suspenso, a lo que hay que añadir que esta percepción no sólo la tenemos desde el Partido Popular y desde la ciudadanía, sino que además la comparte el propio Alcalde cuando hace unos días trasladó públicamente la disconformidad con su propia gestión.

Ha denunciado la baja ejecución del presupuesto ¿ Por qué ?

A pesar de que el Alcalde ha intentado desmentirlo sin éxito alguno, a través del Informe de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024, emitido el pasado 11 de marzo por el técnico municipal competente, hemos podido comprobar una vez más la falta de capacidad del grupo de gobierno en cuanto a la ejecución en inversión, cuando en el mismo queda reflejado que habiendo podido disponer de más de 21 millones de euros para inversión sólo han ejecutado 5,4 millones, es decir, una ejecución real de apenas un 25,8%, por lo que queda patente su ineficacia a la hora de gestionar.

El Ayuntamiento ha aplicado un plan de ajuste económico qué usted lo achaca a la mala gestión. ¿ Es así?

Así es, porque si bien no son capaces de dar solución a los problemas de los vecinos a través de su gestión, la situación se agrava cuando a consecuencia de ella han tenido que recurrir a un plan económico-financiero, es decir han tenido que recurrir al instrumento que se les exige a las administraciones públicas cuando ha gestionado mal, en este caso como queda reflejado en la liquidación del presupuesto del 2024 por un desequilibrio presupuestario cercano a cuatro millones de euros, lo que provoca el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la necesidad de aplicar un plan económico-financiero o plan de ajuste.

No se cansa de poner de manifiesto la falta de capacidad del grupo de gobierno y del propio alcalde . ¿ En qué se basa?

Mire cuando vemos que la gestión del presupuesto del 2024 ha sido pésima, que hasta ha desembocado en la necesidad de llevar a cabo el referido plan económico-financiero, que en el reciente presupuesto del 2025 a pesar de ser superior al de 2024, bajan los gastos sociales, aumentaron los impuestos a los vecinos y carece prácticamente de inversión, queda patente la falta de capacidad de gestión del grupo de gobierno en su totalidad. A nadie se le esconde que los verdaderos problemas de los vecinos no están siendo atendidos y que se está gobernando de espalda a la ciudadanía.

El grupo de gobierno incorporó 35 millones de euros de remanentes. ¿En qué se ha traducido?

Pues mire no se ha podido traducir en nada que reporte en beneficio de los vecinos porque como ya comenté anteriormente las demandas que de verdad importan a los vecinos siguen sin darles respuesta y lo más lamentable es que a esos 35 millones de euros procedentes de los remanentes de los que dispusieron había que sumarles los 53 millones del presupuesto del 2024, por lo que disponía perfectamente de recursos económicos para dar respuestas, pero volvemos a ver que se evidencia la falta de responsabilidad a la hora de gestionar.

¿El Partido Popular ha denunciado la subida de impuestos en Puerto del Rosario?

Sí, este año los ciudadanos van a ver como a través de las tasas de alcantarillado y la tasa de basura van a tener que sacar más dinero de sus bolsillos, en el caso de la tasa de alcantarillado fue un incremento que aprobó el grupo de gobierno a su antojo desde el año pasado, ya que es competencia directa del Ayuntamiento, y el caso de la tasa de basura que se va a ver pronto casi triplicada por una imposición del Gobierno de España va a ocasionar un saqueo sin precedentes a los vecinos. Es por ello y ante la pasividad del grupo de gobierno para establecer medidas que amortigüen dicho saqueo, que desde el Partido Popular solicitamos una bajada responsable del IBI , suponía una bajada entorno a los 30 euros por recibo, que si bien no solucionaba el problema por lo menos aliviaba la situación, a lo que el gobierno se negó. Por lo que no sólo no establecen medidas que reduzcan la presión fiscal a la que están sometidos los vecinos, sino que las que les proponemos también son rechazadas.

¿Cómo valora la subida de sueldo del gobierno y de los cargos de confianza?

Desde un principio hemos manifestado nuestra rotunda disconformidad a dichas subidas, máxime cuando a la vez que se tomaba la primera de ellas se echaban a nueve trabajadores a la calle. No se puede entender que aumente los impuestos a los vecinos, que no se dé respuesta a los problemas reales del municipio y que a su vez se aproveche ostentar el poder para tomar medidas para su propio beneficio. Los cargos públicos cuando entran a gobernar deben de conocer las condiciones en las que se entra, y aprovechar ostentar el poder para tomar este tipo de medidas es mezquino, pero como se ha podido comprobar para este grupo de gobierno ha primado más sus deseos personales que la vocación de gobernar.

¿También desde las filas del PP pidieron explicaciones por la oferta de empleo público de 2023?

En relación a la Oferta Pública de empleo 2023 se vinieron aportando diferentes opiniones desde el grupo de gobierno que causaron cierta incertidumbre a los opositores, de ahí que le solicitáramos explicaciones al respecto, sobre todo porque son muchas las personas que se plantean acceder a dicha oferta pública y necesitan que se les transmita total transparencia. Es importante que desde las instituciones se eviten contradicciones ya que de lo contrario puede quedar en entredicho su credibilidad.

La Justicia ha condenado al Ayuntamiento a pagar una millonada de euros por la ocupación de suelo en El Matorral. ¿Cómo lo acogió?

En primer lugar, como no puede ser de otra forma desde el Partido Popular somos estrictamente respetuoso con las resoluciones judiciales. Por otra parte, hay que hacer una reflexión con respecto a estas situaciones que si bien vienen de etapas anteriores a día de hoy afectan directamente a las arcas municipales, por lo que es importante que a la hora de efectuar actuaciones en las instituciones públicas se actúe con la mayor rigurosidad y responsabilidad.

Se abre un nuevo futuro para el Partido Popular con Yéssica de León al frente del partido, ya que es la única candidata a la presidencia. ¿ Cómo lo valora?

Tengo que decir que me ilusiona muchísimo que Yéssica sea la próxima presidenta del partido, es una persona muy válida, generosa y estoy convencida de que va a unir y fortalecer el partido. Además, tengo la certeza que va a ser quién nos lleve en el año 2027 a gobernar cada una de las instituciones de la isla de Fuerteventura.

