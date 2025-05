Recuerdo de una tragedia en Fuerteventura: Juan 'el Niño' vuelve a volar

El reloj de Dailos Ruiz Armas (Puerto del Rosario, 1989) se detuvo el 13 de junio de 2004 a las 13.30 horas. Desde entonces, ese horario ha quedado grabado en la memoria del artista transdiciplinar majorero y su familia. Ese día y a esa hora su padre, Juan Ruiz Tejera ( 1952-2004), conocido como el Niño, moría al estrellarse la avioneta cuando participaba en un encuentro de acrobacia aérea en Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora, 21 años más tarde, Dailos quiere conmemorar la hora exacta de la trágica muerte de su progenitor con una exposición que lleva por título 13.30, esa maldita hora que le acompaña desde que era adolescente. La muestra se inaugurará el próximo 15 de mayo en la Sala de Arte Juan Ismael y estará comisariada por Marcos Rivero Mentado.

Dailos reconoce que la muestra es un homenaje a su padre. «Es una forma de recordarlo y resignificar su historia. Pero no se queda solo en lo personal: hay algo más universal en ella. A través de su figura, la exposición habla del duelo, de la ausencia y de cómo seguimos viviendo con quienes ya no están. Es una muestra que, aunque nace del dolor, está llena de belleza. La gente va a poder sentirla, emocionarse, y también disfrutarla muchísimo. Porque en el fondo, habla de lo que somos y de lo que nunca dejamos de sentir».

El artista majorero Dailos Ruiz Armas. | LP / DLP

Además, añade Ruiz Armas que «tiene algo que toca muy directamente a quienes lo conocieron. Muchos, al verla, recordarán perfectamente cómo era él, su forma de ser, su energía. Y quienes no lo conocieron, quizás piensen en sus propias pérdidas, en sus propios duelos. La exposición se convierte en un espacio para la memoria compartida».

Cuando surgió la tragedia de la muerte de el Niño, Dailos tenía 15 años. «Fue un shock. No entendía nada. Supongo que fue la primera vez que me enfrenté a una pérdida tan repentina, y con el tiempo fui gestionándola como pude. Pasé por distintas fases del duelo. Más adelante me di cuenta de lo que significaba su ausencia en momentos clave de la vida», apunta Dailos Ruiz Armas.

El artista majorero reconoce que empezó a utilizar el arte «como una forma de terapia, como una herramienta para entender y canalizar el dolor», y que la historia de su padre «es personal, pero creo que conecta con emociones universales: la pérdida, la memoria, el amor. Esta exposición no solo es una forma de acercar su historia a los demás, sino también una manera de estar bien conmigo mismo. De reconciliarme con esta ausencia y permitir que esta parte de mi historia pueda descansar en paz. Es un acto de memoria, sí, pero también de liberación».