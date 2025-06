La gran oportunidad de Fuerteventura: piso reformado en Buenavista por solo 159.000 euros

El mercado inmobiliario en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, está al rojo vivo. Mientras los precios suben y la oferta se reduce, las oportunidades reales de compra se cuentan con los dedos de una mano. En este escenario competitivo, hay pisos que aparecen... y desaparecen en cuestión de días. Este puede ser uno de ellos.

El barrio de Buenavista, conocido por su tranquilidad, su excelente conexión y su entorno familiar, se ha convertido en uno de los lugares más deseados para vivir en la isla. Y no es casualidad. Está rodeado de servicios, comercios, colegios, farmacias y todo lo necesario para una vida cómoda. Vivir aquí no es solo una buena decisión, es un privilegio al alcance de muy pocos.

Vivienda en Fuerteventura al mejor precio

En medio de esta vorágine inmobiliaria, surge esta oportunidad única: un piso de 121 m², completamente reformado, listo para entrar a vivir. La distribución es perfecta: tres dormitorios con armarios empotrados, un baño completo, un salón amplio con salida a un balcón acristalado que amplía la luz natural, y una cocina independiente, totalmente equipada, que además conecta con una funcional terraza-solana.

Todo ello por solo 159.000 € —una cifra que, en el contexto actual, suena casi imposible. Pero no lo es. Y aquí está la diferencia entre los que simplemente buscan... y los que realmente encuentran.

Este inmueble no solo es ideal como residencia habitual, también es una oportunidad de inversión sólida en una zona donde los precios no dejan de subir. Además, se ofrece asesoramiento financiero personalizado, con la posibilidad de financiación al 100%. ¿Qué más necesitas para dar el paso?

Pero hay algo que debes saber: este tipo de viviendas, en este estado, a este precio y en esta ubicación, no duran mucho en el mercado. Mientras lees esto, hay alguien más agendando una visita. No lo pienses demasiado: las grandes decisiones no se meditan eternamente... se toman a tiempo.

