Jessica de León: «Quiero captar el talento que esté cansado de chantajes»

Jessica de León Verdugo (Puerto del Rosario, 1984), licenciada en Ciencias de la Información, consejera regional de Turismo y desde hace una semana, presidenta del PP majorero. Se ha trazado el objetivo de fortalecer el partido y regresar a los gobiernos en las distintas instituciones de Fuerteventura.

¿Cómo asume ser la líder del PP en Fuerteventura?

Con ilusión, con responsabilidad y con ganas. Con un proyecto pensado donde cada uno importe, donde todos sumen y donde lo importante sea hacer propuestas para Fuerteventura y los majoreros .

¿Qué valoración hace del reciente Congreso?

Nos ha dado un chute de energía ver el Auditorio lleno. No es fácil hacerlo un fin de semana de puente y desde la oposición. Dos cargos nacionales estuvieron presentes y también el presidente autonómico, Manuel Domínguez, y eso es un respaldo a todos los compañeros. Además, volvían caras al partido y muchas eran nuevas caras. Y ese es el reto, convertir esta casa en una gran sede de debate de ideas, talento al servicio de la isla.

¿Cómo se ha logrado que se hayan acabado las guerras internas en el partido y que en el cónclave se demostrara una enorme unidad entre los comités y hacia su figura?

No lo he logrado yo. Lo ha hecho Enrique, Roberto, la Gestora y la generosidad de todos al entender, por fin, que unidos somos más fuertes y que podemos opinar distinto, porque en la riqueza de las ideas está la clave del éxito. No vamos a generar confianza si no nos parecemos a la gente, a nuestra isla. Un majorero de La Oliva no piensa igual ni tiene las mismas reclamaciones que uno de Pájara, ¿por qué entonces en los partidos hay que llevar visiones monolíticas? Es un error. El municipalismo es la mejor herramienta para construir isla y región de ciudadanos iguales, vivan donde vivan.

Estar arropada por la dirección nacional con la presencia de Cuca Gamarra y Elías Bendodo, al margen de la dirección regional, supone un espaldarazo hacia el partido en Fuerteventura y hacia usted. ¿ Cómo lo analiza ?

Manuel Domínguez, Poli, el comité de dirección, Cuca Gamarra y Elías siempre han estado muy cerca de Fuerteventura y es de agradecer. Particularmente les agradezco ese esfuerzo y estar cuando los hemos necesitado. Todos nos sentimos reconfortados cuando vienen a apoyarnos. Pero no a mí. Sino a la militancia. Detrás de cada cargo público está el esfuerzo invisible de muchos voluntarios que ven en estas visitas un apoyo a su trabajo. Siempre me ha gustado la vida orgánica del partido. Vivo los congresos como si fuera gasolina para seguir remando. Y estoy segura de que muchos afiliados sienten lo mismo. Por eso es importante que estén cerca y se los agradezco.

¿ El principal objetivo del PP es volver a los gobiernos de las instituciones majoreras donde se han quedado fuera esta legislatura?

El principal objetivo no es gobernar por gobernar. El principal objetivo es ser un partido que ilusione con propuestas realistas, valientes y decididas y que sea capaz de sacar del miedo a miles de majoreros que creen que por pensar diferente, van a perder oportunidades, futuro o ingresos en sus empresas. Empezar una revolución silenciosa captando el talento que esté cansado de estos chantajes y sumar esfuerzos para una isla llena de oportunidades pero que, sin planificación, por no tomar decisiones por miedo a perder votos, todo se ralentiza 20 años. No es un quítate tú para ponerme yo. Es cambiar las formas y las ganas.

Denunció en el congreso la desidia que vive la isla, la parálisis y el estancamiento por culpa de CC y PSOE. ¿ Por qué ?

No ha salido ni una sola obra novedosa que no viniera de legislaturas pasadas. Tienen competencias en materia de vivienda desde hace casi un año y, mientras otros Cabildos ya han puesto vivienda a disposición de sus ciudadanos, aquí estamos esperando a las elecciones, que nadie lo dude. Además es que no comparten el modelo de isla y es más que evidente. Por un lado, sale la presidenta diciendo que no se va a construir más vivienda para no consumir más suelo. Por otro lado, sale el vicepresidente ayudando a promotores de Pájara a construir viviendas. Son como el agua y el aceite y el cuidarse entre ellos impide que se avance para todos.

También denunció la pérdida de 14 millones vinculados al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias . ¿ De quien fue la culpa ?

De no tener planeamiento. Me gusta ser crítica. Es de todos. Somos la isla con menos plazas sociosanitarias de Canarias y no tener planeamiento ralentiza la inversión pública y privada. Y eso se traduce en sufrimiento para miles de ciudadanos. Es la hora de los acuerdos en torno al planeamiento, de hacer propuestas y de avanzar. No seremos obstáculo y solo ponemos dos condiciones para ello: que se piense en el interés general y que se tomen decisiones valientes.

¿Cuáles son los retos más urgentes que hay que afrontar en la isla ?

La planificación. Estamos culpando al turismo de todo cuando es la falta de planificación, gestión pública y acompañar las inversiones en servicios públicos básicos y esenciales a los ritmos de crecimientos poblacionales. Es más fácil culpar al que llega que hacer examen de conciencia. ¿Tiene la culpa el turismo de que el contrato de transporte sea de 1976? ¿O de qué el agua que se produce se pierda por el camino? ¿O de que no haya inversiones en vivienda desde 2015? ¿O de que para poner suelo para un colegio en el sur llevemos 3 legislaturas?

¿ Y el Plan Insular de Ordenación... ?

Urgente, necesario y posible. No seremos obstáculo si lo que proponen es sensato, al servicio del interés general y pensando en la diversificación económica y en la Fuerteventura de dentro de 20 años. El PP quiere aportar en positivo y, por eso, conformaremos la Comisión de Ordenación del Territorio con el objetivo de avanzar en propuestas que hacerle llegar al Grupo de Gobierno y ofrecer un modelo con el que poder llegar a un consenso. Aparcar la mala política y pensar en los que aquí vivimos. Llevamos 5 planes insulares en un cajón y no contribuiremos a que haya un sexto. Como dije antes, los únicos requisitos son tomar decisiones valientes y pensar en el interés general. La falta de decisiones retrasa inversiones vitales: centros sociosanitarios, hospitales, carreteras, muelles, central eléctrica. Los majoreros están cansados de oirnos debatir: es hora de las soluciones.

¿ Llega Fuerteventura tarde al debate de las tasas para los Espacios Naturales Protegidos?

Muy tarde. Han pasado dos años de legislatura. Es el modelo que ha implementado Tenerife en Masca y Anaga, donde ahora toca el control de la movilidad y flujos, al igual que en Lanzarote. Aquí se están revisando los PRUG, es cierto. Pero hay tres espacios que ya tienen PRUG y otros tantos, como las Cuevas de Ajuy o la Montaña Sagrada de Tindaya, una de propiedad municipal y otra espacio BIC que sufre el descuido y que no se pone en valor teniendo una Casa Alta de Tindaya cerrada a cal y canto, donde se deben tomar decisiones en favor de la conservación, de la difusión científica y cultural y de la creación de puestos de trabajo cualificado asociados a custodiar los valores de estos espacios. Siempre estamos esperando a algo y nunca se hace nada. Esta fue una de las últimas conversaciones de la actual presidenta y yo en la pasada legislatura, sobre la necesidad de tomar estas decisiones. Han pasado ya dos años y no valen los anuncios mientras otros toman decisiones