Los expertos analizan el modelo turístico y los desafios del sector

Fuerteventura se prepara para convertirse en el epicentro del debate turístico con el VII Simposio Internacional de Primavera en Desarrollo del Turismo (SSTD 2025), que se celebrará entre mañana y el viernes en el Hotel R2 Río Calma, en Costa Calma, en el municipio de Pájara.

Organizado por el Instituto TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Patronato de Turismo de Fuerteventura, el evento reunirá a un centenar de académicos, profesionales y líderes del sector bajo el lema ‘Nuevas tendencias en la gestión turística y hotelera’. Los expertos debatirán los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el sector.

El simposio estará dirigido por la catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y presidenta del Comité Científico del SSTD25 y directora de Transferencia y Divulgación Científica del Instituto Tides, Teresa Aguiar.

El ambicioso programa incluye 4 conferencias magistrales con figuras como John Fahy, de la Universidad Limetrick de Irlanda, Cristina Figueroa Domecq, de la Universidad Rey Juan Carlos, y Carmelo J. León, de l ULPGC). También, se desarrollarán 58 secciones científicas que abordarán desde la inteligencia artificial aplicada al turismo hasta el neuroturismo y el comportamiento del consumidor; un taller online centrado en innovación y sostenibilidad; así como debates y diálogos sobre resiliencia, competitividad y responsabilidad social en destinos turísticos

Además, este importante simposio de ámbito internacional, se celebra en un momento clave para Canarias, que busca redefinir su modelo turístico ante los desafíos climáticos, económicos y sociales globales.

Participantes

Entre los participantes destacan el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias José Manuel Sanabria; el director general de Turismo de Canarias José Juan Lorenzo; la consejera de Turismo en el Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa; la experta en innovación turística y catedrática en la ULPGC, Teresa Aguiar y el especialista en digitalización turística y presidente de International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT), Jacques Bulchand Gidumal, entre otros.