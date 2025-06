Cien expertos debatirán en Fuerteventura los retos turísticos

Más de un centenar de expertos en turismo, procedentes de 30 universidades de todo el mundo, participarán en la VII Conferencia Anual del Simposio Internacional de Primavera en Desarrollo del Turismo que tendrá lugar los próximo días 19 y 20 de junio en la isla de Fuerteventura.

El evento, organizado por el Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), reunirá a líderes académicos y profesionales de prestigio nacional e internacional para abordar los desafíos del sector en un momento en el que Canarias debe evolucionar hacia un modelo más resiliente, sostenible y competitivo, ha informado la organización en un comunicado.

Entre los ponentes se encuentra John Fahy, profesor de marketing en la University of Limerick (Irlanda) y referente mundial en estrategias empresariales. Con más de 100 artículos publicados en revistas de alto impacto, sus investigaciones han sido clave para la evolución del marketing en la era digital. Junto a él, participarán expertos como Cristina Figueroa Domecq, profesora en la Universidad española Rey Juan Carlos, investigadora en turismo y justicia espacial, y Carmelo J. León, de la cátedra Unesco en la ULPGC, especialista en economía del turismo y desarrollo sostenible.

Avances digitales y turismo

El simposio estará dirigido por la catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y presidenta del Comité Científico del SSTD25 y directora de Transferencia y Divulgación Científica del Instituto Tides, Teresa Aguiar.

Junto a ella, Jacques Bulchand, catedrático en Organización de Empresas de la ULPGC, aportará su experiencia como responsable del prestigioso Congreso anual Enter, que desde 1994 ha impulsado los avances digitales en el sector como primer presidente español de la International Federation for IT and Travel & Tourism (Ifitt), la asociación internacional de referencia en el desarrollo e innovación tecnológica para el turismo.

El simposio, que se celebra la próxima semana, estará dirigido por la catedrática de la ULPGC Teresa Aguiar

El simposio explorará los factores disruptivos que están transformando el turismo y cómo Canarias puede adaptarse a esta nueva realidad. El perfil del viajero post-pandemia también ha evolucionado, con una mayor demanda de experiencias auténticas, respeto por el entorno y conexión con las comunidades locales por ello los expertos analizarán cómo las empresas pueden adaptarse a estos cambios y superar los obstáculos que dificultan la transformación del sector. Además, se celebrará el Industry Panel en el que líderes del sector analizarán los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en un contexto de transformación global.

Participarán en este simposio internacional el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias José Manuel Sanabria; el director general de Turismo de Canarias José Juan Lorenzo; la consejera de Turismo en el Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa; la experta en innovación turística y catedrática en la ULPGC, Teresa Aguiar y el especialista en digitalización turística y presidente de Ifitt Jacques Bulchand Gidumal, entre otros reputados ponentes.