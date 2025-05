Ignacio Gordillo, absuelto del delito de prevaricación

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al exalcalde de Betancuria, Ignacio Gordillo Padrón, del delito de prevaricación administrativa en relación con la construcción del nuevo edificio del Consistorio de la villa histórica. Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia consideran que el delito por el que se acusaba a Gordillo, que fue regidor de Betancuria desde agosto de 1991 hasta el 2007, se encontraba prescrito.

Gordillo fue condenado por un delito de prevaricación administrativa por la adjudicación de un contrato de prestación de servicios para la contratación de un arquitecto para la construcción de la Casa Consistorial, hechos que ocurrieron en el periodo de abril a agosto de 2000. Asimismo se declara en la sentencia de la Audiencia que respecto a la adjudicación de las obras a la Empresa Construcciones Facay S.L. en el periodo marzo a agosto 2002, no existía irregularidad alguna en la contratación.

La representación procesal de Gordillo, encarnada en la figura del abogado majorero, José de León, interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, emitida el 24 de diciembre de 2024, que había condenado al exregidor a la pena de un año, nueve meses y 15 días de inhabilitación especial para empleo o cargo público en la Administración local, así como al pago de las costas causadas.

En dicha apelación se alegaban como motivos del recurso la prescripción del delito y la vulneración del artículo 404 del Código Penal que regula el delito de prevaricación administrativa.

Al estimar los magistrados la existencia de prescripción del delito, no entraron a valorar si había existido o no conducta prevaricadora por parte del ex alcalde Gordillo, respecto a la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto del nuevo edificio municipal.

La sentencia en primera instancia también acordó absolver al entonces concejal Teodoro Peña, a la exsecretaria Judith Marichal, y al técnico municipal Agustín Medina, del delito de prevaricación administrativa.

El origen de los hechos se remontan al periodo comprendido entre el 2000 y 2002, aunque no sería hasta el 18 de mayo de 2011 cuando se inicia la tramitación de la causa judicial tras la denuncia de la Audiencia de Cuentas.

La Fiscalía reclamaba inicialmente para cada uno de los acusados, ahora absueltos, ocho años y cinco meses de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La defensa del exregidor sostuvo en su recurso que los hechos juzgados sucedieron entre abril del 2000 y agosto del 2002, alegando que han transcurrido diez años para la prescripción legal del delito de prevaricación y teniendo además en cuenta que la condena lo fue únicamente por los hechos acaecidos en el año 2000, «en mayo de 2012 el plazo de prescripción del delito ya estaba consumado».

Ignacio Gordillo señaló ayer a este periódico, que «siempre apelé a mi total inocencia y ahora la Justicia me da la razón después de muchos años de sufrimiento personal y familiar».