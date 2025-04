Tras los pasos de Sergio Perdomo

La huella del bailarín y coreógrafo Sergio Perdomo continúa presente en todos los escenarios y rincones de Fuerteventura tras la inmensa labor que realizó con el mundo de la danza. Por ello, no solo tiene una escultura, obra del artista Amancio González, en la plaza del Palacio de Formación y Congreso, sino que su nombre luce en el festival de danza que se inició en 2018 y que se ha convertido como un punto de encuentro entre las escuelas de Canarias.

La capital majorera acogió la séptima edición del citado Festival de Danza que supuso un homenaje a la danza clásica, contemporánea y española. El evento acogió un total de 17 actuaciones a través de 11 academias procedentes de Tenerife, LanzaroteGran Canaria y Fuerteventura.

La diversidad de estilos, la entrega de los bailarines y la conexión que se produjo con el público, que prácticamente llenó el Auditorio, hicieron de esta nueva edición fuera un rotundo éxito, no solo por la calidad que se vivió sobre el escenario, sino por la perfecta organización de un evento que se ha convertido desde su nacimiento en una cita necesaria e imprescindible en el panorama cultural de Fuerteventura. Uno de los momentos más emotivos sucedió cuando Sergio Perdomo subió al escenario para saludar al público presente, así como los movimientos estéticos que brindaron los participantes en cada expresión y pasos durante sus actuaciones, demostrando que la danza en Canarias en general y en Fuerteventura en particular no solo goza de buena salud, sino que tiene un prestigio de enorme calado.

Bailarín y coreógrafo

Sergio Perdomo fue un alumno aventajado de Gelu Barbu, además de estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Sevilla. En su haber destaca haber sido el precursor del ballet y la danza en la Isla.

Perdomo llegó a Fuerteventura en agosto de 1981 animado por el Club de Leones majorero y la entonces concejal de Cultura de Puerto del Rosario, la malograda, Mari Luz Saavedra. Su amistad con el pintor Toño Patallo le abrió las puertas e hicieron un enorme tandem por la danza y la cultura.

Después de 17 años dedicado a la danza en la isla, regresó a Gran Canaria en 1997, dejando una enorme legado y huella.