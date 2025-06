Raúl Miranda - Carlos Hormiga: «La Isla y Canarias deben conocer la historia del torrero José Rial»

Raúl Miranda López (Puerto del Rosario, 1957 ), abogado, y Marcos Hormiga Santana (Puerto del Rosario, 1957), exprofesor y escritor, han fusionado su pasión por Fuerteventura, su afición por la escritura y su compromiso con la historia majorera para recopilar en una sola publicación las tres novelas del escritor y torrero José Rial Vázquez, que llevan por títulos Isla de Lobos, Maloficio y Sed. Dichas obras fueron escritas entre 1913 y 1916 por Rial mientras era torrero del faro de Martiño en Isla de Lobos y resultaron impresas y distribuidas individualmente, pero acabarían siendo editadas en conjunto en 1928. Además, José Rial fue redactor jefe del periódico LA PROVINCIA de 1927 a 1930. Los promotores de la edición del volumen, que pretende recuperar la figura de José Rial Vázquez, destacan su caída en el olvido y que fue represaliado por motivos políticos

¿Desde cuándo mantienen ustedes relación de amistad más o menos cercana?

Marcos Hormiga. Desde que tengo conocimiento. Desde muy niños, junto con Andrés Valerón (DEP) y todos los de nuestra generación de aquella pequeña capital de principios de los años 60. Compartíamos aficiones deportivas y leer lo que nos llegaba, así como un gran interés por el conocimiento de la historia y tradiciones de nuestra isla. Después, cuando Raúl vino a la Universidad de La Laguna, procedente de Navarra, vivimos juntos en un piso, nosotros dos, Rafael Nogales y Domingo Fuentes. La amistad continúa.

«Creemos que la edición se nos va a quedar corta. Con que se publique, ya es provechosa»

¿Existe algún precedente de actividad cultural compartida entre ustedes?

Raúl Miranda. De precedente relativo a ediciones o publicaciones conjuntas, no. Lo que sí es cierto es que desde la Universidad y, a pesar de residir permanentemente en islas diferentes, seguimos en continuo contacto y mantenemos conversaciones sobre libros que leemos, tanto de literatura universal como de los hechos en la Isla por amigos como Domingo Fuentes, Marcial Morera y demás autores. Los leemos y compartimos opiniones. Es una cosa que ya hacíamos en los años de estudiantes en la Universidad en las que compartíamos tertulias en nuestro piso sobre lo que leíamos, escuchábamos o sobre las películas o exposiciones de arte a las que asistíamos.

«José Rial Vázquez fue el torrero encargado del faro de la Isla de Lobos entre los años 1913 y 1916»

Poco corriente resulta el mecenazgo cultural hoy en día. ¿A qué se debe la iniciativa de editar esta novela?

R.M. Marcos, al contrario que yo, ha publicado libros escritos y traducidos por él. De hecho, yo no he escrito ninguno de literatura, pero me encanta leer. Sí he hecho trabajos de folletos de contenido político en su momento, y otros de tipo jurídico, pero nuestro interés por los temas que afectan a nuestra Fuerteventura, siempre ha sido enorme. Cuando nos enteramos de que existía una persona del nivel de José Rial Vázquez a través de la exposición de la Fundación Juan Negrín, profundizamos en el autor y descubrimos las novelas, lo comentamos y, casi sin mirarnos, llegamos a la conclusión instantánea de que esa obra relativa a la Isla de Lobos, Corralejo y La Oliva no podía quedar en el olvido y desconocimiento en el que ha estado hasta hoy.

M.H. Cuando conocimos la exposición de la Fundación Juan Negrín: José Rial (1888-1973). Lucha, compromiso y reconstrucción, así como los detalles de su obra, la decisión sobre publicar sus escritos en Fuerteventura fue inmediata. Decidimos transmitirla y costearla entre los dos. A pesar de que había una institución en Gran Canaria que estaba planteándose encabezar el proyecto, resolvimos hacerlo solos, ya que al estar los dos fuera del mundo político e institucional, creíamos y creemos que podía suscitar más unanimidad entre los destinatarios de la publicación, que son las organismos culturales y población de Fuerteventura, básicamente. A los dos nos ha entusiasmado la idea, y nos enorgullecemos verla hecha realidad como consta en el libro, de formar no venal.

«Se donarán libros al Archivo Histórico, institutos y bibliotecas para dar a conocer la historia»

¿Por qué este autor y por qué este ejemplar en particular?

R.M. En particular hemos publicado la obra de este autor, relativa a su experiencia majorera por varias razones. Por ser la única escrita por una persona que vivió en Lobos en el primer cuarto del siglo XX y porque describe en tres obras como era la vida en el islote y en Corralejo, con vocabulario de la época. Es de lo más real que hemos leído. También porque con esas características, que nosotros conozcamos, no existe ningún otro libro y además, sin duda lo más importante, porque no existía en el mercado el acceso a estas obras que ahora editamos. En cuanto a nuestro interés por publicarla, nos parece determinante el hecho de que, con la narración de Rial Vázquez, se ha acreditado que existía vida de forma permanente, por parte de pescadores de Corralejo, en la Isla de Lobos; que estos estaban residiendo en sus modestas chozas desde muchos años antes de la llegada de Rial Vázquez. Queremos que con esta publicación se deje de hacer circular bulos sobre el origen del poblado del Puertito de Lobos al que, una parte de la opinión pública achaca intereses espurios como si fuera de reciente creación, negando no solo su origen histórico, sino la realidad de que allí y en toda la isla de Lobos hubo muchas familias enteras que, en condiciones muy duras, vivían de forma permanente con lo que daba la mar y esa tierra. También queremos que se haga justicia con el Sr. Rial. Josefina Pla solo tuvo una relación con Lobos, algo que no dependía de ella, como es nacer allí. No escribió sobre la isla y, por su quehacer literario, tiene su merecido busto. De José Rial, que escribió sobre la isla, no hay nada en el islote o en Corralejo que lo rememore. Además de su exilio por motivos políticos, consideramos que ha sufrido un olvido injusto.

«Durante su estancia en el pequeño islote escribió las tres obras en el primer cuarto del siglo XX»

¿Qué nos pueden decir de las características de esta edición?

M.H. Se trata de una edición facsímil, pero consta de encuadernación en tapa dura. La técnica literaria está bien elaborada. Manejaba el oficio. Narra de manera atractiva unas historias que reflejan la cotidianidad de la sociedad de la isla de Lobos, Corralejo, y La Oliva en la época de enormes cambios sociales en el país. Aborda temas como el agua potable, las elecciones, la propiedad de la tierra y la vida cotidiana en las dos islas, así como cierta trama literaria de la que se puede deducir un esbozo antropológico o histórico, novelado, pero con una prosa que, fácil y esmerada, permite al lector conocer un mundo como el de las dos islas, en un periodo histórico concreto. Además, cuenta con un prólogo del catedrático majorero Marcial Morera Pérez quien, por cierto, habitó el Islote en su infancia y quien, de forma entusiasta nos ofreció su colaboración centrada en crítica literaria. También cuenta con un segundo prólogo más enfocado a la labor político social del autor, realizado por Néstor López, miembro de la Fundación Juan Negrín, que ha colaborado muchísimo facilitando el procedimiento para la edición. Por último, hasta tal punto se ha implicado la familia en general, que la portada corresponde a Silvia Vázquez-Figueroa, biznieta del autor de referencia.

José Rial Isla de Lobos, Maloficio y Sed / La Provincia

¿Quién debería y cuál sería la razón por la que un lector tendría que interesarse por el libro? En parecidas palabras: ¿Quiénes son las personas o, tal vez institucio destinatarias de esta obra?

R.M. En cuanto al público al que va destinado, es nuestra intención que sea útil para todos los residentes en Fuerteventura que deseen conocer historia viva a través de alguien que habitó y narró la existencia en el norte de Fuerteventura y en la Isla de Lobos a principios del siglo XX. Con el boom turístico muchos nuevos residentes en la Isla que quieran conocer esa faceta, disponen a partir de ahora de esa publicación que, de forma muy veraz, narra la subsistencia habitual en esas dos islas. También y sobre todo va dirigida a los pescadores de Corralejo para que, con orgullo, reivindiquen algo que se les ha negado y esto es su historia en la Isla de Lobos y norte de la isla. No solo es muy injusto que se les niegue el derecho a usar las chozas en las que vivieron sus antepasados, y algunos de los que aún estén vivos, es que, todavía más injusto: se ha popularizado un relato en el que se niega hasta la realidad de las acciones, subsistencia en definitiva, es decir, la vida que se desarrolló en duras condiciones durante muchos años en Lobos. En el aspecto institucional, nuestra intención es donar una buena parte de los ejemplares al Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, dependiente del Cabildo, así como a las bibliotecas municipales e institutos de enseñanza secundaria para que se conozca esa parte de nuestra historia.

«Describe cómo era la vida en Lobos, Corralejo y La Oliva, con un vocabulario de la época»

¿Ha habido colaboración externa particular o institucional?

R.M. / M.H. En cuanto a lo que podríamos considerar colaboración particular, queremos destacar a las personas herederas de José Rial Vázquez. La predisposición para colaborar con nosotros de manera altruista ha sido total desde el primer momento. De hecho, a través del heredero con el que más hemos tenido contacto directo, José María Gil de Arana Rial, nos consta que tenían ofertas de alguna institución de Gran Canaria para hacer esta publicación, pero que a él en particular y a los herederos, les hacía más ilusión el proyecto de publicación, no venal, de dos personas de Fuerteventura. En cuanto a la colaboración institucional, es justo destacar que, tanto por parte de la Presidenta del Cabildo Insular, Lola García, como por parte del consejero de Cultura Rayco de León y del Concejal del Ayuntamiento de La Oliva, David Hernández, desde que les pedimos colaboración para organizar el acto de presentación y poner una placa conmemorativa en el faro, su aceptación fue inmediata. Incluso nos ofrecieron desde el Cabildo comprar la mayor parte de la edición, pero no lo aceptamos porque es un proyecto personal que empezamos dos amigos con un único empeño, y así queremos que acabe. Somos conscientes de que son pocos ejemplares (500), pero no podíamos costear más de forma gratuita. Ya hemos logrado que la obra no quede en el olvido. Las maquetas quedan a disposición. Ahora, si alguna institución o particular quisiera coger el testigo y hablar con los herederos, podría publicarse una edición mayor y ponerla en venta.

«Rial Vázquez fue redactor jefe del periódico LA PROVINCIA entre los años 1927 a 1930»

¿Qué finalidad persiguen? ¿Qué mensaje subyace en hacer una edición no venal?

R.M./ M.H. Ya lo hemos dicho, queremos que la gente conozca la existencia del autor que sufrió en vida persecución y exilio por sus ideas y escribió sobre Fuerteventura e Isla de Lobos, sin ningún reconocimiento público y queremos, además, que se conozca la realidad de la existencia de vida permanente en el islote de Lobos, así como de las condiciones económicas, políticas y culturales de la sociedad de Fuerteventura en aquellos años. El carácter gratuito es porque nosotros queremos que ese testimonio que supone la obra de Rial Vázquez, no se pierda en una estantería de museo. Modestamente, de nuestro peculio, ponemos 500 obras en manos de instituciones y particulares. No podemos con más. Pero si alguien quisiera, tiene más fácil el camino para ampliar la edición.

«La obra va dirigida también a los pescadores para que reivindiquen lo que les pertenece»

¿Creen ustedes que tendrá aceptación la iniciativa? Quiero decir: ¿Será provechosa desde algún punto de vista?

R.M./ M.H. Nosotros estamos, desde el principio, muy ilusionados y ya llevamos más de un año trabajando en este proyecto. Con todos los amigos de la Isla y de fuera a los que se lo comentamos, así como con las instituciones, la aceptación ha sido excelente, y creemos que la edición se nos va a quedar corta. Con el solo hecho de que se publique, para nosotros ya es provechosa.

«Había vida de forma permanente en Lobos por los pescadores de Corralejo»

¿Hay posibilidades de continuidad con mecenazgos de estas características?

R.M. / M.H. Es la primera vez que actuamos así. No tenemos los medios de otros mecenas. Somos dos sencillos particulares. Pero si encontramos algo de características similares, perdido en el olvido y que afecte a nuestras islas, no lo descartamos.

«José Rial sufrió un exilio por motivos políticos y ha padecido un olvido injusto hasta ahora»

¿Cómo esperan que se desarrolle el acto de presentación en el muelle de Corralejo?

R.M. / M.H. La presentación será esta tarde en el muelle Viejo de Corralejo y se desarrolla gracias a la coordinación del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva, desde sus áreas de Cultura. Asistiremos nosotros dos, la presidenta del Cabildo, Lola García; el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, así como un representante de la Fundación Juan Negrín y algún familiar del autor. Marcial Morera disculpa su asistencia, pero asistirá Néstor Hernández. Ambos son los redactores de los prólogos que recomendamos lean ya que aportan datos literarios e históricos muy interesantes sobre la persona y obra de José Rial. Está prevista también la colocación de una placa de bronce en el faro de Martiño donde quede constancia de la obra de nuestro torrero, escritor y político, aunque todavía estamos pendientes de la autorización administrativa por las autoridades portuarias y entonces se fijará una fecha para el acto.