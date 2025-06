El sindicato de Policías denuncia la inseguridad que padece Antigua

Plantilla de agentes insuficiente, no se cuenta con etilómetros de precisión ni equipos de drogotest en dotación directa, el sonómetro no está homologado, y no disponen de cámaras personales ni material actualizado. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha denunciado la creciente inseguridad que padece el municipio de Antigua, así como la falta de recursos humanos y materiales para que los agentes de la Policía Local puedan hacer frente a la situación de manera eficaz. Esta situación de inseguridad ha venido siendo criticada por los empresarios y vecinos de la zona turística de El Castillo.

El sindicato de policías y bomberos aclara que el incremento de infracciones penales en el municipio « es notorio y constatable». Para ello, se amparan en los datos del Ministerio del Interior, que recoge que se han registrado 341 delitos más en Fuerteventura, «lo que contradice la idea de que se trata de «hechos puntuales».

Además, añade que «muchas de estas alteraciones consisten en peleas que han requerido ambulancia e incluso hospitalización, lo cual demuestra que no pueden considerarse incidentes aislados». En cuanto a la situación de la plantilla de la Policía Local de Antigua, el sindicato la define «como crítica», al asegurar que actualmente son 19 efectivos, de los cuales solo 12 pueden cubrir turnos operativos, «lo que resulta insuficiente para atender de forma adecuada un servicio esencial las 24 horas, los 365 días del año. Además, la plantilla está envejecida y no se han repuesto plazas vacantes, pese a que la normativa lo permite».

Los representantes sindicales desvelan que las patrullas, en muchos casos, no pueden cubrir turnos nocturnos, y con frecuencia deben atender zonas rurales o incluso desplazamientos a Puerto del Rosario, «dejando a Caleta de Fuste sin vigilancia. A menudo, el municipio queda desatendido por falta de agentes tanto de Policía Local como de Guardia Civil, lo cual representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana».

Pocos medios y obsoletos

En cuanto a medios técnicos, desde el SPPLB, se considera que la dotación es claramente insuficiente y obsoleta.

«No se cuenta con etilómetros de precisión ni equipos de drogotest en dotación directa; el sonómetro no está homologado, y no disponen de cámaras personales ni material actualizado. Las 22 cámaras instaladas están destinadas exclusivamente al tráfico, no a la seguridad ciudadana, como erróneamente se ha comunicado». Más contundente se muestra la citada formación sindical al considerar que las competencias propias de la Policía Local «no pueden desarrollarse con un solo agente en turno, algo expresamente prohibido por acuerdo plenario. Esto implica que numerosas incidencias como ruidos, conflictos vecinales, accidentes o conducciones temerarias queden sin atender», añade el SPLLB.

El sindicato también manifiesta su rechazo a la utilización institucional de entrevistas públicas «para ofrecer una imagen falseada de la realidad operativa del cuerpo, en un contexto en que no se han atendido nuestras solicitudes de diálogo. El pasado 25 de abril, la plantilla solicitó por registro una reunión con el Sr. Alcalde, D. Matías Fidel Peña García (número de registro 2025-E-RC-2769), sin que hasta la fecha hayamos recibido respuesta»

Por otro lado, los agentes que forman la plantilla de la Policía Local de Antigua manifiestan que «están plenamente comprometidos con su labor, sin embargo, necesitan condiciones mínimas para poder garantizar un servicio público de calidad, eficaz y seguro para toda la ciudadanía».